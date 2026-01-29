Od seksualnych zabaw do śmierci. Nowy miniserial na HBO Max

Serial został napisany i wyreżyserowany przez showrunnera Stevena Conrada, który poza wspomnianym „Patriotą” znany jest z „Cudownego chłopaka”, „Sekretnego życia Waltera Mitty”, „W pogoni za szczęściem” czy „Prognozy na życie”.

Trójkąt miłosny, który prowadzi do zbrodni. Nowy miniserial na HBO Max

„Chętni na seks” to opowieść o trójkącie miłosnym między dorosłymi, którzy doświadczają marazmu wieku średniego, w wyniku którego jedno z nich umiera. (Dla niewtajemniczonych: „DTF” to skrót od „Down To F***”).

Zwiastun rozpoczyna się ujęciem z miejsca zbrodni i pokazaniem zwłok Floyda (David Harbour). Dowiadujemy się, że Clark (Jason Bateman) romansował z żoną Floyda Carol (Linda Cardellini) oraz, że to Clark zapoznał Floyda z aplikacją DTF St. Louis.

– Spotykasz się z tymi ludźmi, żeby… dodać trochę pikanterii – mówi Clark. – Dodaj pikanterii swojemu życiu – zachęca.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serialu:

W DTF St Louis występują również Richard Jenkins, Joy Sunday, Arlan Ruf, Peter Sarsgaard i Chris Perfetti.

„Chętni na seks”. Kiedy premiera serialu HBO Max?

Serial „Chętni na seks” liczył będzie 7 odcinków. Premiera pierwszego już 2 marca w serwisie HBO Max.

