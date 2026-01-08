Wraca „ukryta perełka” serwisu Apple TV+. „Szokująco hipnotyzujący”

Apple TV prezentuje zwiastun drugiego sezonu wciągającego, wielojęzycznego francusko – japońskiego dramatu od Legendary Entertainment, w którym występują Fleur Geffrier i Tomohisa Yamashita. Osadzony w pełnym napięcia świecie wykwintnych win i gastronomii, serial nagrodzony Międzynarodową Nagrodą Emmy dla najlepszego dramatu, powstał na podstawie japońskiej serii mangi o tej samej nazwie, która znalazła się na liście bestsellerów „The New York Times”.

Wraca hit Apple TV+. Co w kolejnej odsłonie?

W drugim sezonie serialu „Krople Boga” Camille i Issei stają przed największym wyzwaniem: muszą odkryć pochodzenie najlepszego wina na świecie; to tajemnica, której nawet ich legendarny ojciec, Alexandre Léger, nie zdołał rozwiązać. Pogoń za dziedzictwem, staje się poszukiwaniem prawdy i podróżą poprzez kontynenty, odkrywając zapomniane historie i sekrety skrywane przez pokolenia. Gdy poszukiwania prowadzą ich na krańce świata i w najciemniejsze zakamarki ich własnej duszy – Camille i Issei muszą zdecydować, ile są w stanie poświęcić. Odpowiedź może ich poróżnić … lub doprowadzić do zguby.

Od czasu swojej światowej premiery „Krople Boga” zdobyły szerokie uznanie krytyków i fanów, szybko osiągając perfekcyjne 100% ocen krytyków i status Certified Fresh na Rotten Tomatoes. Ten „niezwykły, stylowy, niezwykle wciągający dramat” został okrzyknięty „ukrytą perełką” i „szokująco hipnotyzujący”, który ogląda się z „prawdziwą przyjemnością”.

Produkcją serialu zajmuje się Legendary Entertainment, we współpracy z Les Productions Dynamic, 22H22 i Adline Entertainment. Serial produkuje Klaus Zimmermann, a reżyserem jest Oded Ruskin.

Ośmioodcinkowy drugi sezon „Kropli Boga” zadebiutuje na Apple TV jednym odcinkiem w środę, 21 stycznia 2026 r. Kolejne będą emitowane co tydzień aż do 11 marca 2026 roku.

