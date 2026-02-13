Historia miłosna najpopularniejszej pary USA. Serial już na Disney+
Historia miłosna najpopularniejszej pary USA. Serial już na Disney+

„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”
„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” Źródło: Disney+
Tuż przed walentynkami na Disney+ wpada serial zainspirowany historią miłosną najpopularniejszej pary USA.

To kolejny serial pod skrzydłami Ryana Murphy'ego, twórcy tak głośnych tytułów (także masy na faktach), jak antologię „Potwory”, „American Crime Story” czy „American Horror Story”, a także „Konflikt”, „Pose”, „Hollywood”, „Ratched” oraz „Wybory Paytona Hobarta”. „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” wyreżyserował tym razem Connor Hines, a Murphy i Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis oraz Tanase Popa, są producentami serii.

„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” to pierwsza odsłona nowej miłosnej antologii, która opowiada o jednej z najbardziej fascynujących i medialnych historii miłosnych XX wieku – burzliwym romansie i małżeństwie Johna F. Kennedy’ego Jr. z Carolyn Bessette.

O czym jest serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette”?

Dorastający na oczach całego świata i uznawany za ikonę amerykańskiej elity John oraz ambitna i niezależna kobieta sukcesu Carolyn, stworzyli parę, która od samego początku rozkwitała w blasku fleszy. Ich miłosna historia jest przykładem tego jak miłość, wystawiona na nieustanną uwagę mediów, potrafi przerodzić się w prawdziwą narodową obsesję.

W głównych rolach występują Paul Anthony Kelly i Sarah Pidgeon. W pozostałych rolach występują także: Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) oraz Constance Zimmer (Ann Marie Messina).

Serial o Johnie F. Kennedym Jr. i Carolyn Bassette. Kiedy nowe odcinki?

Serial „Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” będzie liczył dziewięć odcinków. Pierwsze trzy mają premierę już dziś, 13 lutego. Kolejne wpadać będą na Disney+ w dniach:

  • odc. 4: „I Love You” – 20.02
  • odc. 5: „Battery Park” – 27.02
  • odc. 6: „The Wedding” – 6.03
  • odc. 7: „Obsession” – 13.03
  • odc. 8: „Exit Strategy” – 20.03
  • odc. 9: „Search and Recovery” – 27.03

