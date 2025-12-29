Ostatnie nowości w 2025 na Netflix. Wpada polski hit kinowy!

Koniec roku na Netfliksie zapowiada się zaskakująco intensywnie – jakby platforma chciała, by widzowie pożegnali grudzień z przytupem. Ostatnie trzy dni miesiąca przyniosą mieszankę tytułów, które nie tylko umilą świąteczno-noworoczny czas, ale też pozwolą wskoczyć w zupełnie różne światy: od kultowej, tarantinowskiej pulpy, po dokumentalny niepokój i hollywoodzkie superprodukcje z dinozaurami. Największą ciekawość budzi jednak polski hit kinowy „Seks dla opornych” – świeża premiera, która na dużym ekranie przyciągała tłumy spragnione inteligentnej komedii obyczajowej, a teraz wchodzi wprost do domowego oglądania. To produkcja, która łączy humor, czułość i bardzo ludzką opowieść o kryzysie bliskości, więc widzowie mogą liczyć na coś więcej niż tylko lekką rozrywkę.

Końcówka grudnia to więc idealny moment, by zrobić sobie filmowy maraton – pełen kontrastów, emocji i historii, które zostają z widzem dłużej, niż sugerowałby to kalendarz. Poniżej pełna lista premier.

Ostatnie 3 dni grudnia na Netflix – rozpiska! Wpada polski hit kinowy z tego roku!

„Members Only: Palm Beach”



Osadzony w ekskluzywnych enklawach hrabstwa Palm Beach serial śledzi losy grupy kobiet poruszających się po świecie niewypowiedzianych zasad, dziedziczonych tradycji i hierarchii w jednym z najbardziej elitarnych kręgów społecznych Ameryki. W tym perfekcyjnie wypielęgnowanym świecie przywilejów i prywatnych klubów reputację buduje się przy brunchu, sojusze zmieniają się przy szampanie, a choć bogactwo jest wszechobecne, to prawdziwą walutą są władza, wpływy i dostęp.

Premiera: 29 grudnia



„Zła influencerka: Historia Jodi Hildebrandt”



Sprawa terapeutki z Utah, Jodi Hildebrandt, której aresztowanie za znęcanie się nad dziećmi wraz z ich matką i youtuberką Ruby Franke, ujawniło przewrotną historię manipulacji.

Premiera: 30 grudnia



„Pulp Fiction”



Przemoc i odkupienie w opowieści o dwóch płatnych mordercach pracujących na zlecenie mafii, żonie gangstera, bokserze i parze okradającej ludzi w restauracji.Premiera: 29 grudnia



„Seks dla opornych”



Czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość? Pełnej humoru historia o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia.Premiera: 31 grudnia



„Jurassic World”



Obserwując spadek liczby turystów, właściciel parku dinozaurów postanawia stworzyć nową atrakcję.

Premiera: 31 grudnia



„Jurassic World: Upadłe królestwo”



Kiedy uśpiony wulkan budzi się do życia, Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych dinozaurów.

Premiera: 31 grudnia

