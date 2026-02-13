Historia miłosna najpopularniejszej pary USA. Serial już na Disney+

To kolejny serial pod skrzydłami Ryana Murphy'ego, twórcy tak głośnych tytułów (także masy na faktach), jak antologię „Potwory”, „American Crime Story” czy „American Horror Story”, a także „Konflikt”, „Pose”, „Hollywood”, „Ratched” oraz „Wybory Paytona Hobarta”. „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” wyreżyserował tym razem Connor Hines, a Murphy i Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis oraz Tanase Popa, są producentami serii.

„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” to pierwsza odsłona nowej miłosnej antologii, która opowiada o jednej z najbardziej fascynujących i medialnych historii miłosnych XX wieku – burzliwym romansie i małżeństwie Johna F. Kennedy’ego Jr. z Carolyn Bessette.

O czym jest serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”?

Dorastający na oczach całego świata i uznawany za ikonę amerykańskiej elity John oraz ambitna i niezależna kobieta sukcesu Carolyn, stworzyli parę, która od samego początku rozkwitała w blasku fleszy. Ich miłosna historia jest przykładem tego jak miłość, wystawiona na nieustanną uwagę mediów, potrafi przerodzić się w prawdziwą narodową obsesję.

W głównych rolach występują Paul Anthony Kelly i Sarah Pidgeon. W pozostałych rolach występują także: Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) oraz Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Serial o Johnie F. Kennedym Jr. i Carolyn Bassette. Kiedy nowe odcinki?

Serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” będzie liczył dziewięć odcinków. Pierwsze trzy mają premierę już dziś, 13 lutego. Kolejne wpadać będą na Disney+ w dniach:

odc. 4: „I Love You” – 20.02

odc. 5: „Battery Park” – 27.02

odc. 6: „The Wedding” – 6.03

odc. 7: „Obsession” – 13.03

odc. 8: „Exit Strategy” – 20.03

odc. 9: „Search and Recovery” – 27.03

Czytaj też:

Ten film zarobił już na świecie 184,5 mln dol. Właśnie wpadł na Disney+Czytaj też:

Genialne miniseriale na Disney+. 30 propozycji od nas