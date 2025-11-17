18 nowości w tym tygodniu na Netflix. Ale to ten film przyciągnie Polaków

W najbliższych dniach na Netflix pojawi się sporo produkcji dokumentalnych. Jedna z nich opowie o najsłynniejszej gwieździe muzyki tejano i tain na świecie, której karierę przerwało brutalne morderstwo. Inna produkcja true crime opowie o zbrodni w zamożnej rodzinie Carmanów. Na platformie pojawią się pierwsze świąteczne produkcje, a także kontynuacje uwielbianych seriali, w tym „Tajnego informatora” czy „Zazdrosnej”. Najwięcej osób przyciągnie jednak z pewnością film oparty na popularnej książce Denisa Johnsona, opowiadający o drwalu i robotniku kolejowym, który wiedzie zaskakująco głębokie i piękne życie w szybko zmieniającej się Ameryce początku XX wieku. Będzie też coś dla fanów mocniejszych historii – wpadnie cała seria filmów o jednym z najbardziej znanych filmowych bohaterów, w którego wciela się Matt Damon. Poniżej znajdziecie pełną rozpiskę nowości.

„Selena y Los Dinos: Historia rodzinna”



Świat zna niezapomnianą historię Seleny, królowej muzyki tejano, ale tak naprawdę znała ją tylko rodzina Quintanilla. Po raz pierwszy bliscy artystki, stojący za zespołem Selena y Los Dinos, otwierają swoje prywatne archiwa, by na nowo opowiedzieć jej historię. Wyreżyserowany przez Isabel Castro („Mija”) dokument „Selena y Los Dinos: Historia rodzinna” ukazuje niezwykłe początki i błyskawiczną karierę Seleny Quintanilli oczami tych, którzy byli z nią najbliżej: rodziców Marcelli i Abrahama, siostry Suzette, brata A.B. III, męża Chrisa oraz członków zespołu. Film śledzi losy rodziny od występów „do kotleta” w ich restauracji z kuchnią Tex-Mex w Lake Jackson aż po zdobycie szczytów list muzyki tejano, gdy świat zaczął dostrzegać wyjątkowy talent i charyzmę Seleny. Niepublikowane wcześniej nagrania, w tym domowe filmy ukazujące ją w roli siostry, córki i żony, czynią z tego dokumentu kameralną opowieść o rodzinnym zespole i jego charyzmatycznej wokalistce, która wprowadziła muzykę tejano do głównego nurtu i zrobiła to tak, jak przystało na prawdziwą Quintanillę.

Premiera: 17/11/2025



„Last Christmas”



Kate to pechowa dziewczyna pracująca jako asystentka Świętego Mikołaja w londyńskim domu towarowym. Kiedy poznaje Toma, jej życie zaczyna się zmieniać na lepsze.

Premiera: 17/11/2025



„Tajemnice rodziny Carmanów”



Młody mężczyzna zostaje uratowany na morzu, a następnie oskarżony o zabójstwo dwóch członków jego bogatej rodziny z Nowej Anglii. Dokument o prawdziwej zbrodni.

Premiera: 19/11/2025



„Syn tysiąca ojców”



Crisóstomo, 40-letni rybak, postanawia odnaleźć to, czego mu brakuje — syna. Kiedy poznaje 14-letniego Camilo, zaczyna zmieniać życie wykluczonych i odrzuconych, tworząc niekonwencjonalną rodzinę, którą łączy miłość do prostych przyjemności. (Film inspirowany książką Valtera Hugo Mãe).

Premiera: 19/11/2025



„Szampańskie święta”



Sydney Price (Minka Kelly) to nabierająca rozpędu ambitna menedżerka, która wreszcie dostaje szansę poprowadzenia swojej pierwszej dużej transakcji — przejęcia renomowanej wytwórni szampana Chateau Cassell położonej w samym sercu Szampanii. Do miasta świateł przylatuje tuż przed świętami, przywożąc ze sobą nadzieję i zamiar dopięcia umowy na ostatni guzik. Podczas jedynej wolnej nocy postanawia nacieszyć się magią świątecznego Paryża. Zupełnie niespodziewanie poznaje wtedy urokliwego Henriego Cassella (Tom Wozniczka), który sprawia, że ten wieczór staje się wyjątkowy. Niestety romantyczna przygoda szybko się komplikuje, gdy Sydney odkrywa, że Henri jest synem założyciela firmy, którą ona właśnie próbuje przejąć. Podczas rywalizacji z innymi potencjalnymi nabywcami, którą Hugo Cassell (Thibault de Montalembert) organizuje w rodzinnej winnicy, Sydney i Henri nie potrafią się jednak oprzeć wzajemnemu przyciąganiu i zaczynają rozumieć, że tych uczuć nie uda się tak łatwo „zakorkować”.

