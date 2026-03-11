Bajki z PRL-u  zatrzymały gracza „Milionerów”. Ćwierć miliona było o krok

Tym razem emocje sięgnęły zenitu, gdy jeden z graczy dotarł do pytania wartego ćwierć miliona złotych. Paradoks polegał na tym, że nie zatrzymało go podchwytliwe pytanie naukowe, lecz… niewinne wspomnienie animowanych bajek z czasów PRL.

Podchwytliwy operon nie zatrzymał uczestnika

Teleturniej „Milionerzy” po 26 latach emisji w TVN jesienią 2025 roku przeniósł się do Polsatu. Widzowie oglądali pierwszą polsatowską edycję od 1 września do 27 listopada, a nowa odsłona programu okazała się dużym sukcesem. Wiosenny sezon wystartował 16 lutego, a 10 marca pokazano kolejny, 66. odcinek.

Właśnie w nim do gry powrócił Krzysztof Kusiak z Grąblina, audytor z branży spożywczej. Zawodnik od początku radził sobie bardzo dobrze, spokojnie przechodząc przez kolejne pytania i rozsądnie korzystając z kół ratunkowych. W studiu wspierali go żona i troje dzieci.

Jednym z trudniejszych momentów rozgrywki było pytanie za 125 tys. zł dotyczące nauki. W skład operonu wchodzą:

A — śpiewacy

B — planety

C — geny

D — żołnierze

Choć wielu widzów mogło odruchowo wskazać śpiewaków, Krzysztof zachował spokój. Zauważył, że śpiewacy są związani z operą, a sam termin „operon” kojarzy mu się raczej z genetyką. Poprosił więc o zaznaczenie odpowiedzi C — geny. Decyzja okazała się trafna i zapewniła mu wysoką gwarantowaną wygraną.

Pytanie o bajki z PRL w „Milionerach” zatrzymało grę

Jeszcze większe emocje przyniosło kolejne pytanie, warte aż 250 tys. zł. Z tych popularnych w PRL seriali animowanych najstarszy jest ten o:

A — Reksiu

B — Bolku i Lolku

C — Wilku i Zającu

D — Kreciku

— Oglądałem wszystkie — przyznał uczestnik. Jednocześnie zaznaczył, że nigdy nie zwracał uwagi na daty produkcji poszczególnych animacji.

— To by było dziwne, jakbyś na przykład miał siedem lat, oglądał te seriale i jednocześnie rejestrował daty produkcji — zauważył prowadzący program Hubert Urbański.

Nie mając pewności, Krzysztof zdecydował się zakończyć grę i zachować dotychczasową wygraną. Na prośbę prowadzącego zdradził jednak, że gdyby musiał strzelać, wskazałby odpowiedź C — „Wilk i Zając”.

Rozsądna decyzja przyniosła wysoką wygraną

Okazało się, że prawidłowa odpowiedź brzmiała D — „Krecik”. Czechosłowacka animacja z sympatycznym bohaterem zadebiutowała już w 1957 roku. Dla porównania „Wilk i Zając” pojawił się w 1969 roku, „Bolek i Lolek” w 1963, a „Reksio” w 1967.

Decyzja o wycofaniu się z gry była więc dla uczestnika bardzo korzystna. Krzysztof Kusiak opuścił studio „Milionerów” z imponującą wygraną w wysokości 125 tys. zł.

