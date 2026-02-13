100 ukrytych perełek na streamingach. Tylko thrillery i kryminały

Jeśli zamiast klasycznych romansów wolicie napięcie, niepokój i historie, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty – thrillery i kryminały będą idealnym wyborem na walentynkowy wieczór (a nawet wszystkie pozostałe w roku). Przygotowaliśmy zestawienie 100 mniej oczywistych, ale doskonałych tytułów dostępnych na platformach takich jak Netflix, Prime Video, Disney+, HBO Max oraz Canal+. To produkcje, które często umykają w natłoku premier i głośnych hitów, a potrafią zaskoczyć klimatem, niebanalną fabułą i świetnym aktorstwem.

Znajdziecie tu kameralne thrillery psychologiczne, mroczne kryminały oparte na faktach, niepokojące historie o obsesji i tajemnicach z przeszłości, a także trzymające w napięciu seriale idealne na dłuższy seans we dwoje. Zapewniamy, nic tak nie zbliża jak wspólne odkrywanie mrocznych sekretów. Przejrzyj listę i poszukaj tytułu idealnego dla siebie!

Thrillery i kryminały na walentynki. Mało znane a doskonałe

„Monachium: W obliczu wojny” (Netflix)



Jesienią 1938 roku brytyjski urzędnik i niemiecki dyplomata spotykają się w Monachium i wspólnie próbują zapobiec wybuchowi wojny.



„Ostatni klient” (Canal+)



Popularna psycholożka nie spodziewa się niczego nadzwyczajnego po spotkaniu z ostatnim tego dnia klientem. Szybko jednak okazuje się, że mężczyzna jest seryjnym mordercą, który stawia jej ultimatum.



„Kompromat” (Prime Video)



Francuski dyplomata zostaje wysłany na placówkę w Irkucku. Gdy naraża się władzom i zostaje aresztowany przez FSB, jedynym ratunkiem wydaje się próba ucieczki.



„Ostatni przystanek w hrabstwie Yuma” (HBO Max)



Na odludnej stacji w Arizonie obwoźny sprzedawca noży zostaje jednym z zakładników rabusiów, którzy nie cofną się przed niczym, by chronić swój świeży łup.



„Ona jedzie z przodu” (Prime Video)



Dziewczyna skazana na śmierć musi walczyć i kraść, aby przetrwać, ucząc się od najbardziej przerażającego człowieka, jakiego zna — swojego ojca.



„W mroku” (Netflix)



Kopenhaski pisarz i dziennikarz Jacob (Nikolaj Lie Kaas) oraz jego przyjaciółka Nina (Laura Drasbæk) są zaskoczeni, kiedy najdroższa siostra Jacoba - Julie (Lotte Bergstrøm), okaleczona po próbie samobójczej, oświadcza, iż ma zamiar pobrać się z poznanym przez Internet Ankerem (Nicolas Bro). W przeddzień ślubu Julie popełnia samobójstwo w hotelowej łazience i umiera w ramionach małżonka. Po uroczystościach pogrzebowych Anker opuszcza Kopenhagę. Jacob, porządkując rzeczy Julie natyka się na książkę należącą do Ankera, w której znajduje nekrolog identyczny z tym, który mężczyzna wypisał na grobie Julie. Zaintrygowany Jacob próbuje skontaktować się z nim, ten jednak pozostaje poza zasięgiem. Jacob decyduje się odszukać miejsce, z którego pochodzi Anker i dociera do małego miasteczka Mørke w środkowej Jutlandii.



„Tożsamość strachu” (HBO Max)



Wyobraź sobie, że jesteś jedynym świadkiem uprowadzenia dziecka. Że w swoim domu przetrzymuje je twoja sąsiadka – szanowana przez lokalną społeczność nauczycielka. A teraz uświadom sobie, że cierpisz na schizofrenię i nikt ci nie wierzy. Taki problem ma Rain (Madison Iseman). To cierpiąca na schizofrenię i zmagająca się z przerażającymi halucynacjami nastolatka, która była świadkiem porwania dziecka, a jedyną osobą, która jej wierzy jest Caleb (Israel Broussard) – chłopak, który być może istnieje tylko w jej głowie. Czy ktoś w końcu uwierzy Rain? Co jest prawdą, a co fikcją?



