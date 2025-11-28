Pisała o kobietach dla kobiet. Najlepsze książki Agnieszki Maciąg

Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskich lat dziewięćdziesiątych. Modelka, aktorka, gwiazda telewizji i muzyki, a jednak w ostatnich kilkunastu latach to nie wybieg ani scena, ale pisanie stało się jej najważniejszą formą kontaktu z ludźmi.

Agnieszka Maciąg „umiała mówić o życiu”

27 listopada 2025 roku jak grom z jasnego nieba spadła na nas wiadomość: Agnieszka Maciąg nie żyje, przez lata walczyła z chorobą nowotworową, miała 56 lat. Zostawiła po sobie literacki dorobek, który dla wielu jej czytelniczek stał się przewodnikiem po życiu, zdrowiu i duchowej przemianie.

Choć popularność przyniosła jej praca w modelingu i muzyce Agnieszka wybrała inną ścieżkę. W 2006 roku zadebiutowała tomikiem poezji „Zielone pantofle”, w którym łączyła osobiste doświadczenia z wrażliwością na naturę i przemijanie. Rok później rozpoczęła serię książek będących wsparciem dla tysięcy kobiet, w których od początku kształtował się jej charakterystyczny literacki styl – ciepły, uważny, zanurzony w codzienności, ale podszyty duchowością. To właśnie pisanie stało się przestrzenią, gdzie – jak podkreślały jej czytelniczki – „umiała mówić o życiu tak, jakby siedziała obok przy kuchennym stole”.

Seria rozpoczęta książką „Smak życia” w 2007 roku miała charakter kulinarno-podróżniczy. To zbiory pełne prostych przepisów inspirowanych podróżami, ale i rodzinną, domową codziennością. Kolejne tytuły rozwijały tę formułę w kierunku zdrowego stylu życia i uważności. „Smak szczęścia” z 2011 roku łączył kuchnię z holistycznym spojrzeniem na ciało i urodę. „Smak miłości” – opowieść o bliskości przy stole – zachęcał do celebrowania rodzinnych spotkań. W „Smaku świąt” autorka uczyła, jak zorganizować Boże Narodzenie tak, by odzyskać jego magię. Z kolei „Smak zdrowia” z 2017 roku wprowadzał czytelników w świat ajurwedy i naturalnych metod wzmacniania organizmu.

Jej poradniki nie były tylko zestawem przepisów. To były małe manifesty dobrego życia, pisane z przekonaniem, że codzienność ma smak i warto go odnaleźć.

„Doświadczam pełni życia. Mam nadzieję, że zainspiruję i Ciebie”

W 2016 roku ukazała się „Pełnia życia”, jedna z najbardziej osobistych książek autorki, autobiograficzno-rozwojowa opowieść o dojrzewaniu do wewnętrznej przemiany. Opowiadała w niej o tym, jak przejście od światła fleszy do życia w naturze zmieniło jej spojrzenie na sens i wewnętrzny spokój.

„Życie jest wielką podróżą, pełną lepszych i gorszych chwil oraz niespodziewanych zwrotów akcji. Historia mojego życia wygląda jak spełnienie marzeń o sukcesie większości współczesnych kobiet. [...] Ludzie mnie podziwiali, odnosiłam sukcesy, miałam fajną rodzinę i udany związek. Jednak mimo tego zewnętrznego szczęścia ciągle czegoś mi brakowało. Czułam wewnętrzny ból, który z biegiem czasu narastał. Zna go większość kobiet...

W tej książce opisuję, jak to się stało, że odnalazłam szczęście i pokochałam swoją duszę. Teraz doświadczam trwałego dobra, radości, spokoju – są we mnie i promieniują na innych. Szczęście na dobre się u mnie zadomowiło. Doświadczam pełni życia. Mam nadzieję, że moja historia zainspiruje i Ciebie” – pisała Agnieszka.

