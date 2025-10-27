Co na Netflix w tym tygodniu? Thriller z Colinem Farrellem, duńska perełka i wielkie powroty!

Netflix nie zwalnia tempa — ten tydzień to prawdziwe zatrzęsienie premier! Od mrocznych thrillerów po długo wyczekiwane powroty, platforma przygotowała coś dla każdego. Na pierwszy plan wysuwa się „Ballada o drobnym karciarzu” — hipnotyzujący thriller psychologiczny z Colinem Farrellem, który przenosi widzów do świata hazardu, obsesji i moralnych upadków. Nie mniej emocji dostarczy duński serial „Inwigilacja”, w którym agentka wywiadu pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą — a granica między lojalnością a współczuciem zaczyna się niebezpiecznie zacierać.

Dla fanów prawdziwych historii Netflix przygotował również wstrząsający dokument o Aileen Wuornos, jednej z najsłynniejszych seryjnych morderczyń w historii USA, której dramatyczne losy zainspirowały film „Monster” z oscarową rolą Charlize Theron.

Nie zabraknie też wielkich powrotów — „Wiedźmin” wraca z 4. sezonem, a medyczny hit „Bez tchu” z drugim. Jeśli więc szukasz emocji, napięcia i serialowych wrażeń na najwyższym poziomie — ten tydzień na Netflix zdecydowanie nie pozwoli Ci się nudzić.

Sprawdź poniżej pełne zestawienie nowości i przekonaj się, co warto dodać do swojej listy „do obejrzenia”!

Netflix w ogniu premier. Fantastyczna lista nowości na ten tydzień

„Inwigilacja”



Serial o nowej agentce wywiadu, Tei, która pod przykrywką infiltruje brutalną organizację przestępczą od dłuższego czasu wymykającą się wymiarowi sprawiedliwości. Przyjmuje zupełnie nową tożsamość i otrzymuje zadanie zaprzyjaźnienia się z Ashley, dziewczyną szefa kryminalistów, żeby zdobyć kluczowe informacje. Kiedy jednak Tea zbliża się do swojego celu, zdaje sobie sprawę, jak posępne jest życie uwikłanej w przestępczą pajęczynę dziewczyny, która nie może o sobie decydować. Agentka nabiera wtedy dużych wątpliwości, komu tak naprawdę powinna pomóc.

Premiera: 27/10/2025



„Koszmary z natury”



Serial rozgrywa się w mrocznej dżungli Ameryki Środkowej — miejscu, które oferuje więcej kreatywnych sposobów na śmierć niż jakiekolwiek inne na Ziemi. Trójka bohaterów — młody opos, świeżo wykluta iguana i zadziorny pająk skoczek — szybko przekonuje się, że przetrwanie w tym dzikim świecie to prawdziwy koszmar. Gdy trafiają na opuszczone laboratorium ukryte w sercu dżungli, ich walka o życie nabiera tempa. W labiryncie nienaturalnych korytarzy, gdzie za każdym rogiem czai się nowe monstrum, muszą znaleźć drogę ucieczki, zanim będzie za późno…

Premiera: 28/10/2025



„Haftbefehl: Historia prawdziwa”



Osobiste wywiady z artystą o pseudonimie Haftbefehl i jego bliskimi odsłaniają historię niemieckiej ikony rapu, która z brutalną szczerością rozlicza się ze swoim życiem.

Premiera: 28/10/2025



„Ballada o drobnym karciarzu”



Lord Doyle ukrywa się w Makau. Spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming, pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe – prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym, przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać.

Premiera: 29/10/2025



„Selling Sunset”, 9. sezon



Agenci nieruchomości z The Oppenheim Group wracają w wybuchowym ósmym sezonie, pełnym ekstrawaganckich ofert i dramatów z najwyższą stawką. Miłość, zdrada i lojalność splatają się zarówno w biurze, jak i poza nim.

Premiera: 29/10/2025



„Władcy Rio”



Nowy serial oryginalny Netflixa Władcy Rio to opowieść o brazylijskiej mafii łącząca cechy kryminału i dramatu rodzinnego, mocno doprawiona niepowtarzalną atmosferą Rio de Janeiro. Jako dzieło świetnej ekipy i utalentowanych aktorów ma szansę spodobać się widzom zarówno w Brazylii, jak i poza nią.

Premiera: 29/10/2025



„Aileen: Królowa seryjnych zabójców”



W latach 1989–1990 Aileen Wuornos zamordowała siedmiu mężczyzn na Florydzie. Ta seria morderstw ostatecznie zaprowadziła ją do celi śmierci. Jej egzekucja w 2002 roku oznaczała koniec tragicznego i skomplikowanego życia, na które należy spojrzeć z perspektywy współczesności. Film dokumentalny „Aileen: Królowa seryjnych zabójców”, wyprodukowany przez BBC Studios Documentary Unit, NBC News Studios i reżyserkę Emily Turner, ponownie przedstawia historię Aileen poprzez poruszające wywiady z osobami, które znały ją najlepiej. Dzięki niezwykłym materiałom archiwalnym byłej korespondentki programu Dateline, Michele Gillen, oraz nigdy wcześniej nieemitowanym wywiadom z Aileen przeprowadzonym w celi śmierci, dokument ten w końcu pozwala jej wypowiedzieć się w jej własnej historii. Poznajemy nowe spojrzenie na to, co – i dlaczego – się wydarzyło.

