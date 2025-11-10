Netflix na ten tydzień. Zatrzęsienie thrillerów, kryminałów i miniseriali!

Włoska „Pani Playmen” (7 odcinków) zabiera widzów do Rzymu lat 70., gdzie Adelina Tattilo – kobieta, która wyprzedzała swoją epokę – odważnie burzyła granice obyczajowości i walczyła o wolność kobiet. To dramat o determinacji, ale też o cenie, jaką trzeba zapłacić za bycie pionierką. Zupełnie inny klimat oferuje „Bestia we mnie” (8 odcinków) – mroczny thriller, w którym cierpiąca po stracie syna pisarka wikła się w niepokojącą relację z sąsiadem o niejasnej przeszłości. Tu nic nie jest takie, jak się wydaje, a granica między obsesją a prawdą zaciera się z każdym odcinkiem. Z kolei hiszpańska „Kryształowa kukułka” (6 odcinków) łączy elementy thrillera i kryminału – to opowieść o młodej lekarki, która po przeszczepie serca zaczyna odkrywać sekrety dawcy i jego małej, odizolowanej społeczności. Każdy krok w stronę prawdy odsłania kolejne warstwy mroku i tajemnic sprzed lat.

Na tych, którzy wolą kino faktu, czekają też dwa mocne dokumenty. „Marines” pozwala z bliska przyjrzeć się życiu żołnierzy amerykańskiej piechoty morskiej i emocjom towarzyszącym im na drodze do dorosłości. Natomiast „Jestem Eddie” to portret Eddiego Murphy’ego – od genialnego komika po hollywoodzką legendę – pokazany z czułością i humorem, które sam bohater wniósł do świata rozrywki.

Nowe miniseriale i thrillery, które wciągną cię bez reszty – przegląd premier Netfliksa

„Marines”



Serial dokumentalny o dojrzewaniu, w którym towarzyszymy żołnierzom 31. Jednostki Ekspedycyjnej Marines stanowiącej amerykańskie „siły w gotowości” na Pacyfiku. Serial pozwala z bardzo bliska przyjrzeć się wymagającym ćwiczeniom piechoty morskiej, ale też obserwować emocje przeżywane przez młodych Marines, którzy budują przyjaźnie i stawiają czoła wyzwaniom stawianym przez życie na morzu.

Premiera: 10/11/2025



„Ulica Sezamkowa”



Nowe odcinki pojawią się w trzech partiach, a pierwszymi gośćmi będą profesjonalny kierowca wyścigowy, Bubba Wallace oraz piosenkarka, Miley Cyrus. W całym sezonie ulubieni bohaterowie z Ulicy Sezamkowej będą eksplorować tematy takie jak współczucie czy życzliwość w sposób zrozumiały dla najmłodszych – od nauki dzielenia się i pocieszania przyjaciół, po wspólne znajdowanie rozwiązań trudnych sytuacji.

Premiera: 10/11/2025



„Jestem Eddie”



Od cudownego dziecka stand-upu i sensacji „Saturday Night Live” po uwielbianą ikonę Hollywood — dokument „Jestem Eddie” opowiada niezwykłą historię życia i dziedzictwa artysty, który wymyka się wszelkim kategoriom. Film wykorzystuje wywiady z samym Murphym oraz jego przyjaciółmi ze świata komedii, aby stworzyć kameralny portret gwiazdy, która trafia się raz na pokolenie.

Premiera: 12/11/2025



„Święta z eks”



Niedawno rozwiedziona Kate (Alicia Silverstone) pragnie spędzić perfekcyjne ostatnie święta z rodziną przed sprzedażą domu, ale jej plany rujnuje były mąż Everett (Oliver Hudson), gdy nieoczekiwanie przyprowadza swoją młodszą i błyskotliwą nową partnerkę. W pozostałych rolach Jameela Jamil, Pierson Fodé i Melissa Joan Hart. Reżyseria: Steve Carr.

Premiera: 12/11/2025



„Selling Sunset: Orange County”, 4. sezon



Agenci z Orange County wracają do gry i są zdeterminowani, by uczynić swoje biuro najważniejszym oddziałem w całej grupie Oppenheim. Napięcia rosną gdy rywalizacja o intratne oferty nabiera tempa, a szkodliwe plotki zaczynają dzielić zespół. W miarę jak biuro się rozrasta, Jason ściąga agentów z San Diego — ale czy starzy wyjadacze z OC pozwolą nowym przetrwać, czy raczej rzucą ich na głęboką wodę?

Premiera: 12/11/2025



„Pani Playmen”



Adelina Tattilo jako Pani Playmen, redaktorka pierwszego magazynu erotycznego we Włoszech, która wprowadziła rewolucję w konserwatywnym Rzymie lat 70. XX wieku. Przecierała szlaki przedsiębiorczości w czasach, gdy rola kobiet były ograniczona do bycia matką i zajmowania się domem. Gorliwa katoliczka, a zarazem odważna nonkonformistka, walcząca o prawo do rozwodów, aborcji i emancypację kobiet. Kiedy mąż Adeliny, Saro Balsamo, zostawia ją samą jako jedyną właścicielkę bankrutującego imperium, kobieta musi stawić czoła wierzycielom, jednak nie poddaje się. Przekształca Playmen w ambitne i nowatorskie wydawnictwo i, przeciwstawiając się głęboko zakorzenionemu seksizmowi tamtych czasów, gromadzi wokół siebie zespół błyskotliwych intelektualistów, odważnych twórców i wizjonerskich fotografów. Razem łamią tabu, prowokują establishment i z każdym kolejnym wydaniem magazynu i wywołują kolejny skandal, a w końcu rewolucję kulturową. „Pani Playmen” to historia magazynu, który przedefiniował zasady funkcjonowania włoskiego społeczeństwa.

