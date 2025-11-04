Najlepsze seriale na Prime Video. Tylko z oceną powyżej 7/10

W ostatnich latach serwis Prime Video udowodnił, że potrafi konkurować z gigantami takimi jak Netflix czy HBO Max, oferując widzom nie tylko świetną jakość, ale i oryginalne historie.

Dla wszystkich subskrybentów platformy mamy listę 50 najlepszych seriali dostępnych na Prime Video — zarówno tych kultowych, jak i mniej znanych tytułów, które warto odkryć. W zestawieniu znalazły się wyłącznie produkcje ocenione na ponad 7/10 w serwisie Filmweb, co gwarantuje, że każdy tytuł to sprawdzony hit, doceniony przez widzów i krytyków. Z

najdziesz tu coś dla siebie niezależnie od nastroju: intrygi polityczne, czarny humor, emocjonalne dramaty i widowiskowe science fiction. Gotowy na serialowy maraton?

Serialowa topka na Prime Video. Co warto obejrzeć?

„Kandydat”



Dwóch agentów CIA pracuje pod przykrywką, by pokonać najbardziej okrutnego bossa narkotykowego w Meksyku.



„Cyd Waleczny”



Ruy Díaz de Vivar to młody paź. Wiernie służy swemu panu, Sanchowi, następcy tronu Kastylii i Leónu. Chcąc się wyróżnić na dworze i pokazać swój talent do władania mieczem, trafia w sam środek spisku mającego na celu obalenie króla; spisek ten doprowadzi do rozlewu krwi, cierpienia i śmierci, zarówno w królestwach chrześcijan, jak i w muzułmańskich taifach.



„Red Oaks”



Jest lato 1985 roku. Dwudziestoletni David Meyers (Craig Roberts) zatrudnia się jako instruktor tenisa w ekskluzywnym Red Oaks Country Club w stanie New Jersey. Jego rodzice, dziewczyna i koledzy z pracy mają różne wizje dotyczące przyszłości Davida, ale młody mężczyzna wciąż nie wie, czego naprawdę pragnie.



„Motorheads”



Serial opowiada o pierwszej miłości, pierwszym zawodzie miłosnym i przekręceniu kluczyka w pierwszym samochodzie. Akcja toczy się w niegdyś tętniącym życiem przemysłowym miasteczku, którego mieszkańcy szukają nadziei na lepsze jutro. Serial przedstawia losy grupy outsiderów, których połączyła przyjaźń i miłość do wyścigów ulicznych, a także próba odnalezienia się w licealnej rzeczywistości.



„Etoile”



Aby utrzymać się na powierzchni dwa zespoły baletowe z Nowego Jorku i Paryża postanawiają zaryzykować i dokonać głośnej wymiany swoich największych gwiazd.



„Koedukacja”



To pierwszy dzień roku szkolnego 1963 w Voltaire High! Po raz pierwszy dziewczęta i chłopcy będą mieć wspólne zajęcia. Pierwszy rok koedukacji będzie pełen niespodzianek, zarówno dla nauczycieli, jak i dla uczniów.



„Duchy”



Sam i Jay, wbrew rozsądkowi i finansowym ograniczeniom, postanawiają przekształcić odziedziczoną posiadłość w pensjonat. Dom jest już jednak zamieszkany - przez duchy, które zmarły na jego terenie w różnych okresach.



„Bosch: Dziedzictwo”



Bosch pracuje jako prywatny detektyw, pomaga mu prawniczka Honey „Chandler”. W tym samym czasie jego córka Maddie rozpoczyna służbę w LAPD.



„Patriota”



John Tavner, oficer wywiadu, ma za zadanie nie dopuścić aby Iran pozyskał broń jądrową.



„Ostatni z wielkich”



Hollywood, lata 30. XX wieku. Ceniony kierownik studia filmowego Monroe Stahr rywalizuje o władzę i wpływy z dawnym mentorem, a obecnie szefem wytwórni Patem Bradym.



„Ręka Boga”



Zawodowy sędzia doznaje religijnego przebudzenia i podejrzewa, że przemawia do niego sam Bóg.



„Projekt Manhattan”



Grupa naukowców, pod przewodnictwem profesora Roberta Oppenheimera, przeprowadza badania mające na celu pomóc w stworzeniu pierwszej bomby atomowej.



„Pete kombinator”



Marius podszywa się pod współwięźnia, by uciec przed groźnym gangsterem.



„Chicago Med”



Pełna emocji opowieści o dzielnych lekarzach, pielęgniarkach i personelu nowoczesnego centrum urazowego, którzy każdego dnia zmagają się z nowymi przeciwnościami.