„Ofiara dla burzy” (Netflix)



Amaia bada sprawę podejrzanych zgonów noworodków i przerażających rytuałów. Tymczasem jej bliscy są w wielkim niebezpieczeństwie.



„Zbrodnie pamięci” (Canal+, Prime Video)



Zabójca na zlecenie zaczyna cierpieć na szybko rozwijającą się formę demencji, pojawia się szansa na odkupienie jego winy.



„Sygnaliści” (Prime Video)



Do pośredniczącego między sygnalistami a skorumpowanymi firmami Asha zgłasza się klientka z prośbą o ochronę.



„Księga luster” (Canal+)



Były policjant z wydziału zabójstw zmagający się z Alzheimerem, musi ponownie przyjrzeć się sprawie brutalnego zabójstwa, którą prowadził w przeszłości, bo przebywający w celi śmierci skazany zaczyna twierdzić, że jest niewinny.



„Świadectwo kości” (Netflix)



Inspektor Amaia Salazar wraca do doliny Baztan, aby rozwiązać zagadkową serię samobójstw, które są do siebie niezwykle podobne.



„Oszustwo” (Apple TV+)



Film eksploruje sekrety Nowego Jorku, od tych skrywanych w apartamentowcach Piątej Alei do tych z ciemnych zaułków Queensu. Nic nie jest takie, jakie się wydaje - motywacje są brane pod lupę, a oczekiwania burzone.



„The Wall” (Prime Video)



Dwaj amerykańscy żołnierze zostają uwięzieni przez zabójczego snajpera a między nimi nie ma nic, prócz chwiejnego muru.



„Kierowca” (Netflix)



Po nie do końca udanej próbie napadu kierowca ucieka z łupem. Nagle otrzymuje szokujące instrukcje od nieznanej osoby i będzie musiał pokazać, na co naprawdę go stać.



„Miasto kłamstw” (HBO Max)



Detektyw Russell Poole oraz dziennikarz Jack Jackson łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.



„Bejrut” (Netflix)



Amerykański dyplomata opuszcza Liban w 1972 roku po tragicznym zdarzeniu. Dziesięć lat później zostaje wezwany do Bejrutu przez agentkę CIA, by pomóc uwolnić przyjaciela, którego zostawił.



„Wielkie Nic” (HBO Max)



Charlie, były nauczyciel, zatrudnia się w centrum informacji telefonicznej i pierwszego dnia pracy zostaje zwolniony. Uważa, że nie potrafi zapewnić bytu swojej córce Emily i żonie Penelopie. Po namowie Gusa, znajomego z nowej pracy, zgadza się na jego pozornie bezproblemowy plan zdobycia pieniędzy. Chcą zaszantażować wielebnego Smallsa, który figurował często w bazie danych firmy jako osoba odwiedzająca strony porno. Do dwóch mężczyzn dołącza jeszcze Josie, miss nastolatek, i plan zaczyna być wprowadzany w życie.



„Monkey Man” (Canal+)



Anonimowy mężczyzna walczący w podziemnym klubie stara się pomścić swoich bliskich.



„Fair Play” (Netflix)



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„Strefa wroga” (Canal+)



Jednostka sił specjalnych armii amerykańskiej wpada w zasadzkę podczas misji odzyskania zasobów wywiadowczych, a jedyną nadzieją dla nich jest zdalny operator dronów Sił Powietrznych, który pomaga im w brutalnej 48-godzinnej walce o przetrwanie.



„Sfora: Bez litości” (Netflix)



Czwórka przyjaciół przysięga sobie wieczną przyjaźń. Kiedy jeden z nich zostaje zamordowany, pozostali wypowiadają wojnę mafii.