Premiera: 12/11/2025



„Snajper”



Historia kariery wojskowej i życia osobistego Chrisa Kyle'a, który zyskał sławę najlepszego snajpera w historii elitarnej jednostki Navy SEALs.



Premiera: 12/11/2025



„Sprawa Eloi: Porwanie na żywo”



Ten trzymający w napięciu dokument opowiada historię nastolatki porwanej przez swojego byłego chłopaka w jednej z najbardziej szokujących sytuacji zakładniczych w Brazylii.

Premiera: 12/11/2025



„Jeślibym nie zobaczył nigdy słońca”



Serial opowiada historię 25-letniego Li Jen-yao, który oddaje się w ręce policji i przyznaje do bycia zabójcą odpowiedzialnym za serię brutalnych morderstw i terroryzowanie kolegów ze szkoły średniej. Choć ujawnia makabryczne szczegóły swoich zbrodni, nigdy nie zdradza, co nim kierowało. W więzieniu udziela swojego pierwszego wywiadu Chou Pin-yu, która wkrótce zaczyna mieć niepokojące sny o mordercy oraz tajemniczej dziewczynie w mundurku. Gdy sny i rzeczywistość zaczynają się przeplatać, na jaw wychodzą dawno zapomniane tajemnice o miłości, nienawiści, winie i odkupieniu.

Premiera: 12/11/2025



„Szpilka”



Z ulicznych bójek na ring w Madison Square Garden. Artur Szpilka nie raz słyszał, że czegoś się "nie da". Każdą z tych opinii rozbijał pięścią i charakterem.

Premiera: 12/11/2025



„13 godzin: Tajna misja w Benghazi”



Wojna domowa w Libii. Członkowie ochrony konsulatu USA w Benghazi walczą o przetrwanie podczas ataku na placówkę.

Premiera: 13/11/2025



„Bitwa samurajów”



Jest rok 1878 w Japoni. Era samurajów dobiegła końca. 292 upadłych wojowników zostaje zwabionych do gry o przetrwanie. Ostatni na placu boju dostanie 100 miliardów jenów. Pierwszym polem bitwy jest świątynia Tenryu-ji w Kioto, centrum historyczne i duchowe sanktuarium, a ostatnim — Tokio. Tylko jeden samuraj ukończy tę tajemniczą i śmiertelnie niebezpieczną rozgrywkę.

Premiera: 13/11/2025



„Szeregowiec Ryan”



W poszukiwaniu zaginionego szeregowca wysłany zostaje doborowy oddział żołnierzy.

Premiera: 13/11/2025



„Bestia we mnie”



Od czasu tragicznej śmierci swojego synka popularna autorka Aggie Wiggs wycofała się z życia publicznego i stała się niezdolnym do pisania duchem samej siebie. Jednak gdy dom jej sąsiadów zostaje kupiony przez Nile’a Sheldona, sławnego i groźnego potentata rynku nieruchomości, który kiedyś był głównym podejrzanym w sprawie zaginięcia swojej żony, Aggie nieoczekiwanie znajduje temat na nową książkę. Jednocześnie przerażona i zafascynowana tym mężczyzną zaczyna kompulsywnie poszukiwać prawdy — ścigając jego demony i uciekając przed swoimi — w grze w kotka i myszkę, która może okazać się śmiertelnie niebezpieczna.

Premiera: 13/11/2025



„Kryształowa kukułka”



Pierwszoroczna rezydentka Clara Merlo doznaje rozległego zawału i musi przejść przeszczep serca. W trakcie rekonwalescencji zaczyna odczuwać przemożną potrzebę odkrycia tożsamości dawcy. Trafia więc do niewielkiego miasteczka w głębi kraju, aby dowiedzieć się więcej o życiu młodego mężczyzny, który oddał jej swoje serce. Clara wkracza do miejsca pełnego sekretów, zgłębia ponad dwudziestoletnią tajemnicę i poznaje odcięte od świata miasto, w którym dokładnie w dniu jej przybycia w parku zniknęło niemowlę.Premiera: 14/11/2025



„Skąd wiesz?”



Lisa i George spotykają się w dniu, który oboje uważają za wyjątkowo nieudany. Ona właśnie została wykluczona z drużyny bejsbolowej, jego zaś niesłusznie oskarżono o przestępstwo finansowe.

Premiera: 15/11/2025



„Rodzinny dom wariatów”



Podczas świąt Bożego Narodzenia w domu Stone'ów wybucha konflikt, gdy najstarszy syn przyjeżdża z nową narzeczoną.

Premiera: 15/11/2025



„Król rozrywki”



Historia amerykańskiego artysty, P.T. Barnuma, założyciela cyrku z trzema arenami, który przyniósł mu sławę.

Premiera: 15/11/2025Czytaj też:

