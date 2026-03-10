Przejmująca scena na gali Orłów. Cała sala podniosła w górę kartki

Gala Polskich Nagród Filmowych Orły przyniosła nie tylko emocje związane z wyróżnieniami dla twórców i aktorów. W pewnym momencie uroczystość na chwilę wyhamowała, a na scenie pojawił się poruszający apel. Widzowie zgromadzeni na sali odpowiedzieli na niego w symboliczny sposób.

Apel o solidarność z Ukrainą podczas gali Orłów

Wieczór, który zwykle koncentruje się na świętowaniu polskiego kina, stał się także przestrzenią do przypomnienia o trwającej wojnie i jej konsekwencjach dla ludzi kultury. Wystąpienia dwóch kobiet związanych z branżą filmową na moment zmieniły charakter gali, wprowadzając atmosferę refleksji i powagi.

O inwazji Rosji na Ukrainę przypomniały ze sceny Izabela Wójcik, dyrektorka Polskich Nagród Filmowych Orły, oraz Julia Sinkiewicz, producentka Ukraińskiej Fundacji Filmowej. W swoich słowach podkreśliły, że mimo trudnych okoliczności twórcy filmowi wciąż próbują dokumentować rzeczywistość i opowiadać o niej światu.

— Moim marzeniem jest, abyśmy pewnego dnia na tej scenie mogli opowiadać wyłącznie o naszych filmach i pomysłach, ale teraz musimy na wszelkie sposoby walczyć o naszą wspólną przyszłość i nie pozwolić sobie na popadanie w rozpacz — powiedziała Julia Sinkiewicz.

Galeria:

Gwiazdy na 28. gali rozdania Orłów

Symboliczny gest publiczności. „Razem z Ukrainą”

Następnie głos zabrała Izabela Wójcik, przypominając, że od początku wojny środowisko filmowe starało się wspierać ukraińskich twórców, także w bardzo praktyczny sposób.

— Cztery lata temu, kiedy rozpoczęła się pełnoskalowa wojna w Ukrainie, wysyłaliśmy hełmy, kamizelki i sprzęt. Naszym przyjaciołom i filmowcom z Ukrainy po to, by mogli bezpiecznie robić to, co jest misją każdego filmowca, dokumentować rzeczywistość. Nasz sprzęt uratował wielu z nich. Wielu niestety zginęło — mówiła.

W dalszej części wystąpienia poprosiła zgromadzonych gości o wykonanie symbolicznego gestu solidarności. — Dziś będę chciała Państwa prosić o podniesienie kartek w geście solidarności z filmowczyniami, filmowcami z Ukrainy, z nadzieją, że niedługo będą mogli wrócić do domów, że będą mogli robić filmy na miarę swojego talentu i marzeń, a my będziemy im w tym pomagać. Proszę o podniesienie kartek.

Chwilę później cała sala wypełniła się uniesionymi kartkami z napisem „Razem z Ukrainą”. Ten prosty gest stał się jednym z najbardziej przejmujących momentów tegorocznej gali Orłów.

Czytaj też:

Nagrody filmowe Orły 2026 – lista zwycięzców. Wielki triumf jednego filmu!Czytaj też:

Publiczność pękała ze śmiechu na gali „polskich Oscarów”. Tak wręczano Orły