„The Call” (Netflix)



Łącząc się przez telefon stojący w tym samym domu, ale w odstępie 20 lat, seryjna morderczyni kładzie przeszłość — i życie innej kobiety — na szali, by odmienić swój los.



„Przetrwać Coldwater” (Canal+)



Doris, nie radząc sobie ze sprawiającym problemy synem, wysyła go na obóz resocjalizacyjny, gdzie rządzi surowy Reichert.



„Prawo krwi” (Prime Video)



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



„Instynkt” (Prime Video, Canal+)



Bliska relacja dwóch przyjaciółek i sąsiadek rozpada się po tragicznym wypadku, stawiając kobiety przeciwko sobie.



„Nieznajomy” (Netflix)



Policjant działający pod przykrywką nawiązuje intensywną i intymną relację z podejrzanym o morderstwo, starając się zdobyć jego zaufanie i zeznania.



„Porwana pamięć” (Netflix)



Kiedy jego porwany brat powraca jako odmieniony człowiek niepamiętający ostatnich 19 dni, Jin-seok postanawia za wszelką cenę odkryć, co naprawdę się wydarzyło.



„Trzy sekundy” (Prime Video)



Były żołnierz i przestępca pracuje pod przykrywką, infiltrując polską mafię, dla której jest przemytnikiem. Po nieudanej akcji trafia do więzienia, gdzie kontroluje dostawy narkotyków.



„Układ” (Canal+)



Byli kochankowie oraz prawnicy, Martin i Claudia, podejmują się obrony terrorystów w głośnym procesie.



„Paradise” (Netflix)



Mężczyzna, którego żona musiała oddać 40 lat ze swojego życia, aby spłacić dług ubezpieczeniowy, za wszelką cenę próbuje je odzyskać.



„Polowanie” (Netflix)



Mieszkaniec prowincjonalnego miasteczka, motywowany zaniedbaniami rządzących, staje do walki o urząd burmistrza.



„Mauretańczyk” (Canal+)



Więzień przetrzymywany w Guantanamo bez wyroku przez dziesięć lat, szuka pomocy obrońcy, dzięki któremu odzyska wolność.



„Maria łaski pełna” (HBO Max)



María, mając trudną sytuację materialną, decyduje się na przemyt narkotyków.



„Zulu” (HBO Max)



Policjanci, Ali Sokhela i Brian Epkeen, pracują nad sprawą zmasakrowanych ciał, w których wykryto nowy narkotyk mający kluczowe znaczenie przy tworzeniu apartheidu.



„Ewaluacja” (Prime Video)



Niedaleka przyszłość. Rodzicielstwo podlega ścisłej kontroli, siedmiodniowy proces oceny pary pod kątem prawa do posiadania dziecka zamienia się w psychologiczny koszmar.



„Veronica Guerin” (Disney+)



Dziennikarka rozpoczyna śledztwo w celu zdemaskowania gangu narkotykowego.



„Dusiciel z Bostonu” (Disney+)



Oparta na faktach historia Loretty McLaughlin i Jean Cole, pionierskich reporterek „Record American”, które nagłośniły sprawę wstrząsających morderstw Dusiciela z Bostonu.



„Julia” (Prime Video)



Julia jest alkoholiczką sypiającą z przypadkowymi facetami. Na spotkaniach AA poznaje Elenę, która oferuje 50 tysięcy dolarów za pomoc w porwaniu jej syna.



„Miłość dla dorosłych” (Netflix)



Cienka granica między miłością i nienawiścią okazuje się zabójcza, gdy żona odkrywa romans męża i oboje są gotowi na wszystko, by osiągnąć swój cel.



„Surfer” (Prime Video)



Mężczyzna pragnący pokazać nastoletniemu synowi plażę swojego dzieciństwa musi stoczyć nierówną walkę z bandą miejscowych surferów.



