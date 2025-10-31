Kadry z PRL-u. Poznasz kultowe wieczorynki? QUIZ

Usiądź wygodnie i przenieś się z nami do czasów, gdy po kolacji i kąpieli wszyscy czekali na jedno — dobranockę.
Kiedyś nie było Netfliksa, YouTube’a ani pilotów z tysiącem kanałów — był za to Reksio, Miś Uszatek i codzienny rytuał dobranocki! Cofnij się z nami do czasów, gdy życie było prostsze, a kreskówki miały duszę (i charakterystyczny trzask taśmy filmowej). Sprawdź, czy rozpoznasz bohaterów, którzy uczyli nas przyjaźni i dobroci!
Kadry z PRL-u. Rozpoznasz kultowe wieczorynki?Odpowiedz na 1 pytanie z 10 To kadr z:
- Krecik
- Pszczółka Maja
Źródło: WPROST.pl