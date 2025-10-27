Wraca perełka od twórcy „Yellowstone”. Widzowie dali mu prawie 8 „gwiazdek”

Serial „Landman: Negocjator” zadebiutował na SkyShowtime z pierwszym sezonem w 2024 roku i od razu zyskał wielką popularność wśród widzów, którzy ocenili go na 7,6/10 na Filmwebie. Fabuła osadzona jest w nowo powstałych miasteczkach zachodniego Teksasu. To współczesna opowieść o poszukiwaniu szczęścia i fortuny w świecie platform wiertniczych. Fabuła oparta została na znanym podcaście Boomtown, stworzonym przez Imperative Entertainment i Texas Monthly. Historia ukazana jest z dwóch perspektyw – pracowników naftowych oraz bezwzględnych miliarderów, którzy wywołali rewolucję mogącą odmienić klimat, gospodarkę i geopolitykę.

Powraca hit z hollywoodzkimi gwiazdami. Co wiemy o kontynuacji serialu?

W drugim sezonie, gdy ropa znów tryska z ziemi, na powierzchnię wypływają także sekrety. W Zachodnim Teksasie przetrwanie to gra o najwyższą stawkę – a prędzej czy później, ktoś musi przegrać.

W serialu występują: zdobywca Oscara Billy Bob Thornton, nominowani do nagrody Akademii Demi Moore, Andy Garcia i Sam Elliott, a także Ali Larter, Jacob Lofland, Michelle Randolph, Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan i Colm Feore. Po sukcesie pierwszego sezonu Billy Bob Thornton zdobył nominację do Złotego Globu dla najlepszego aktora w serialu dramatycznym za rolę Tommy'ego Norrisa.

"Landman: Negocjator". Kiedy premiera 2. sezonu na SkyShowtime?

Premiera produkcji już 21 listopada, wyłącznie w SkyShowtime. Na platformie są również inne tytuły autorstwa Taylora Sheridana: wszystkie pięć sezonów „Yellowstone”, „Landman”, „Lawmen: Bass Reeves”, „Lioness”, „Mayor of Kingstown”, „Tulsa King”, a także seriale ze świata „Yellowstone”: „1883” i „1923”.

Czytaj też:

Co na Netflix w tym tygodniu? Thriller z Colinem Farrellem, duńska perełka i wielkie powroty!Czytaj też:

Na HBO Max są teraz dwa kapitalne filmy. Oczywiście – w czołówce