„Wydarzyło się w Teksasie” (Prime Video)



Historia mężczyzny, który ucieka z więzienia, aby wrócić do żony i córki, której nigdy nie poznał.



„Ukryta sieć” (Prime Video)



Młoda dziennikarka prowadzi śledztwo, które może wstrząsnąć nie tylko jej rodziną, ale całym krajem. Uważa, że to co służby kwalifikują jako nieszczęśliwy wypadek, w rzeczywistości było precyzyjnie zaplanowaną zbrodnią.



„Tlen” (Netflix)



Liz budzi się w komorze kriogenicznej. Aby przeżyć, musi zebrać wszystkie siły i ustalić, kim naprawdę jest, zanim skończy jej się tlen.



„Na złej drodze” (HBO Max)



Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.



„Bestie” (Canal+)



Małżeństwo francuskich emigrantów prowadzi ekologiczne gospodarstwo, ale ścierają się z mieszkańcami wioski.



„Niewidzialny strażnik” (Netflix)



Wyszkolona przez FBI policjantka wraca do rodzinnego miasteczka w Hiszpanii, aby wytropić mordercę nastolatek, ale musi się też zmierzyć z demonami z własnej przeszłości.



„Tetris” (Apple TV+)



Film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który w 1988 roku odkrył Tetris. Gdy Henk próbuje zaprezentować swoją grę na świecie, zderza się z niebezpiecznymi kłamstwami i korupcją po drugiej stronie żelaznej kurtyny.



„Outsider” (Netflix)



Akcja filmu rozgrywa się w Japonii po II wojnie światowej. Wzięty do niewoli amerykański żołnierz (Leto) zostaje wypuszczony dzięki pomocy swojego współwięźnia - członka Yakuzy. Po wyjściu na wolność Amerykanin stara się zyskać szacunek grupy i spłacić swój dług, poruszając się po niebezpiecznym przestępczym światku.



„Marsylski łącznik” (Canal+)



Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia prowadzi sprawę gangu kierowanego przez nieuchwytnego Gaëtana Zampę.



„Rebel Ridge” (Netflix)



Były marine mierzy się z korupcją w małym miasteczku, gdy lokalna policja niesprawiedliwie rekwiruje torbę z gotówką przeznaczoną na kaucję za jego kuzyna.



„Kaliber” (Netflix)



Przyjaciele podróżują do odosobnionej szkockiej wioski na weekendowe polowanie. Gdy jeden z nich przypadkowo zabija dziecko, drugi decyduje się również oddać strzał.



„Fresh” (Disney+)



Młoda dziewczyna próbuje przetrwać niezwykłe apetyty swojego nowego chłopaka.



„Dobry opiekun” (Netflix)



Pielęgniarka podejrzewa, że za serią tajemniczych zgonów pacjentów stoi jej kolega po fachu, i naraża własne życie, aby odkryć prawdę.



„Niepoczytalna” (HBO Max)



Sawyer wyjeżdża z rodzinnego miasteczka, by uciec od traumatycznej przeszłości. Gdy wbrew swej woli zostaje zamknięta w szpitalu psychiatrycznym, musi stawić czoło swemu największemu lękowi.



„Shaft” (Netflix)



John Shaft pomaga swojemu synowi rozwiązać zagadkę przedwczesnej śmierci jego najlepszego przyjaciela.



„Dom pełen dynamitu” (Netflix)



Gdy pojedynczy pocisk rakietowy z nieznanego źródła zostaje wymierzony w USA, rozpoczyna się wyścig z czasem, aby odkryć, kto stoi za atakiem i ustalić plan działania.



„Krzywe linie boga” (Netflix)



Prywatna detektyw, która utrzymuje, że cierpi na paranoję, zgłasza się do szpitala psychiatrycznego, aby zbadać tajemniczy przypadek śmierci pacjenta.



„Kartoteka 64” (Canal+)



Robotnicy remontujący starą kopenhaską kamienicę dokonują przerażającego odkrycia. W pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują trzy zmumifikowane ciała.



