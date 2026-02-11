Bestsellerowa powieść w serialowym wydaniu. Hollywoodzka aktorka jako ukochana bohaterka milionów

Długo wyczekiwany thriller kryminalny z wątkami medycyny sądowej, oparty jest na bestsellerowej serii książek Patricii Cornwell o Kay Scarpettcie. Serial został opracowany i napisany na potrzeby telewizji przez Liz Sarnoff. Ekranizacja serii powieści, która od swojej premiery w 1990 roku sprzedała się w ponad 120 milionach egzemplarzach na całym świecie, stanowi zwieńczenie wieloletnich oczekiwań fanów mających szansę po raz pierwszy zobaczyć ukochaną patolog sądową na ekranie.

„Scarpetta” – czyli uwielbiana patolog sądowa w serialu

„Scarpetta” ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w porywającym serialu, w której Nicole Kidman wciela się w rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana i bezkompromisowa lekarka medycyny sądowej, dzięki wprawnym dłoniom oraz niezwykłej spostrzegawczości, jest zdeterminowana by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę, i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku. Osadzony we współczesnym świecie zaawansowanych badań kryminalistycznych serial wykracza poza miejsce zbrodni, by zgłębiać psychologiczne złożoności zarówno sprawców, jak i śledczych, tworząc wielowarstwowy thriller badający koszty dochodzenia do sprawiedliwości za wszelką cenę.

Serial „Scarpetta”, autorstwa nominowanej do Emmy scenarzystki, producentki wykonawczej i showrunnerki Liz Sarnoff („Barry”, „Zagubieni”), to mrożący krew w żyłach thriller kryminalny, którego akcja rozgrywa się w dwóch płaszczyznach czasowych.

Podwójna narracja śledzi losy Kay Scarpetty (Nicole Kidman), od początków jej kariery jako głównej lekarki medycyny sądowej pod koniec lat 90., aż po współczesność, kiedy wraca do rodzinnego miasta i ponownie obejmuje swoje dawne stanowisko, prowadząc jednocześnie śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa. W dążeniu do sprawiedliwości Scarpetta musi zmierzyć się ze skomplikowanymi relacjami, w tym z napiętymi stosunkami z siostrą Dorothy Farinelli (Jamie Lee Curtis), skonfrontować wieloletnie zawodowe i osobiste niechęci oraz stawić czoła sekretom grożącym zburzeniem wszystkiego, co zbudowała.

Laureatka Oscara Nicole Kidman („Ekspatki”) wciela się w rolę lekarki medycyny sądowej Kay Scarpetta, a zdobywczyni Oscara Jamie Lee Curtis („The Bear”) zagra jej siostrę – Dorothy Farinelli. Laureat Emmy Bobby Cannavale gra detektywa Pete’a Marino, nominowany do Emmy Simon Baker („Mentalista”) wciela się w rolę profilera FBI Bentona Wesleya, a zdobywczyni Oscara Ariana DeBose („West Side Story”) gra obeznaną technologicznie siostrzenicę Kay – Lucy Watson. Drugą linię czasową uzupełniają Rosy McEwen („Blue Jean”), Amanda Righetti („Mentalista”), Jake Cannavale („The Offer”) i Hunter Parrish („Trawka”), którzy wcielają się w młodsze wersje postaci granych przez Kidman, Curtis, Cannavale i Bakera.

Serial „Scarpetta” zadebiutuje na Prime Video 11 marca.

