Kto ma rację? Bosacka uderza w Gessler, a internauci mają własne opinie

Gwiazda „Kuchennych rewolucji” znalazła się ostatnio na świeczniku po tym, jak emitowana zaczęła być reklama napoju gazowanego z jej udziałem. W odpowiedzi internauci zaczęli wytykać Magdzie Gessler, że wielokrotnie rozkręcała awantury uczestnikom swojego programu, gdy znajdywała w ich lokalach produkty spożywcze słabej jakości. Pojawiły się też porównania do reklamy, w której ostatnio wziął udział Tomasz Karolak, promując alkohol w przebraniu Mikołaja.

Katarzyna Bosacka grzmi w sprawie reklamy z Magdą Gessler. „Czy wypada?”

Teraz głos w sprawie zabrała Katarzyna Bosacka, autorka popularnego w Polsce programu „Wiem co jem”. „Muszę, bo się uduszę!” – stwierdziła, zajawiając temat. Potem przeszła do konkretów.

„Czy autorytetowi kulinarnemu, który rewolucjonizuje rynek gastronomii wypada? Czy ktoś, kto w swoich programach zerka na etykiety i krzyczy: »Czemu karmicie szajsem swoich gości, przecież to samo E!!!« ma prawo wciskać spożywcze zło nam konsumentom, co gorsza (jak w tej reklamie) – młodym? Przecież można promować zdrowsze produkty, z lepszym składem” – napisała.

Dalej Bosacka wyjaśniła, że niemal każdy napój gazowany poza wodą nie ma żadnych wartości odżywczych, ale ma w składzie sztuczny barwnik E150d – karmel amoniakalno-siarczynowy, który w dużych ilościach może powodować dolegliwości jelitowe. Wymieniła również kwas ortofosforowy (E 338), który w większych stężeniach używany w przemyśle ciężkim do odrdzawiania rur czy sztuczne słodziki – E950 acesulfam K i E951 aspartam, które „mogą zaburzać mikroflorę jelitową i mieć negatywny wpływ na wydzielanie hormonów, w tym insuliny”.

Od promowania niezdrowego napoju, po promowanie wody w plastiku. Internauci zarzucają Bosackiej hipokryzję

Na koniec Bosacka dodała informację, że ona z gazowanych napojów nieustannie poleca Polakom wody mineralne. I wszystko pewnie byłoby dobrze, gdyby dziennikarka nie zdecydowała się dodać do postu swojego zdjęcia ze wspomnianymi wodami mineralnymi. Internauci od razu wypomnieli jej w komentarzach hipokryzję.

„Jak już się czepiamy, to woda w plastiku też jest nie zdrowa i nie eko”; „A Pani poleca wodę w plastiku?!”; „Fajnie by było żeby można było kupić te wody w szklanych butelkach.”..; „Woda to jest w kranie. W sklepie kupuje się plastik”; „ja bym nie promował wody w opakowaniach plastikowych, Muszynianka w szkle to zupełnie inna Muszynianka, polecam!” – czytamy.