„Gniazdo” (HBO Max)



Rory dla wielkich pieniędzy i wysokiej pozycji jest gotów na wszystko. Gdy dostaje nową pracę i przeprowadza się z rodziną do Londynu, jego życie i pozornie idealne małżeństwo zamieniają się w spiralę sekretów i kłamstw.



„Caddo Lake” (HBO Max)



Zaginięcie 8-letniej dziewczynki rozpoczyna ciąg wydarzeń, które odkrywają tajemnicę trwającą od dziesięcioleci w wiejskiej społeczności Caddo Lake.



„Together” (Prime Video)



Uczucie łączące Millie i Tima zaczyna przybierać niepokojącą formę. Ich związek, życie i ciała wkrótce ulegną przerażającej transformacji.



„The Order: Ciche braterstwo” (Prime Video)



Agent FBI odkrywa krajowy spisek terrorystyczny, który dąży do obalenia federalnego rządu.



„Napad” (Netflix)



Prokuratorka szuka pomocy u zwolnionego ze służby policjanta, oferując mu szansę na powrót do dawnego życia w zamian za rozwiązanie sprawy napadu na bank.



„Szpiedzy” (SkyShowtime)



Agentka wywiadu Kathryn Woodhouse jest podejrzewana o zdradę kraju. Wkrótce jej mąż – również legendarny agent – staje przed ostatecznym wyborem: lojalność wobec małżeństwa czy ojczyzny.



„Słodkich snów” (Canal+)



Jeden z najwyżej ocenionych i najpopularniejszych hiszpańskich filmów w 2011 roku, nowe dzieło Jaume Balagueró, który przywróciwszy świetność europejskiemu kinu grozy przebojową serią [Rec], z podobnym sukcesem odnawia kanon thrillera psychologicznego. César (popisowa rola Luisa Tosara - gwiazdy numer 1 hiszpańskiego kina) wzorowo wypełnia obowiązki dozorcy w luksusowej kamienicy w samym sercu Barcelony. Gdy jednak w jednym z najelegantszych mieszkań zamieszka piękna Clara (Marta Etura), w skrytym Césarze obudzi się demon. Zrobi wszystko, by zbliżyć się do fascynującej go kobiety.



„Gad” (Netflix)



Doświadczony śledczy wpada na trop zagmatwanej sieci utkanej z intryg i kłamstw, próbując dotrzeć do prawdy o brutalnym zabójstwie młodej agentki nieruchomości.



„Doppelgänger. Sobowtór” (Prime Video, Netflix)



Agent służb specjalnych przejmuje tożsamość innego mężczyzny i rozpoczyna budowanie swojej kariery szpiegowskiej.



„Obietnica” (Netflix)



Jerry Black składa obietnice matce zamordowanej córki, że schwyta sprawcę zanim przejdzie na emeryturę.



„Jeziorak” (Canal+)



Policjantka z prowincjonalnej komendy prowadzi dochodzenie, które na zawsze zmieni jej świat.



„Winni” (Netflix)



Dyspozytor ratunkowy próbuje ocalić kobietę w poważnym niebezpieczeństwie, ale wkrótce odkrywa, że nie wszystko jest takie oczywiste.



„Nikomu ani słowa” (Netflix)



Bandyci porywają córkę psychiatry, aby wydobyć miejsce ukrycia zrabowanego łupu od jego pacjentki.



„Juror #2” (HBO Max)



Przysięgły w procesie o morderstwo uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary. Staje przed dylematem: zataić prawdę czy wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.



„Wybawienie” (Canal+)



Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym listem. Sprawa trafia do departamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat.



„Przekładaniec” (Netflix)



Handlarz narkotykami postanawia skończyć z przestępczym procederem. Musi najpierw wykonać ostatnie zlecenie.



