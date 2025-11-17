Polacy, nie chcecie tego przegapić. Na HBO Max wpadają perełki!

W okresie od 16 do 30 listopada na HBO Max zadebiutują aż 22 nowe produkcje. Wpada kilka klasyków z największymi nazwiskami Hollywood jak Russellem Crowe, Woody Harrelson, Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman czy Juliette Lewis. Pojawi się jednak też wiele świeżynek – czeka nas między innymi premiera na streamingach jednego z najgłośniejszych horrorów tego roku. Na HBO Max zobaczymy też w najbliższych dniach najnowsze dzieło Yorgosa Lanthimosa, a także hit Jamesa Mangolda – jeden z najlepiej ocenianych obecnie filmów tego reżysera.

Sprawdźcie listę wszystkich nowości!

Nowości na HBO Max w drugiej połowie listopada. Co warto obejrzeć?

„Myśli i modlitwy”



Dokument zagłębia się w złożoność przygotowań na wypadek strzelanin, od symulacji w grach wideo po szkolne ćwiczenia.



Premiera: 19 listopada



„Światełko w tunelu”



Pogrążony w żałobie budowlaniec dołącza do teatru, gdzie sceniczny dramat zaczyna odbijać się echem z jego własnym życiu.

Premiera: 20 listopada



„Moje słońce”



Film opowiada historię dwójki młodych łyżwiarzy – Takuya i Sakury – którzy wspólnie trenują taniec na lodzie pod okiem Arakawy.

Premiera: 21 listopada



„Obecność 4: Ostatnie namaszczenie”



Ostatnia sprawa Warrenów zagraża ich rodzinie i córce Judy. Przerażający finał kultowej serii.

Premiera: 21 listopada



„Pan i władca: Na krańcu świata”



Podczas wojen napoleońskich grupa marynarzy wyrusza w podróż, by odkryć, jak wygląda życie po drugiej stronie świata.

Premiera: 21 listopada



„30 dni mroku”



Miasteczko na Alasce pogrąża się w ciemności na cały miesiąc, a jego mieszkańcy stają się celem krwiożerczych wampirów.

Premiera: 21 listopada



„Wyścig z czasem”



W świecie, gdzie bogaci mogą żyć wiecznie, a biedni umierają młodo, Justin Timberlake łączy siły z Amandą Seyfried, by obalić system.

Premiera: 21 listopada



„Urodzeni mordercy”



Woody Harrelson i Juliette Lewis jako dwoje młodych, atrakcyjnych seryjnych morderców, którzy stają się ulubieńcami telewizji. Nagroda Specjalna Jury na MFF w Wenecji.

Premiera: 21 listopada



„Ilu miałaś facetów?”



Anna Faris i Chris Evans w komedii o kobiecie, która postanawia odnaleźć prawdziwą miłość, szukając najlepszego „byłego” w swoim życiu.

Premiera: 21 listopada



„Kochanek królowej”



Zrealizowana z epickim rozmachem opowieść o romansie duńskiej królowej i nadwornego lekarza. Nominacja do Oscara i Złotego Globu w kategorii „najlepszy film zagraniczny”.

Premiera: 21 listopada



„Eddie zwany Orłem”



Historia Michaela „Eddiego” Edwardsa - nieoczywistego, lecz odważnego brytyjskiego skoczka narciarskiego.

Premiera: 22 listopada



„Dziewczyny jak złoto”



Violette i Florence, sąsiadki zmagające się z trudami macierzyństwa i depresją, próbują odnaleźć siebie w świecie, który nie daje im satysfakcji.

Premiera: 22 listopada



„Kina i Yuk”



Dwójka lisów przygotowuje się do roli rodziców po raz pierwszy – w świecie, gdzie kryzys klimatyczny zmienia zasady życia dla wszystkich.

Premiera: 22 listopada





„Władcy świata”



Oparty na faktach dramat telewizyjny produkcji HBO i BBC, odsłaniający kulisy relacji między byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem a eksprezydentem USA Billem Clintonem.

Premiera: 25 listopada



„Bliżej”



Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman oraz Clive Owen w rolach czworga trzydziestolatków, którzy szukają miłości.

Premiera: 27 listopada



„Alita: Battle Angel”



Christoph Waltz jako naukowiec, który postanawia pomóc kobiecie uwięzionej w ciele cyborga.

Premiera: 28 listopada



„Rodzaje życzliwości”



Czarny komediodramat wyreżyserowany przez Yorgosa Lanthimosa na podstawie scenariusza współtworzonego z Efthimisem Filippou.

Premiera: 28 listopada



„Suche utonięcie”



Dwie siostry z rodzinami spotykają się w letnim domu rodziców. Weekend na wsi miał być spokojny… ale nie wszystko idzie zgodnie z planem.

Premiera: 29 listopada



„Le Mans '66”



Amerykański projektant samochodów i brytyjski kierowca podejmują wyzwanie stworzenia samochodu wyścigowego dla Forda i pokonania ekipy Ferrari w 24-godzinnym wyścigu Le Mans we Francji.

Premiera: 29 listopada



„Człowieku, to jest Floryda”, 2. sezon



Serial komediowy przedstawia najdziwniejsze historie ze Słonecznego Stanu – odtworzone przez ulubionych aktorów Hollywood.

Premiera: 29 listopada



„Sezon na słówka”



Richard Gere występuje w poruszającej opowieści o ojcu, który obsesyjnie trenuje swoją utalentowaną córkę do udziału w konkursie.

Premiera: 29 listopada



„Kształt wody”



Sprzątaczka pracująca w tajnym rządowym laboratorium zaprzyjaźnia się z wodnym stworzeniem nie z tego świata, które jest tam przetrzymywane wbrew swojej woli. Guillermo del Toro za kamerą i deszcz nagród.

Premiera: 30 listopadaCzytaj też:

18 nowości w tym tygodniu na Netflix. Ale to ten film przyciągnie PolakówCzytaj też:

Wieczorynki PRL! Pamiętasz je? QUIZ