„Oni”



Początek lat 50. XX wieku, Livia i Henry opuszczają z ogromną ulgą zapętlone w rasistowskich uprzedzeniach amerykańskie Południe i obierają kierunek na północny zachód, do zdecydowanie bardziej otwartej i postępowej Kalifornii. Kupili piękny dom na przedmieściach i zamierzają się tam osiedlić z dwiema córeczkami, które zasługują na lepszą przyszłość. Od pierwszych chwil czują się jednak na osiedlu niechciani, okazuje się bowiem, że nie tylko jest ono całe białe, ale też mieszkańcy zaznaczyli w umowie sprzedaży, że nie życzą sobie, by ich sąsiadami zostały „osoby pochodzenia czarnego”.



„Wszystkie kwiaty Alice Hart”



Alice doświadcza w dzieciństwie przemocy, co ma ogromny wpływ na jej dorosłe życie.



„Walka z Goliatem”



Billy McBride to wypalony prawnik, który spędza więcej czasu w barze niż na sali sądowej. Niechętnie podejmuje się sprawy dotyczącej zawinionej śmierci przeciwko najważniejszemu klientowi kancelarii, którą pomógł założyć. Billy i jego zespół odkrywają śmiertelnie niebezpieczną konspirację i podejmują niebezpieczną grę przeciwko prawdziwemu Goliatowi.



„Królestwo zwierząt”



Kiedy matka Josha (Finn Cole) umiera w wyniku przedawkowania, nastolatek przeprowadza się do swoich krewnych mieszkających w Kalifornii. Wkrótce odkrywa, że jego rodzina utrzymuje się z działalności przestępczej. Po sześciu latach spędzonych w więzieniu do domu wraca kuzyn Josha, Pope (Shawn Hatosy), który został skazany za napad na bank i nieumyślne spowodowanie śmierci. Josh próbuje się zaaklimatyzować w nowym mieście i dostosować do panujących w rodzinie zasad.



„Diabelska godzina”



W tym trzymającym w napięciu sześcioodcinkowym thrillerze psychologicznym występują Peter Capaldi i Jessica Raine. Lucy budzi się każdej nocy dokładnie o 3.33. Od dłuższego czasu nic w jej życiu nie ma sensu. Ale odpowiedzi znajdują się na końcu pewnego śladu prowadzącego do brutalnych morderstw.



„Kolej podziemna”



Serial zdobywcy Oscara, Barry’ego Jenkinsa, oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem powieści Colsona Whiteheada opowiada o walce Cory Randall o wolność na amerykańskim Południu przed wojną secesyjną. Po uciecze z plantacji Cora odkrywa, że Kolej Podziemna to nie metafora, lecz prawdziwa kolej ukryta pod powierzchnią ziemi.



„Daisy Jones and the Six”



Będący u szczytu sławy zespół niespodziewanie kończy karierę. Po latach postanawiają ujawnić dlaczego tak się stało.



„Bez skazy”



Miami. Doktor Christian Troy (Julian Mcmahon) i jego przyjaciel doktor Sean McNamara (Dylan Walsh), poznali się na studiach. Zaraz po ukończeniu medycyny, zakładają własną klinikę chirurgi plastycznej. Miami, miasto bogatych ludzi, to miejsce, w którym nie brakuje klientów. Seanowi i Christianowi szybko udaje się osiągnąć sukces. Po wielu latach, gdy zdobyli już sławę i pieniądze, nadchodzi czas kryzysu – i w ich przyjaźni, i w klinice.



„Za starzy na śmierć”



Po tragicznej strzelaninie zastępca szeryfa Los Angeles coraz bardziej wplątuje się w mroczny świat przestępczy.



„Chicago P.D.”



Jednostka śledcza policji z Chicago bada największe zbrodnie w mieście i próbuje dostosować się do zmiennego systemu karnego.



„Ukryty poziom”



Oryginalne historie inspirowane niektórymi najbardziej ulubionymi grami wideo na świecie.



„Lista śmierci”



James, komandos Navy SEALS, jako jedyny uchodzi żywy z zasadzki. Po powrocie do kraju na jaw wychodzą nowe fakty a życie Jamesa ponownie znajduje się w niebezpieczeństwie.



„Upload”



Po przedwczesnej śmierci człowiek dostaje prawo decydowania, jak będzie wyglądało jego życie pozagrobowe.



„Opowieści z pętli”



Losy mieszkańców miasteczka, w którym wybudowana jest Pętla, maszyna która zmienia rzeczywistość.



„Nowoczesna miłość”



Nieoczekiwana przyjaźń. Utracona miłość, która ponownie się budzi. Małżeństwo w przełomowym momencie. Randka, która wcale nie musiała nią być. Niekonwencjonalna nowa rodzina. To unikalne historie o radościach i udrękach miłości, zainspirowane prawdziwym autobiograficznym esejem ze słynnej kolumny New York Timesa „Nowoczesna miłość”.



