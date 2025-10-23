Twórca legendarnego „Breaking Bad” powraca z nowym serialem. Mocny zwiastun

Apple TV zaprezentował zwiastun swojego nowego serialu „Jedyna”, dramatu stworzonego przez Vince’a Gilligana. Współproducentami wykonawczymi są laureat Nagrody WGA Gordon Smith, Alison Tatlock, Diane Mercer, Allyce Ozarski oraz Jeff Frost. Jenn Carroll i Trina Siopy pełnią funkcję współproducentów wykonawczych.

Nowy serial od twórcy „Breaking Bad”. Co wiemy o „Jedynej”?

W główną rolę w serialu „Jedyna” wciela się Rhea Seehorn, która zdobyła dwie nominacje do Emmy za rolę we wspomnianym „Zadzwoń do Saula”. Oryginalny serial łączy różne gatunki i opowiada historię najbardziej nieszczęśliwej osoby na świecie, która musi ocalić ludzkość przed... szczęściem.

Oprócz Seehorn w serialu występują Karolina Wydra („Sneaky Pete”) i Carlos-Manuel Vesga („The Hijacking of Flight 601”). Gościnnie wystąpią Miriam Shor („American Fiction”) i Samba Schutte („Our Flag Means Death”). Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącej produkcji:

Dziewięcioodcinkowy serial zadebiutuje na Apple TV dwoma odcinkami w piątek, 7 listopada 2025 roku. Kolejne będą emitowane co piątek, aż do 26 grudnia.

Po premierze 1 listopada 2019 roku, Apple TV+ stało się pierwszą globalną platformą streamingową wyłącznie z oryginalnymi treściami, zdobywając więcej wyróżnień w rekordowym tempie w porównaniu z innymi platformami w momencie ich debiutu. Do tej pory filmy, dokumenty i seriale Apple Original zdobyły 633 nagrody i uzyskały 2846 nominacji, w tym za wielokrotnie nagradzane Emmy seriale komediowe „Studio” i „Ted Lasso” oraz historycznego zdobywcę Oscara za najlepszy film – „CODA”.

