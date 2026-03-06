Historyczna sytuacja na Orłach. Andrzej Konopka w podwójnej roli

Kluczową postacią jest tutaj Andrzej Konopka, który występuje w tym roku w dwóch zupełnie różnych rolach. Ceniony aktor nie tylko poprowadzi prestiżową ceremonię, ale sam stanie do walki o statuetkę. Taka sytuacja w historii nagród zdarza się niezwykle rzadko.

Andrzej Konopka gospodarzem Gali Orłów

Podczas 28. Gali Polskich Nagród Filmowych Orły, która odbędzie się już w najbliższy poniedziałek, 9 marca, w centrum wydarzeń znajdzie się Andrzej Konopka. Aktor znany z licznych ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych poprowadzi ceremonię, która co roku gromadzi najważniejsze postaci polskiej branży filmowej.

Artysta od lat buduje swoją pozycję zarówno na ekranie, jak i na scenie, zdobywając uznanie widzów oraz środowiska filmowego. Jego charakterystyczny styl gry i sceniczna charyzma sprawiają, że jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci współczesnego polskiego kina.

Podwójna nominacja dla aktora

Tegoroczna gala stawia przed aktorem szczególne wyzwanie. Konopka jest nominowany do Polskich Nagród Filmowych aż za dwie role – w filmach „LARP. Miłość, trolle i inne questy” oraz „Dom dobry”.

Sytuacja jest tym bardziej wyjątkowa, że aktor jednocześnie poprowadzi ceremonię, podczas której sam ma szansę odebrać nagrodę. Pojawia się więc pytanie, czy gospodarz wieczoru zdoła pogodzić rolę prowadzącego z emocjami towarzyszącymi nominowanemu.

Aktor teatru, kina i telewizji

Publiczność teatralna doskonale zna Andrzeja Konopkę z kultowego warszawskiego cyklu „Pożar w burdelu”. Jego sceniczna energia, wyrazista osobowość i komediowe wyczucie wielokrotnie porywały widownię.

Z kolei widzowie kinowi kojarzą aktora z mocnych, charakterystycznych ról w głośnych polskich produkcjach ostatnich lat. Aktor agrał m.in. w takich filmach jak „Anatomia zła”, „Chrzciny”, „Chłopi”, „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy”. Doświadczenie sceniczne, poczucie humoru i swoboda w kontakcie z publicznością sprawiają, że Konopka wydaje się idealnym gospodarzem filmowego święta.

Gala Orłów 2026 – gdzie i kiedy oglądać transmisję?

Uroczystość będzie można śledzić na żywo w Telewizji Polskiej. Gala 28. Polskich Nagród Filmowych Orły zostanie pokazana w poniedziałek 9 marca o godz. 20:15 w TVP Kultura, a od godz. 21:40 również w TVP1.

Wydarzenie poprzedzi relacja z czerwonego dywanu. Transmisja rozpocznie się o godz. 18:30 w TVP Info, a następnie o godz. 19:45 w TVP Kultura.

