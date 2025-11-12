„Nie mogę się oderwać”. Netflix ma nową perełkę

„Gdy inni stali z boku” to thriller-kryminał, który miał premierę na platformie Netflix 7 listopada. Tytuł tak bardzo przypadł do gustu polskim widzom, że zaledwie pięć dni po debiucie w serwisie wpadł do TOP 3 zestawienia najpopularniejszych seriali w naszym kraju. Obecnie wyprzedzają go tylko dwa tytuły – polski „Heweliusz” oraz nowa odsłona „Wiedźmina”.

Nowy hit Netfliksa. 8 mocnych odcinków

Serial oparty jest na powieści Hideo Okudy, zatytułowanej „Naomi i Kanako” i wyreżyserowała go południowokoreańska twórczyni Lee Jeong-lim. Opowiada o dwóch kobietach, uwięzionych w rzeczywistości tak dławiącej, że jedynym wyjściem wydaje się śmierć. Podejmują dramatyczną decyzję o zabójstwie, by wkrótce zostać wciągnięte w serię nieoczekiwanych wydarzeń.

„Gdy inni stali z boku” ma obecnie ocenę 7,7/10 na Filmwebie, a widzowie piszą o nim: „Bardzo dobry mroczny serial poruszający delikatny, niewygodny temat jakim jest przemoc domowa”; „Nie wiem, dlaczego tak mało ludzi daje temu 10 gwiazdek. Jest to wspaniały i bardzo wciągający serial z bardzo utalentowanymi aktorami. Polecam jak najmocniej”; „Oglądam 4 odcinek i nie mogę oderwać się... Przerażający, acz prawdziwy”; „Wstrząsający, poruszający ważny temat, zrealizowany doskonale”; „Bardzo spójny i prawdziwy”; „Po »Chwała« liczyłam na coś w podobnym klimacie i się nie zawiodłam”; „Bardzo dobry serial, porusza, nie spodziewałam się takiej fabuły”.

