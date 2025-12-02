QUIZ. Masz muzykę we krwi? Dokończ słowa legendarnych piosenek!

Czy potrafisz dokończyć słowa największych polskich przebojów? Ten quiz sprawdzi, czy naprawdę masz muzykę we krwi, czy tylko podśpiewujesz „coś tam, coś tam” pod prysznicem.
Teraz przekonasz się, jak dobrze pamiętasz teksty piosenek, które śpiewała cała Polska — od rockowych klasyków, przez ballady, aż po nieśmiertelne hity, przy których dorastały całe pokolenia. Przygotuj się na podróż sentymentalną, małe zaskoczenia i kilka momentów „mam to na końcu języka!”. Zaczynajmy — czas sprawdzić, czy twoja pamięć cię nie zawiedzie!
„Jolka, Jolka...”. Dokończ słowa legendarnych piosenek!Odpowiedz na 1 pytanie z 10 Wsiąść do pociągu...
- intercity
- byle jakiego
Źródło: WPROST.pl