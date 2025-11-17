Polacy, nie chcecie tego przegapić. Na HBO Max wpadają perełki!
Polacy, nie chcecie tego przegapić. Na HBO Max wpadają perełki!

„Rodzaje życzliwości”
„Rodzaje życzliwości” Źródło: Searchlight Pictures
HBO Max ogłosiło swoje nowości na drugą połowę listopada. Wśród nich oscarowe hity, serialowe świeżynki i głośne filmy ostatnich miesięcy. Sprawdźcie czego nie warto przegapić.

W okresie od 16 do 30 listopada na HBO Max zadebiutują aż 22 nowe produkcje. Wpada kilka klasyków z największymi nazwiskami Hollywood jak Russellem Crowe, Woody Harrelson, Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman czy Juliette Lewis. Pojawi się jednak też wiele świeżynek – czeka nas między innymi premiera na streamingach jednego z najgłośniejszych horrorów tego roku. Na HBO Max zobaczymy też w najbliższych dniach najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa, a także hit Jamesa Mangolda – jeden z najlepiej ocenianych obecnie filmów tego reżysera.

Sprawdźcie listę wszystkich nowości!

Nowości na HBO Max w drugiej połowie listopada. Co warto obejrzeć?

„Myśli i modlitwy”

Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia.

Premiera: 19 listopada

„Światełko w tunelu”

Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.
Premiera: 20 listopada

„Moje słońce”

Film opowiada historię dwójki młodych łyżwiarzy – Takuya i Sakury – którzy wspólnie trenują taniec na lodzie pod okiem Arakawy.
Premiera: 21 listopada

„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”

Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.
Premiera: 21 listopada

„Pan i władca: Na krańcu świata”

Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.
Premiera: 21 listopada

„30 dni mroku”

Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów.
Premiera: 21 listopada

„Wyścig z czasem”

W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.
Premiera: 21 listopada

„Urodzeni mordercy”

Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.
Premiera: 21 listopada

„Ilu miałaś facetów?”

Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu.
Premiera: 21 listopada

„Kochanek królowej”

Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.
Premiera: 21 listopada

„Eddie zwany Orłem”

Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego.
Premiera: 22 listopada

„Dziewczyny jak złoto”

Violette i Florence, sąsiadki zmagające się z trudami macierzyństwa i depresją, próbują odnaleźć siebie w świecie, który nie daje im satysfakcji.
Premiera: 22 listopada

„Kina i Yuk”

Dwójka lisów przygotowuje się do roli rodziców po raz pierwszy – w świecie, gdzie kryzys klimatyczny zmienia zasady życia dla wszystkich.
Premiera: 22 listopada


„Władcy świata”

Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem.
Premiera: 25 listopada

„Bliżej”

Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.
Premiera: 27 listopada

„Alita: Battle Angel”

Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.
Premiera: 28 listopada

„Rodzaje życzliwości”

Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.
Premiera: 28 listopada

„Suche utonięcie”

Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.
Premiera: 29 listopada

„Le Mans '66”

Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.
Premiera: 29 listopada

„Człowieku, to jest Floryda”, 2. sezon

Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.
Premiera: 29 listopada

„Sezon na słówka”

Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie.
Premiera: 29 listopada

„Kształt wody”

Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.
