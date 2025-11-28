SkyShowtime odpala serię kuszących premier. Grudzień pełen pokus

Widzom, którzy jeszcze nie mają subskrypcji SkyShowtime nie będzie do śmiechu, jak zobaczą rozpiskę serialowych i filmowych premier na platformie w grudniu i na początku stycznia 2026.

Co nowego na SkyShowtime w grudniu? Rozpiska nowości

„The Iris Affair”

W serialu śledzimy losy Iris Nixon (Niamh Algar), tajemniczej geniuszki, która rozwiązuje w sieci serię skomplikowanych zagadek. Kiedy trafia na florencki plac, charyzmatyczny przedsiębiorca Cameron Beck (Tom Hollander) proponuje jej współpracę, by rozgryźć zasady działania niezwykle potężnej i ściśle tajnej technologii. Zaintrygowana Iris podejmuje się zadania. Gdy jednak zdaje sobie sprawę, z jak wieloma niebezpieczeństwami ono się wiąże, kradnie dziennik z kodem i znika bez śladu. Rozpoczyna się bezwzględny pościg, wiodący od opuszczonej chaty na Sardynii po tętniące życiem ulice Rzymu. Cameron depcze Iris po piętach, a oboje rozgrywają niebezpieczną grę, w której zaufanie może wiele kosztować, a porażka ma katastrofalne skutki.

Premiera: 6 grudnia

„Veronika”

W nowym sezonie Veronika Gren (Alexandra Rapaport) nadal próbuje uporać się z demonami przeszłości i niewyjaśnionymi wizjami, które nie dają jej spokoju. Z niecierpliwością czeka, aż znów założy policyjny mundur i spróbuje odzyskać utracony spokój. W miarę rozwoju akcji Veronika zostaje wciągnięta w mroczną zagadkę morderstwa, której ślady sięgają aż sześciu dekad wstecz. Balansująca między światem żywych a umarłych Veronika powoli traci kontrolę. Nieuchronny ciąg wydarzeń stawia pod znakiem zapytania wszystko, co udało jej się odbudować.

Premiera: 8 grudnia

„To jej wina”

Serial oparty został na bestsellerowej powieści Andrei Mary. Marissa Irvine (Sarah Snook) przyjeżdża odebrać swojego synka Milo po jego pierwszej wizycie u nowego kolegi. Drzwi otwiera jednak kobieta, której Marissa nie rozpoznaje – nie jest matką chłopca, nie zna go i twierdzi, że nigdy o nim nie słyszała. Tak zaczyna się największy koszmar kobiety, a na jaw wychodzą głęboko skrywane sekrety. W obsadzie obok Sarah Snook znaleźli się także Dakota Fanning, Jake Lacy, Michael Peña, Sophia Lillis, Abby Elliott, Daniel Monks, Jay Ellis, Thomas Cocquerel, Duke McCloud i Kartiah Vergara.

Premiera: 15 grudnia

„Amadeus”

25-letni Amadeusz (Will Sharpe) przybywa do tętniącego życiem Wiednia, aby odnaleźć własną drogę artystyczną. Poznaje tam młodą i temperamentną śpiewaczkę Konstancję Weber (Gabrielle Creevy), która wkrótce zostaje jego żoną. Dzięki jej kontaktom Amadeusz poznaje szanowanego i pobożnego Antonio Salieriego (Paul Bettany). Ten jeszcze nie czuje zagrożenia, więc wprowadza Amadeusza w muzyczne kręgi, a między nimi rodzi się przyjaźń. W świetle niezwykłego talentu Amadeusza wady jego charakteru bledną, Salieri natomiast zaczyna wątpić w sens swojej wiary. Rywalizacja kompozytorów przeradza się w obsesję, a Salieri postanawia rozprawić się z wybrańcem Boga raz na zawsze.

Premiera: 2 stycznia

„The Death of Bunny Munro”

Po samobójczej śmierci żony Bunny Munro (Matt Smith), domokrążca handlujący kosmetykami i uwodziciel gospodyń domowych, zostaje sam z 9-letnim synem. Mając mgliste pojęcie o rodzicielstwie, ojciec wyrusza z synem w podróż przez południową Anglię, która z każdą chwilą staje się coraz bardziej nieprzewidywalna. Bunny stopniowo traci kontrolę nad swoim życiem i uświadamia sobie, że musi ratować syna przed skutkami własnych przestarzałych przekonań na temat męskości. Oparty na powieści Nicka Cave’a serial łączy mroczny humor z czułym portretem ojcostwa.

Premiera: 30 grudnia

Czytaj też:

To jeden z najlepszych takich seriali na Netflix. Nie można się od niego oderwaćCzytaj też:

Co oglądać na streamingach? Najświeższe hity, które same się proszą o seans