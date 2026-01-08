„Orgie na plebaniach, ochrona kumpli pedofili”. Muzyk atakuje księdza, oburzonego na WOŚP

Styczeń w ostatnich latach coraz częściej kojarzy się z falą ataków na Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ubiegłym roku hejt był tak duży, że Owsiak musiał szukać wsparcia u właściwych organów oraz współpracować z psychologiem.

I w tym roku Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy budzi wiele emocji, szczególnie wśród tych dziennikarzy i duchownych, którzy nie zgadzają się z jej ideą i krytykują działania Jerzego Owsiaka. Kilka dni temu pisaliśmy o Annie Popek, prezenterce TV Republika, która postanowiła w sieci zadeklarować, że nie wspiera WOŚP. Dziennikarka opublikowała grafikę, poprzez którą ogłosiła, że „nie wspiera Owsiaka”.

Teraz głośno jest o księdzu Marcinie Januszkiewiczu. Duchowny opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym skrytykował sposób, w jaki stacja Orlen wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, czyli przekazując 1 zł z każdej kawy na rzecz fundacji.

„Nie rozumiem, dlaczego chcąc napić się kawy na stacji, jestem zmuszony do płacenia na prywatną fundację. Jeśli chcę napić się kawy, to chcę napić się kawy, a nie wspierać kogokolwiek. Dla hejterów podpisałem oświadczenie, że nie chcę być leczony sprzętem tej fundacji” – stwierdził. Doczekał się reakcji premiera Donalda Tuska, a teraz do sprawy odnoszą się inni, w tym Krzysztof Skiba.

Krzysztof Skiba odpowiada księdzu Marcinowi Januszkiewiczowi. Pisze o jego „dziurawym sumieniu”

Muzyk i publicysta zamieścił na swoim Facebooku długi wpis, zatytułowany „Dziurawe sumienie”, w którym pisze o rozpoczynającej się akcji „opluwania WOŚP i Jurka Owsiaka”. „Wolontariusze prawicy w całym kraju, mobilizują swe siły by przeszkodzić w tej zbiórce charytatywnej” – punktuje, podkreślając, że jest to pewnie największa i jedyna taka na świecie akcja przeciw akcji charytatywnej. Wymienia nazwiska dziennikarzy, w tym Tomasza Sakiewicza, Łukasza Warzechę czy Konrada Berkowicza, zaznaczając przy tym, że „dyrygentów jest o wiele więcej”. Co mają na celu te osoby? Zdaniem Skiby zrobiłyby wszystko, aby „przeszkodzić akcji zbierania pieniędzy na sprzęt medyczny”. Potem odnosi się do księdza Januszkiewicza.

„Ksiądz wykazał się wprost biblijną i prawdziwie chrześcijańską postawą, która zapewne zostanie mu na długo zapamiętana w piekle. Wielebny Marcin rozpoczął w internecie kampanie przeciwko kawie na Orlenie, bowiem każda złotówka z zakupionej kawy przeznaczona jest na WOŚP, a to przyczynia się jego zdaniem do »naruszenia wolności sumienia«. Czy, aby na pewno sumienie się księdzu naruszyło? A może jedak zwyczajnie odpadła piąta klepka? Skoro uświęcone przez Boga gardziołko z trudem przełyka kawkę, która pomaga w zakupie sprzętu medycznego dla Polaków, to może niech właściciel czarnej sukienki z termosem sobie podróżuje?” – polecił muzyk duchownemu.

Później Skiba przypomniał o Funduszu Kościelnym. „To kasa państwowa z naszych podatków, która co roku bulona jest na Kościół i wynosi ok 270 mln zł rocznie. Na te kasę płacą w podatkach obok wyznawców księdza także ateiści, agnostycy, sataniści, zatrudnieni legalnie obcokrajowcy, bezwyznaniowi, po prostu wszyscy obywatele” – wyjaśnił. „Wątpię aby cała Polska chciała się składać na księdza Marcina Januszkiewicza i jego kolegów pijących wino w pracy przy ołtarzu (...) Państwo płaci miliony na pensje katechetów i kapelanów, oraz na utrzymywanie zabytkowych światyń. Oblicza się, że w ciągu ostatnich trzech lat państwo polskie wpłaciło na kościół katolicki z podatków obywateli 16,5 miliarda złotych” – wypunktował muzyk.

Na końcu artysta podsumował, że ksiądz Januszkiewicz musi mieć „bardzo dziurawe sumienie”, skoro „bez oporu on i jego koledzy (z zawodu odprawiacze mszy), biorą szmal od WSZYSTKICH Polaków, także tych, którym Kościół i jego twarda polityka ochrony kumpli pedofili, budowy złotych pałaców dla biskupów, czy wreszcie organizatorów gejowskich orgii na plebaniach, niezbyt jednak odpowiada”.

Pod postem pojawiło się tysiące reakcji, wpis – dodany w ciągu godziny udostępniono ponad 350 razy.

