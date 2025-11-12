„Wyśmienita końcówka”. Widzieliście tę perełkę HBO Max?

Ten serial miał premierę na HBO Max w styczniu 2022 roku i szybko zdobył ogromną popularność. Na Rotten Tomatoes odnotował 97 proc. pozytywnych ocen na podstawie 36 recenzji ze średnią oceną 7,40/10. W serwisie Metacritic uzyskał średnią ważoną ocenę 81 na 100 na podstawie 11 recenzji, co wskazuje na „powszechne uznanie”. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście „Turysty” to z pewnością tytuł, którego nie chcecie przegapić.

Porównują go do „Fargo” i „MobLand”. To jedna z perełek HBO Max

Scenariusz produkcji napisali nominowani do nagród BAFTA producenci i scenarzyści Harry i Jack Williams („Baptiste”, „The Missing”, „Liar”), a reżyserem jest Chris Sweeney („Liar”, „Back to Life”).

Jamie Dornan („Upadek”, „Belfast”) gra w nim Brytyjczyka, który przemierzając australijskie pustkowia, nagle orientuje się, że ściga go ciężarówka, która próbuje go zepchnąć z drogi. Wkrótce potem budzi się w szpitalu, ranny, ale jednak żywy, choć nie ma pojęcia, kim jest. Mimo amnezji, musi wykorzystać posiadane wskazówki i odkryć swoją tożsamość, zanim dogoni go przeszłość. W obsadzie serialu znaleźli się także między innymi: Danielle Macdonald, Shalom Brune-Franklin, Damon Herriman, Alex Dimitriades, Ólafur Darri Ólafsson oraz Kamil Ellis.

Po tym, jak ogromny sukces zyskał pierwszy sezon produkcji, w 2024 roku zadebiutowała jego druga odsłona, która była równie mocno chwalona przez widzów i krytyków. Serial nazywany był „australijskim »Fargo«”. „Z niezłego pierwszego sezonu zrobił się w drugim zajebisty serial”; „Wyśmienita końcówka”; „Jejku, ile tu się dzieje, a drugi sezon to już lekko podchodzi pod »MobLand«” – pisali Polacy.

Na HBO Max dostępne są całe dwa sezony serialu. Każdy z nich liczy po sześć odcinków.

