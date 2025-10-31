Ostre starcie w show-biznesie. Żurnalista uderza w Kubę Wojewódzkiego

Żurnalista, z powodu którego Kuba Wojewódzki miał podjąć decyzję o odejściu z Teatru 6. piętro, w emocjonalnym oświadczeniu uderzył w dziennikarza, nie szczędząc mu ostrych słów.

Kuba Wojewódzki rezygnuje z teatru po 15 latach

29 października Kuba Wojewódzki poinformował, że kończy współpracę z Teatrem 6. piętro. Decyzję ogłosił w swoich mediach społecznościowych, wskazując bezpośrednio przyczynę odejścia. „W związku z planami pojawienia się na scenie @teatr6pietro niejakiego Żurnalisty, którego osoba, światopogląd, etyka i estetyka są mi całkowicie obce, zmuszony jestem zrezygnować z dalszej współpracy z Teatrem” — napisał Wojewódzki.

Dziennikarz występował na deskach warszawskiego teatru od 2010 roku. Przez 15 lat grał główną rolę w spektaklu Woody’ego Allena „Zagraj to jeszcze raz, Sam”. Ekipa teatru zareagowała jako pierwsza. „Pragniemy zapewnić widzów, którzy posiadają bilety na ten tytuł, że w najbliższym czasie skontaktujemy się z nimi bezpośrednio. Naszą nadrzędną wartością był i pozostaje niezmiennie szacunek dla widzów, artystów i współpracowników” – przekazał Teatru 6. piętro w oświadczeniu.

Żurnalista o Wojewódzkim: „Zablokował mnie trzy lata temu”

Na reakcję Żurnalisty nie trzeba było długo czekać. Teraz twórca podcastów zamieścił na Instagramie obszerne oświadczenie, w którym odniósł się do słów Wojewódzkiego. „Dowiedziałem się o tym z mediów, bo Kuba zablokował mnie w social mediach trzy lata temu. Stało się to po tym, jak opublikowałem ranking podcastów, w którym był niżej ode mnie” – ujawnił.

W dalszej części wpisu Żurnalista zarzucił Wojewódzkiemu, że po tej sytuacji miał rzekomo podejmować wobec niego „drobne, ale konsekwentne działania”. „Próby blokowania niektórych gości z dopiskiem: »Jak pójdziesz do niego, nie przychodź do mnie«. Od tamtej pory kilka razy próbował zaczepić mnie w swoim podcaście – nieudolnie, półsłówkami, złośliwie. Jak wtedy, gdy pytał Krzysztofa Rutkowskiego, co sądzi o ‘przestępcach w polskim show-biznesie’” – napisał Żurnalista.

„Nie jestem przestępcą. Nigdy się nie ukrywałem”

W swoim oświadczeniu Żurnalista odniósł się także do powracających w mediach oskarżeń. „Zacznę więc od tego wątku, bo widzę, że znów krąży po mediach. Nie jestem przestępcą. Wszystkie sprawy, które kiedyś były publicznie omawiane, zostały zamknięte spłatą lub ugodą. Nigdy też się nie ukrywałem – prowadziłem firmę pod własnym imieniem i nazwiskiem” – podkreślił.

Twórca nie szczędził też gorzkich słów pod adresem Wojewódzkiego. „Człowiek, który w przeszłości zostawił swoich kolegów na lodzie, z niejednym wciąż niewyjaśnionym tematem, pisze dziś o etyce. Światopogląd? Jestem jednym z niewielu, którzy rozmawiają z każdym. Nie dzielę ludzi na ‘swoich’ i ‘obcych’. Nie muszę zgadzać się ze wszystkimi, żeby chcieć ich zrozumieć. Ze swoim światopoglądem nigdy nie wychodziłem na zewnątrz. I nie zamierzam. Kubie Wojewódzkiemu nigdy nie chodziło o moją przeszłość, a przyszłość” – zakończył.

instagramCzytaj też:

Kuba Wojewódzki odchodzi z pracy. Przez jedną osobęCzytaj też:

Małgorzata Rozenek-Majdan u Kuby Wojewódzkiego bez pardonu. „Nie mam z tym problemu”