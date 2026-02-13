Wielki filmowy hit, który zarobił ponad 300 mln dolarów w kinach, trafia do sieci. Tutaj go obejrzycie!

„Pomoc domowa”, autorstwa Freidy McFadden to bestseller, który podbił serca czytelników i powrócił w Polsce w styczniu 2026 roku w wyjątkowej, filmowej odsłonie. Teraz produkcję, która przyciągnęła do kin miliony widzów, obejrzycie w sieci, na popularnej w Polsce platformie streamingowej.

„Pomoc domowa” – wielki hit trafia na streaming

Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.

Choć „Pomoc domowa” jest historią silnych kobiecych postaci: Niny – Amandy Seyfried i Millie – Sydney Sweeney, to i męskie role dodają jej nieoczywistej dynamiki i spowijają opowieść aurą zagrożenia. Brandon Sklenar („Przyjmij/odrzuć”, „1923”) wciela się w Andrew Winchestera – perfekcyjnego męża, dostojnego, przystojnego, spokojnego. Jest ideałem z przedmieść, męską perfekcją w czystej postaci. Wie, jak stworzyć wizerunek idealnej rodziny… i jak go utrzymać za wszelką cenę. Jednak jego postać budzi nieufność. Owiany aurą tajemnicy, diabelsko atrakcyjny i uważany przez kobiety z sąsiedztwa za bóstwo w ludzkim ciele może pozwolić sobie na wiele. Z właściwym sobie niepokojącym magnetyzmem milczy i obserwuje, a kiedy działa ­– robi to z chirurgiczną precyzją.

Film „Pomoc domowa” oglądać będzie można już 17 lutego na antenie Canal+.