„Gen V”



„Gen V” to osadzony w świecie serialu „The Boys” serial, który przedstawia losy utalentowanych uczniów jedynego w USA college'u dla superbohaterów. Ich kręgosłup moralny czeka próba - walczą bowiem o pozycję w rankingu i szansę na dołączenie do Siódemki, elitarnej grupy superbohaterów Vought International. Gdy na jaw wychodzą sekrety szkoły, uczniowie muszą dokonać wyboru.



„Jack Ryan”



Analityk CIA Jack Ryan i jego szef James Greer idą tropem terrorystów przygotowujących się do potężnego ataku na Stany Zjednoczone i ich sojuszników.



„Dziewięcioro nieznajomych”



Dziewięcioro zestresowanych mieszkańców dużego miasta przyjeżdża do ośrodka odnowy biologicznej aby znaleźć nowy sposób na życie. Nie zdają sobie jednak sprawy co ich czeka.



„Homecoming”



Heidi Bergman pracuje jako opiekunka społeczna w Homecoming - ośrodku pomagającym powrócić do życia byłym żołnierzom.



„Wspaniała pani Maisel”



Lata 60., USA – w świecie opanowanym przez mężczyzn zdradzana żona postanawia rozpocząć karierę jako komik sceniczny.



„Carnival Row”



W mrocznym mieście seryjny morderca poluje na nadnaturalne istoty. Prowadzący śledztwo detektyw nieoczekiwanie staje się głównym podejrzanym.



„Dobry omen”



Opowieść o wizji końca świata widzianej z perspektywy anioła, demona oraz jedenastoletniego antychrysta.



„Reacher”



Podczas wizyty w małym miasteczku Jack Reacher zostaje niesłusznie oskarżony o morderstwo.



„22.11.63”



Jake Epping, wiedząc o istnieniu portalu przenoszącego do 1960 roku, postanawia cofnąć się w czasie, by powstrzymać zabójstwo prezydenta Kennedy'ego.



„Człowiek z Wysokiego Zamku”



Alternatywne spojrzenie na historię Ameryki Północnej: jakie mogłoby być życie po II wojnie światowej, gdyby III Rzesza i Cesarstwo Japonii wygrały wojnę.



„Tacy jesteśmy”



W dniu urodzin męża Rebecca rodzi trojaczki. Od tego momentu losy członków rodziny Pearsonów splatają się przez lata.



„The Good Doctor”



Młody, niezwykle uzdolniony lekarz z autyzmem otrzymuje pracę na oddziale chirurgii prestiżowego szpitala.



„The Expanse”



Młoda kobieta odkrywa spisek, który może doprowadzić do zagłady ludzkości.



„Fallout”



Serial na podstawie jednej z najlepszych serii gier w historii. „Fallout” to opowieść o tym, co się ma i czego się nie ma w świecie, w którym niewiele zostało.



„Fleabag”



Młoda kobieta próbuje na nowo ułożyć sobie życie w Londynie po niedawno przeżytej tragedii.



„Nocny recepcjonista”



Nocny recepcjonista kairskiego hotelu pomaga brytyjskiej agentce w tajnej operacji przeciwko potężnemu handlarzowi bronią.



„The Boys”



Grupa samozwańczych obrońców sprawiedliwości przeciwstawia się superbohaterom, którzy nadużywają swoich mocy.



„Shameless – Niepokorni”



Fiona sama wychowuje piątkę rodzeństwa, gdyż jej matka zostawiła rodzinę, zaś ojciec jest nieustannie pijany.



„Biuro”



Kamery towarzyszą pracownikom oddziału firmy sprzedającej artykuły papierowe w czasie ich codziennych obowiązków.



„Nie z tego świata”



Dean (Jensen Ackles) i Sam (Jared Padalecki) jako dzieci stracili matkę. Wychowani zostali przez ojca tak, by mogli dać sobie radę z każdym stworem żyjącym na Ziemi. Tylko oni są w stanie pomóc ludziom, którzy niczego się nie spodziewają i najczęściej nie wierzą w siły nadprzyrodzone. Ale zło czai się wszędzie i chce wyrządzić jak najwięcej szkód. Bracia, w trakcie poszukiwań zaginionego ojca, będą starali się zlikwidować tak dużo bestii, jak to tylko będzie możliwe.



„Pamiętniki Wampirów”



Mroczne i złowrogie, pulsujące żądzą krwi i romansem - oparty na bestsellerowej serii powieści L.J. Smith serial stał się telewizyjnym hitem. 22 odcinki 5-płytowego sezonu 1 wydobywają na światło dzienne niezapomniane postacie. Wampirzy bracia (Stefan i Damon) wciągają piękną Elenę w swój świat, siejąc zamęt w jej rodzinnym miasteczku.



„Dr House”