Premiera: 30/10/2025



„Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę”



Serial dokumentalny, którego twórcy dostali niezwykłą okazję skorzystania z prywatnego archiwum Juana Gabriela, w tym filmów nakręconych przez samego piosenkarza. Centralną postacią tej podzielonej na cztery odcinki kameralnej i odkrywczej opowieści jest Alberto Aguilera Valadez, czyli człowiek kryjący się za legendą meksykańskiego idola estrady i autora setek piosenek, który swój ból przekuwał w muzykę, całe życie walcząc ze stygmatami i uprzedzeniami. Serial zabiera widzów w podróż od początków kariery jednego z najbardziej uwielbianych artystów w Meksyku aż po kres jego życia, dając im wyjątkową i poruszającą możliwość przyjrzenia się jego dziedzictwu, które obecnie stanowi ugruntowaną część meksykańskiej popkultury i nadal porusza serca milionów na całym świecie.

Premiera: 30/10/2025



„Wiedźmin”, 4. sezon



Po wydarzeniach z trzeciego sezonu, które odmieniły losy Kontynentu, Geralt, Yennefer i Ciri zostają rozdzieleni przez szalejącą wojnę i niezliczonych wrogów. Gdy ich ścieżki się rozchodzą, a cele stają się coraz wyraźniejsze, natrafiają na nieoczekiwanych sojuszników, chętnych dołączenia do ich wypraw. Jeśli zdołają zaakceptować te nowo odnalezione rodziny, być może uda im się ponownie zjednoczyć już na zawsze.

Premiera: 30/10/2025



„Syn osła”



Theo opuszcza dom, gotów sprostać wyzwaniom dorosłości, ale wybuch drogowej agresji sprawia, że musi się poddać zarządzonej przez sąd terapii. Próbując pracować na pełen etat i jednocześnie zdystansować się od chaotycznej rodziny, szybko odkrywa, że bycie dorosłym jest o wiele trudniejsze, niż mu się wydawało.

Premiera: 30/10/2025



„Amsterdam Empire”



Aby wspiąć się na szczyt, Jack van Doorn, sławny i bogaty założyciel imperium coffeeshopów Jackal, musiał przez całą swoją karierę walczyć z przestępcami, konkurencją i absurdalnymi holenderskimi przepisami. Kiedy na światło dzienne wychodzi jego romans ze znaną dziennikarką, okazuje się, że ze swoim najgroźniejszym wrogiem... mieszkał pod jednym dachem. Zdradzona żona Betty, była diwa popu, doskonale zna jego słabe punkty i sekrety i nie spocznie, dopóki nie odbierze mu wszystkiego. Ten osadzony w samym sercu amsterdamskiego rynku konopi indyjskich ekstrawagancki dramat kryminalny ocieka luksusem — i brudem.

Premiera: 30/10/2025



„Bez tchu”, 2. sezon



Szpital im. Joaquína Sorollii został sprywatyzowany, co wymusiło na pracownikach przyjęcie nieco innych zasad i wartości. Osiągnąwszy swój cel, Patricia (Najwa Nimri) kontynuuje walkę z rakiem, zbliżając się przy tym do Néstora (Borja Luna). Jésica (Blanca Suárez) próbuje odzyskać dawną pewność siebie, ale nie ułatwia jej tego rozdarcie między Lluísem (Alfonso Bassave) a Bielem (Manu Ríos). Pilar (Aitana Sánchez-Gijón) wciąż stara się pomóc synowi walczącemu z nałogami. Może się ona jednak stać zaskakującą sojuszniczką Quique (Xóan Fórneas), ponieważ nowe kierownictwo szpitala zmusza go do podjęcia kontrowersyjnej decyzji. Dodatkowy chaos w szpitalu wprowadza zatrudnienie tam Sophie (Rachel Lascar), która jest cenionym onkologiem.

Premiera: 31/10/2025



„Zła influencerka”



BK, drobna oszustka i samotna mama, która utrzymuje syna ze specjalnymi potrzebami, łączy siły z aspirującą influencerką Pinky, aby sprzedawać w sieci podróbki markowych torebek. Ich działalność szybko zwraca uwagę Bra Alexa — groźnego przestępcy z gangu zajmującego się fałszerstwami — oraz policji, a dokładnie niezwykle czarującego funkcjonariusza, Themby. Teraz dwie nieoczywiste wspólniczki muszą przechytrzyć wszystkich, aby uniknąć więzienia, przetrwać i… może nawet wyjść na tym lepiej, niż się spodziewały.