Premiera: 19/11/2025



„Zazdrosna”, 3. sezon



Po uporaniu się z dawnymi kompleksami Vicky wkracza w nowy etap życia. Nadchodzi dla niej czas zmian i wyzwań, które otwierają przed nią świat pełen możliwości. Jej związek z Matíasem stał się bardziej dojrzały, ale właśnie ta bliskość skłania ją do zmierzenia się z ważnymi pytaniami: o życie we dwoje, zazdrość, macierzyństwo i możliwości rozwoju kariery w konkurencyjnym świecie. To, co miało być spokojnym okresem stabilizacji, zmienia się w pełną emocji i sprzeczności podróż, podczas której Vicky musi ustalić, ile ma miejsca na swoje pragnienia i jak nie stracić przez nie równowagi.

Premiera: 19/11/2025



„Szaleństwa”



Z filmu w reżyserii Rodriga Garcíi emanuje intensywność i autentyczność ludzkich emocji, które zostały wystawione na próbę. Pewnego deszczowego dnia w Meksyku splatają się losy sześciu kobiet, z których każda próbuje odkryć samą siebie, zmagając się z odosobnieniem, autocenzurą oraz presją społeczną i rodzinną.

Premiera: 20/11/2025



„Park Jurajski: Teoria chaosu”



Sześć lat po wydarzeniach na Obozie Kredowym „Szóstka z Nublar” próbuje odnaleźć się z dala od wysp, w świecie pełnym dinozaurów i ludzi, którzy chcą je skrzywdzić. Ponownie zjednoczona po tragedii grupa postanawia rozwikłać sprawę spisku, który zagraża prehistorycznym gadom i całej ludzkości, i odkryć, co naprawdę przydarzyło się jednemu z nich. Uciekając przed niebezpieczeństwem po całym świecie, znowu przeżywają fantastyczne przygody.Premiera: 20/11/2025



„Tajny informator”, 2. sezon



Charles Nieuwendyk (Ted Danson), żądny kolejnego dużego zadania pod przykrywką, dostaje swoją szansę, gdy tajemniczy szantażysta bierze na celownik rektora Wheeler College, Jacka Berengera (Max Greenfield). Ten prosi Charlesa, by podszył się pod profesora. Kto stoi za groźbami? Czy ma to związek z obrazoburczym miliarderem Bradem Vinickiem (Gary Cole), absolwentem Wheeler, i jego planowaną darowizną dla uczelni? Charles ma wielu potencjalnych podejrzanych, lecz jego uwagę odciąga energiczna nauczycielka muzyki Mona (Mary Steenburgen), której radość życia ponownie budzi w nim uczucia pogrzebane po śmierci żony. Czy jest gotów ponownie otworzyć serce na tym etapie życia? A co ważniejsze – czy przypadkiem nie zakochał się w przestępcy, którego ma zdemaskować?

Premiera: 20/11/2025



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

Premiera: 21/11/2025



„ONE SHOT z Edem Sheeranem”



Od spontanicznych występów na zatłoczonych ulicach i w wagonach metra po ciepłe spotkania z fanami i przypadkowymi przechodniami — zobacz drogę Eda Sheerana przez Nowy Jork, która pokazana jest w formie serii niezapomnianych chwil pełnych energii, emocji i ekscytacji.

Premiera: 21/11/2025



„Tarot: Karta śmierci”



Grupa przyjaciół stawia tarota cudzymi kartami, co uwalnia zło, z którym teraz będą musieli się zmierzyć.

Premiera: 22/11/2025



„Ani słowa więcej”



Rozwiedziona masażystka poznaje na przyjęciu mężczyznę o imieniu Albert i swoją przyszłą klientkę, Marianne.

Premiera: 22/11/2025



„Tożsamość Bourne'a”



Jason Bourne w wyniku wypadku traci pamięć. Wszystko wskazuje na to, że był członkiem tajnego programu CIA.

Premiera: 23/11/2025



„Dziedzictwo Bourne'a”



Aaron Cross został poddany modyfikacjom genetycznym w ramach tajnego programu Outcome. Kiedy jemu podobni agenci są eliminowani, mężczyzna używa wszystkich zdolności, by przeżyć.

Premiera: 23/11/2025



„Krucjata Bourne'a”



Ktoś podszywa się pod Bourne'a i morduje agentów CIA w Berlinie. Po nieudanym zamachu na swoje życie były agent ponownie stawia czoła mrocznej przeszłości.

Premiera: 23/11/2025



„Ultimatum Bourne'a”



Jason Bourne wpada na trop tajnego programu CIA "Blackbriar", który ma związek z mroczną przeszłością agenta.

Premiera: 23/11/2025



„Jason Bourne”



Znając własną tożsamość, Jason Bourne próbuje rozwikłać zagadkę śmierci swojego ojca.

