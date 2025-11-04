Bohaterowie „M jak miłość” w nowym miniserialu. Nie zgadniecie, gdzie emisja

Telewizja Polska stawia na młodszych widzów i przenosi jedną ze swoich najpopularniejszych produkcji do mediów społecznościowych. Od 10 listopada na TikToku pojawi się miniserial „Życióweczka z M”, w którym wystąpią bohaterowie kultowego „M jak miłość”. To pierwsza taka produkcja w historii TVP – krótkie, dwuminutowe odcinki mają trafić do nowego pokolenia odbiorców.

„Życióweczka z M” – klasyka w nowoczesnej odsłonie

Nowy projekt Telewizji Polskiej to seria 25 krótkich odcinków, publikowanych od poniedziałku do piątku na oficjalnych profilach TVP (obecnie około 396 tysięcy obserwatorów) oraz serialu „M jak miłość” na TikToku. Każdy epizod potrwa około dwóch minut i pokaże dobrze znane pary z serialu w lekkich, codziennych sytuacjach.

Jak podkreśla nadawca, humorystyczne scenki mają mieć również emocjonalny wydźwięk. TVP zapowiada, że „Życióweczka z M” łączy klasyczną formę opowieści z estetyką nowych mediów, a tym samym odpowiada na potrzeby młodszych widzów, dla których tradycyjna telewizja przestaje być głównym źródłem rozrywki.

TVP o projekcie: Klasyka może iść w parze z nowoczesnością

Telewizja Polska otwarcie przyznaje, że chce w ten sposób zbliżyć się do pokolenia mediów społecznościowych. – Serial wychodzi poza ramy telewizji linearnej, otwierając się na platformy społecznościowe i nowe kanały dotarcia. TVP pokazuje, że klasyka może iść w parze z nowoczesnością, a „M jak miłość” to serial, który nie boi się zmian – przekonuje Marcin Gudowicz, dyrektor Biura Reklamy i Marketingu TVP.

W komunikacie prasowym nadawca podkreśla także potencjał platformy. „Dzięki możliwościom, które zapewnia TikTok, możemy wyjść poza ramy telewizji i sprawić, by ikoniczny serial, który już zapisał się na kartach popkultury, stał się jeszcze bardziej dostępny i żył w codziennych rozmowach ponad 13,4 miliona użytkowników aplikacji w Polsce” – czytamy w oświadczeniu.