„Przymierze” (Prime Video, HBO Max)



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Towarzysz” (HBO Max)



Śmierć miliardera uruchamia łańcuch wydarzeń dla Iris i jej przyjaciół podczas weekendowej wycieczki do jego posiadłości nad jeziorem.



„Do ostatniej kości” (Prime Video)



Młoda kobieta uczy się jak przetrwać na marginesie społeczeństwa.



„The Highwaymen” (Netflix)



Dwaj policjanci wracają z emerytury, aby pomóc w ujęciu Bonnie i Clyde'a.



„Bielmo” (Netflix)



W 1830 roku Akademią Wojskową w West Point wstrząsa seria brutalnych morderstw. Weteran-detektyw i młody kadet prowadzą śledztwo.



„Co kryje prawda” (Disney+)



Po wyjeździe córki na studia Norman i Claire wyprowadzają się z miasta. Wkrótce w nowym domu zaczyna straszyć.



„Trauma” (Netflix)



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Polowanie na łowcę” (Prime Video)



Gdy młoda prostytutka ucieka z rąk seryjnego mordercy, detektyw Jack Halcombe robi wszystko, by złapać zabójcę i doprowadzić go przed wymiar sprawiedliwości.



„Zabójca” (Netflix)



Niecelny strzał sprawia, że zabójca musi stoczyć walkę ze zleceniodawcami i z samym sobą, goniąc za zemstą, w której - jak twierdzi - nie ma nic osobistego.



„Zostaw świat za sobą” (Netflix)



Rodzinny wypad na weekend przybiera kiepski obrót, gdy cyberatak sprawia, że ich urządzenia stają się bezużyteczne, a w drzwiach pojawia się dwójka nieznajomych.



„Ostatniej nocy w Soho” (HBO Max)



Zafascynowana modą młoda dziewczyna przenosi się do lat 60. i spotyka swoją idolkę - oszałamiającą początkującą piosenkarkę. Ale Londyn lat 60. nie jest tym, czym się wydaje.



„Emilia Pérez” (Canal+)



Prawniczka Rita otrzymuje niespodziewaną propozycję. Ma pomóc szefowi kartelu wycofać się z biznesu i zniknąć na zawsze, stając się kobietą, o jakiej zawsze marzył.



„Strange Darling” (Canal+)



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



„Notatki o skandalu” (Disney+)



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



„Heretic” (Canal+)



Dwie misjonarki trafiają do domu sympatycznego mężczyzny, który zamienia się w psychopatycznego oprawcę. Muszą przejść serię testów by przetrwać w tej śmiertelnie niebezpiecznej grze.



„Brudny szmal” (Canal+)



Barman znajduje w śmietniku pit bulla, którego postanawia przygarnąć. Wkrótce pojawia się właściciel psa.



„Niepowstrzymany” (Disney+)



Opuszczony przez maszynistę pociąg pędzi po torach Pensylwanii. Pracownicy kolei podejmują próby zatrzymania niebezpiecznego składu.



„Anonimus” (HBO Max)



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Kod zła” (Canal+)



Agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody na okultyzmu i swoje osobiste powiązanie z zabójcą.



„Siła strachu” (Disney+)



Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.



„Rozgrywka” (Netflix)



Nick zamierza ukraść cenne dzieło z sejfu urzędu celnego. Pomaga mu w tym Jack, który pracuje tam jako sprzątacz.



„Safe House” (Netflix)



Młody agent musi zadbać o bezpieczeństwo uciekającego przed wrogami Tobina Frosta – największego zdrajcy CIA. Gdy kryjówka zostanie zaatakowana, będą musieli współpracować, by przeżyć.



„Źle się dzieje w El Royale” (Disney+)



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w hotelu El Royale.



„Nikt” (HBO Max)



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Nieoszlifowane diamenty” (Netflix)



Rosnące długi i coraz bardziej niecierpliwi wierzyciele zmuszają szybko mówiącego jubilera z Nowego Jorku do podjęcia ryzykownej akcji.

