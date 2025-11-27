Nie żyje Agnieszka Maciąg. Poruszające słowa jej męża łamią serce

W czwartek po południu Robert Wolański opublikował w mediach społecznościowych wiadomość o śmierci swojej żony, Agnieszki Maciąg – modelki i pisarki. Miała 56 lat. W przejmującym wpisie zamieścił przejmujące słowa pożegnania.

„Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło które zmieniło moje życie. Dało mi Miłość. Siłę. Wiarę i Zaufanie. Światło które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło które dało cud narodzin. Teraz Światłością jesteś Ty. Bądź wolna bo zawsze kochałaś Wolność. Będę zawsze widzieć Twoje oczy pełne Miłości. Twoja radość i Pełnia Życia będą żyć we mnie zawsze” – czytamy.

Agnieszka Maciąg przez lata walczyła z chorobą nowotworową. W marcu poinformowała, że nowotwór ponownie się ujawnił.

Odeszła ikona lat 90.

Agnieszka Maciąg należała do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich modelek lat dziewięćdziesiątych.

Występowała na pokazach mody w takich światowych stolicach jak Nowy Jork, Paryż, Mediolan czy Berlin. Pracowała dla największych projektantów, między innymi Karla Lagerfelda, Nino Cerrutiego, Laury Biagiotti i Pierre’a Cardina.

Była również obecna w świecie muzyki. Razem z zespołem De Mono pojawiła się na festiwalu w Sopocie, a później wydała solowy album „Marakesz 5:30”. Prowadziła też programy telewizyjne, w tym „Siedem pokus”.

Poświęciła się tworzeniu

W ostatnich latach Maciąg skupiała się głównie na pisaniu. Tworzyła książki związane ze zdrowiem, duchowością i rozwojem wewnętrznym, a jej poradniki cieszyły się dużą popularnością.

Związana była z fotografem Robertem Wolańskim, za którego wyszła po rozstaniu z Pawłem Maciągiem. Z pierwszego małżeństwa miała syna Michała, a z obecnego związku córkę Helenę.

