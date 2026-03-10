Publiczność pękała ze śmiechu na gali „polskich Oscarów”. Tak wręczano Orły

Zamiast suchej, oficjalnej przemowy publiczność dostała serię żartów i anegdot, które momentalnie rozluźniły atmosferę w sali. Prowadzący galę Andrzej Konopka postawił na humor i dystans do branży filmowej, a reakcja widowni była natychmiastowa – salwy śmiechu niosły się po całej sali.

Polskie Nagrody Filmowe Orły i „Lalki” walczące ze sobą, na śmierć i życie

Andrzej Konopka od pierwszych minut postawił na lekką, ironiczną narrację. W swoim wystąpieniu przywoływał nazwiska znanych twórców i aktorów obecnych na widowni, a każda kolejna anegdota wywoływała kolejne wybuchy śmiechu. W pewnym momencie nawiązał również do dwóch zapowiadanych ekranizacji „Lalki”, co tylko podgrzało atmosferę na sali.

„My, aktorzy, żyjący aktorzy, ostatni aktorzy Wajdy, musimy pokazać młodym aktorom, że w życiu nie chodzi tylko o „lajki”, ścianki i nagrody. W życiu chodzi o coś więcej, [...] chodzi o Polskę podzieloną na dwa wrogie plemiona — na dwie „Lalki” walczące ze sobą, na śmierć i życie” — mówił ze sceny.

Polskie Oscary „najbardziej huraganowe”. Z prezydentem w tle

Kulminacją otwarcia była zapowiedź pojawienia się na scenie prezydenta Polskiej Akademii Filmowej. Konopka zrobił to w swoim stylu, podtrzymując humorystyczny ton całej przemowy. „Wykorzystajmy tę galę, żeby zjednoczyć wokół silnego, charyzmatycznego lidera, którym jest nasz pan prezydent. Tak jest, pan prezydent zaszczyci swoją obecnością naszą galę za chwilę, tu na scenie. Dajcie brawa! Przed wami [...] prezydent Polskiej Akademii Filmowej— Dariusz Jabłoński” — zapowiedział.

Gdy Dariusz Jabłoński pojawił się na scenie, krótko podsumował wystąpienie prowadzącego. Jego reakcja była równie wymowna, jak śmiech publiczności. „Najbardziej huraganowe otwarcie w historii Orłów” — przyznał prezydent PAF.

Polskie Nagrody Filmowe Orły od lat wyróżniają najważniejsze osiągnięcia w rodzimym kinie – od twórców i aktorów po najgłośniejsze produkcje. Tegoroczna ceremonia zaczęła się jednak w sposób wyjątkowo nieformalny. Humorystyczne wejście Andrzeja Konopki sprawiło, że jeszcze przed wręczeniem pierwszych statuetek atmosfera na sali była wyjątkowo gorąca.

