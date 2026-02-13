QUIZ. Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

QUIZ. Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki!

Dodano: 
„Muminki”
„Muminki” Źródło: Studio Se-Ma-For
Gotowi na podróż do krainy dzieciństwa? Przed wami wyjątkowe wyzwanie dla prawdziwych fanów animacji sprzed lat!

Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki! Sprawdź, jak dobrze pamiętasz bohaterów, którzy towarzyszyli nam tuż przed snem. Kultowe postacie, niezapomniane przygody i melodie, które do dziś brzmią w głowie… Czy wystarczy jeden kadr, by odgadnąć tytuł? Przekonaj się i wróć na chwilę do magicznych wieczorów sprzed lat!

Rozpoznasz kadr? Pytamy tylko o wieczorynki!

Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z wieczorynki: To kadr z wieczorynki:
  • Krecik
  • Pszczółka Maja

Czytaj też:
100 ukrytych perełek na streamingach. Tylko thrillery i kryminałyCzytaj też:
Nowy teleturniej TVP. Jest już hitem na całym świecie

Źródło: WPROST.pl