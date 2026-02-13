Stanowski pokazał wiadomość od znanego aktora. Wpis niesie się po sieci

Krzysztof Stanowski udostępnił w mediach społecznościowych treść wulgarnej wiadomości, którą otrzymał na Instagramie. Jak twierdzi, jej autorem jest aktor Piotr Zelt znany m.in. z produkcji takich jak „Kiler” czy „13 Posterunek”.

„Jesteś śmierdzącą ruską onucą. Myślałem, że tylko pisowskim czopkiem, dla szmalu i koniunktury, taką pospolitą zwyczajną k***ą. (…) Okazuje się, że poszedłeś dalej. Onuco, jechałeś po mnie medialnie, teraz się ruski pachołku zrewanżuję. Jak tam d***y w agenturze? Dalej cię kochają?” – brzmi wiadomość.

Aktor nie odniósł się na razie do całej sprawy, nie potwierdził także, że faktycznie to on jest autorem powyższej wiadomości.

Burza wokół Kanału Zero. Sponsorzy mają dość

Jak można się domyślać, powyższa wiadomość odnosi się do reportażu Marii Wiernikowskiej, który został wyemitowany przez Kanał Zero. Zarówno na dziennikarkę, jak i Krzysztofa Stanowskiego spadła fala krytyki za przedstawienie Rosji w pozytywnym świetle.

Sprawa nie umknęła uwadze rosyjskiej propagandy, która momentalnie wykorzystała zamieszanie do krytykowania Polski i jej władz. Oburzenia nie kryła Ambasada Ukrainy w Polsce a MSZ wystosowało oświadczenie, w którym stanowczo odradzano jakiekolwiek podróże do Rosji.

Emisja reportażu miała także poważne konsekwencje dla Kanału Zero. Firmy STS oraz XTB domagały się zablurowania reklam wyświetlanych przy materiale Marii Wiernikowskiej. Ponadto współpracę z kanałem Krzysztofa Stanowskiego zakończyli Agnieszka Kołodziejska oraz Piotr Połać, a także Jarosław Wolski, ekspert do spraw wojskowości, który prowadził program „Militarne Zero”.



Kontrowersyjny reportaż w Kanale Zero. KRRiT reaguje

Kwestia reportażu nie trafi natomiast na razie do KRRiT. – Materiał Marii Wiernikowskiej to była miękka propaganda. Za wcześnie jednak by od razu reagować, choć jeśli będą skargi, trzeba będzie się temu nadawcy przyjrzeć – powiedział w rozmowie z PAP prof. Tadeusz Kowalski, członek rady.

Sam Krzysztof Stanowski w odpowiedzi na zarzuty stwierdził, że „reportaż Marii Wiernikowskiej to nie propaganda a próba ukazania realnego obrazu państwa w kryzysie”. Szef Kanału Zero dodawał, że „dziennikarka przedstawiła jaka jest Rosja i nie mówi widzom, co mają myśleć”.

