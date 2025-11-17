Wieczorynki PRL! Pamiętasz je? QUIZ

Jak dobrze pamiętasz te kultowe bajki z naszego dzieciństwa? Sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie i sam się przekonaj!
Ile wiesz o wieczorynkach okresu PRL? Czy rozpoznałbyś je po opisie albo jednym kadrze? Razem z nami wróć do dzieciństwa, poczuj nostalgię i sprawdź swoją wiedzę!
Wieczorynki PRL! Pamiętasz je?Odpowiedz na 1 pytanie z 15 „Zabawne przygody sympatycznego kundelka, który potrafi wcielić się w każdą postać”. To opis:
- Reksia
- Pieska Dalego
Czytaj też:
18 nowości w tym tygodniu na Netflix. Ale to ten film przyciągnie PolakówCzytaj też:
40 krótkich, ale genialnych brytyjskich seriali. Jednosezonowe perełki
Źródło: WPROST.pl