Kadry z PRL-u. Poznasz kultowe wieczorynki? QUIZ

Kiedyś nie było Netfliksa, YouTube’a ani pilotów z tysiącem kanałów — był za to Reksio, Miś Uszatek i codzienny rytuał dobranocki! Cofnij się z nami do czasów, gdy życie było prostsze, a kreskówki miały duszę (i charakterystyczny trzask taśmy filmowej). Sprawdź, czy rozpoznasz bohaterów, którzy uczyli nas przyjaźni i dobroci!

Czytaj też:

Pamiętajcie o tych tytułach! Thrillery po 6 odcinków i komedie od mistrzówCzytaj też:

Wraca polski hit! Od twórcy „Watahy” i „Znachora”