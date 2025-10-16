Znudził ci się Netflix? Ta platforma ma 4 seriale, które musisz obejrzeć

Szukasz dobrego serialu na wieczór i masz dość scrollowania? Mamy dla ciebie cztery propozycje Disney+, które warto poznać.

Cztery seriale z topki Disney+. Wśród nich polska produkcja

„Ugotować niedźwiedzia”

W 1852 roku, na północy Szwecji, do leżącej na uboczu wioski Kengis przybywa z rodziną nowy pastor. Jako orędownik sprawiedliwości i odnowy, rzuca wyzwanie lokalnej elicie, ale napotyka na opór, gdy jego ogniste kazania rozpalają nadzieję na lepsze życie wśród biednych wieśniaków. Równocześnie wioską wstrząsają zaginięcia i przerażające pogłoski o atakach niedźwiedzia. Gdy pastor i jego przybrany saamski syn, Jussi, prowadzą poszukiwania, dokonują makabrycznego odkrycia, które wprowadza głębokie podziały w nieufnej społeczności. Pastor zostaje wciągnięty w groźną rozgrywkę, w której zakazana miłość, walka o władzę i bestialskie czyny zagrażają wiosce i nikt nie może czuć się bezpieczny. Do czego posuną się broniący swoich interesów wieśniacy i gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą?

„Stacja zaginionych”

Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku w Perpignan znika nastoletnia dziewczyna, a trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Wszystkie są brunetkami, piękne i kieruje nimi silne pragnienie niezależności. Ich twarze trafiają na łamy gazet, a media nadają im przydomek „Zaginione z Dworca”. Flore Robin, młoda śledcza, rozpoczyna swoją policyjną karierę dokładnie w dniu, w którym zostaje odnalezione pierwsze ciało. Musi połączyć siły z kapitanem policji Franckiem Vidalem oraz jego mentorem, Félixem Sabueso. W ciągu kolejnych dwudziestu lat toczy się niezwykłe śledztwo, które obejmuje cały kraj — trwa bezlitosna pogoń za tajemniczym i bezwzględnym seryjnym mordercą, a jedna z matek wciąż trzyma się nadziei, że jej córka żyje.

„Breslau”

Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

„Murdaugh: Śmierć w rodzinie”

Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial oparty na faktach i inspirowany popularnym podcastem „Murdaugh Murders”.

