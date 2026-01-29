Najlepszy serial 2025 roku powraca! „Wszystko tu działa”

„Paradise” to serial Hulu, który oglądać możemy w Polsce na platformie Disney+. Jego twórcą jest Dan Fogelman, znany z uwielbianych tytułów takich jak „Kocha, lubi, szanuje” czy „Tacy jesteśmy”. Serial opowiada o życiu Xaviera Collinsa, granego przez zdobywcę nagrody Emmy Sterlinga K. Browna („American Crime Story: Sprawa O.J. Simpsona”, „Tacy jesteśmy”, „Amerykańska fikcja”), który zostaje przydzielony jako ochroniarz byłego prezydenta Cala Bradforda, granego przez Jamesa Marsdena („27 sukienek”, „Pamiętnik”). Mrożąca krew w żyłach historia rozpoczyna się szokującym morderstwem Bradforda, które rzuca podejrzenia na samego Collinsa i ujawnia ukryte sekrety ich rzekomo sielankowego świata.

Pierwszy sezon produkcji zachwycił widzów. „Póki co najlepszy serial 2025 roku. Świetna opowieść, która trzyma w uwadze widza od pierwszego odcinka. Siódmy epizod mistrzowski”; „Zaskakująco udany thriller. Całość trzyma w napięciu, ma intrygujący klimat, bardzo dobre tempo i kilka niespodzianek po drodze”; „Wszystko tu działa. Fabuła, montaż, aktorzy, MUZYKA. A przedostatni odcinek to jeden z najlepszych serialowych odcinków w ogóle”; „Jeden z najlepszych seriali z oryginalną fabułą, jakie widziałem ostatnimi czasy” – pisali widzowie.

„Paradise” powraca z kolejną odsłoną. Co w drugim sezonie?

W drugim sezonie Xavier wyrusza w świat, by odnaleźć Teri. Odkrywa przy tym, jak ludzie przetrwali trzy lata po wydarzeniach z Dnia. Tymczasem w Paradise napięcie nieustannie rośnie – społeczność zaczyna się rozpadać, a bunkier zmaga się z konsekwencjami wydarzeń z pierwszego sezonu. Mieszkańcy odkrywają kolejne tajemnice związane z powstaniem miasta.

Zobaczcie pierwszy zwiastun serii:

W obsadzie znaleźli się: Sterling K. Brown, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Krys Marshall, Enuka Okuma, Aliyah Mastin, Percy Daggs IV oraz Charlie Evans. Gościnnie pojawiają się także James Marsden, Shailene Woodley, Thomas Doherty i Jon Beavers.

Drugi sezon serialu „Paradise” zadebiutuje w Disney+ 23 lutego. Trzy odcinki pojawią się w dniu premiery, a kolejne będą udostępniane co tydzień.