Czytelniczki od lat podkreślają, że to właśnie ten tytuł stał się dla nich jednym z najbardziej wspierających. „Wspaniała, ogromnie wartościowa, piękna i mądra książka. Wierzę, że jeszcze nie raz do niej wrócę”, wyznaje jedna z nich. Inna dodaje: „Nie zliczę, ile razy wracałam do tej pełnej magii książki. Zarówno czytając ją całą, jak i wybierając tylko te najważniejsze dla mnie fragmenty”. Ciepłych, pozytywnych opinii nie brakuje: „Piękna wartościowa książka wiele wnosząca do życia”, „Ta książka koi, otula, pociesza, inspiruje”, „Jeszcze nie raz wrócę do tego tytułu, tyle ciepłych słów nie przeczytałam w żadnej innej książce”.

Autobiograficzne poszukiwania i duchowe przewodnictwo

Kolejne publikacje pogłębiały bliskie czytelniczkom tematy. „Rozmaryn i róże” prowadziła czytelnika w podróż po Prowansji i Lazurowym Wybrzeżu, będąc jednocześnie zapisem wewnętrznej przemiany. „Dom pełen miłości” przedstawiał wizję domu jako miejsca, w którym rytm natury wpływa na rytm życia.

W tym okresie Maciąg pisała również poradniki o relacjach („Miłość. Ścieżki do wolności”), menopauzie, odporności psychicznej, dobrostanie i duchowości. Jej czytelniczki często powtarzały, że w jej książkach znajdowały „spokój, którego brakowało w świecie”. W 2022 roku wydała dwa wyjątkowe tytuły: „Ścieżki duszy”, czyli wprowadzenie do astrologii jako narzędzia samopoznania, oraz „Dziennik radości” – interaktywny notes, który pomagał budować wdzięczność. W 2024 roku opublikowała „Przemianę”, podsumowanie jej wieloletnich poszukiwań – książkę o uwalnianiu się od schematów i odzyskiwaniu wewnętrznej wolności.

„Twój dobry rok”. Hit, do którego czytelniczki wracają latami

Jedną z najchętniej ocenianych publikacji Maciąg był „Twój dobry rok” z 2018 roku. Autorka pisała o nim: „Oddaję w Twoje rękę wyjątkową, bliską mojemu sercu książkę, która jest spełnieniem licznych próśb. […] Twój dobry rok to połączenie dziennika motywacyjnego, poradnika i pamiętnika, który możesz współtworzyć razem ze mną”.

„Świetna książka. Mam ją 5 lat i regularnie korzystam z ‘pewniaków’ Agnieszki Maciąg”, „Jak tu nie być fanką. Miałam czytać przez rok, przeczytałam przez dwa dni” – recenzują czytelniczki popularnego serwisu Lubimyczytac.pl. W 2019 roku ukazała się jedna z najbardziej duchowych książek Maciąg: „Słowa mocy”, o której czytelniczki mówiły, że jest „doświadczeniem, nie tylko książką”.

Z kolei o „Smaku wiecznej młodości” (2020) sam autorka pisała: „Nadchodzi czas ogromnej zmiany w twoim organizmie. Dotychczas opiekowałaś się innymi – teraz z czułością zatroszcz się o siebie”. I tłumaczyła, że to właśnie zmiana sposobu odżywiania, podjęta przez nią już w 2006 roku, pomogła przygotować się na czas menopauzy. Komentarze czytelniczek znów były entuzjastyczne: „Pięknie wydana, proste przepisy, nienachalne mądrości”.

Agnieszka Maciąg zostawiła po sobie książki, które wciąż mają i na pewno będą mieć i w przyszłości wierne grono odbiorców. Od kulinarnych „Smaków”, przez przewodniki po duchowości, aż po intymne tomy o życiu i dojrzewaniu. Jej literatura stała się dla wielu kobiet mapą, dzięki której łatwiej było przejść przez trudniejsze etapy życia. Agnieszka Maciąg odeszła, ale jej słowa zostaną z czytelnikami na zawsze.

