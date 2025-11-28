Tak brzmiał ostatni wpis Agnieszki Maciąg. Te słowa chwytają za serce

W czwartek 27 listopada napłynęły smutne wieści. W wieku 56 lat zmarła Agnieszka Maciąg, modelka i pisarka, która od dłuższego czasu zmagała się chorobą nowotworową.

Agnieszka Maciąg nie żyje. Miała 56 lat

O jej śmierci poinformował mąż za pośrednictwem wpisu w mediach społecznościowych. „Dzisiaj zgasło moje Słońce. Światło, które zmieniło moje życie. Dało mi miłość. Siłę. Wiarę i zaufanie. Światło, które rzucało jasność na naszą wspólną drogę. Nasz sens życia. Nasz dom i miejsce na ziemi. Światło, które dało cud narodzin” – napisał.

„Teraz światłością jesteś ty. Bądź wolna, bo zawsze kochałaś wolność. Będę zawsze widzieć twoje oczy pełne miłości. Twoja radość i pełnia życia będą żyć we mnie zawsze” – dodał.

Poruszający wpis Agnieszki Maciąg. Tak brzmiały jej ostatnie słowa

Agnieszka Maciąg od wielu miesięcy żyła poza światem show-biznesu. Była jednak aktywna w mediach społecznościowych. Regularnie zamieszczała wpisy, w których dzieliła się swoimi przemyśleniami i refleksjami na temat otaczającego nas świata.

Po raz ostatni pisarka i modelka odezwała się do obserwatorów 23 października. Post, który udostępniła, był poświęcony wdzięczności.

„Wdzięczność zaczyna się od jednego prostego słowa »dziękuję«, ale żeby nadać jej moc, trzeba poczuć ją cały sercem. Im częściej mówisz »dziękuję«, tym intensywniej promieniuje i wibruje w Twoim ciele i życiu niosąc dobroczynną przemianę” – pisała Agnieszka Maciąg.

W dalszej części wpisu modelka podkreśliła, że „potęgę wdzięczności można wykorzystać w życiu na trzy sposoby: być wdzięcznym za wszystko, co dostało się w przeszłości, być wdzięcznym za wszystko, co daje nam teraźniejszość oraz być wdzięcznym za wszystko, czego się pragnie, tak jakby już się to stało”.

Według Agnieszki Maciąg „piękne wibracje przyciągają więcej dobra do życia”. „Praktykuj to jak najczęściej – w ten sposób zasiewasz energetyczne nasiona dobra w swoim życiu. Niech się mnożą i powiększają” – podsumowała.

