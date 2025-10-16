Nie tylko „Glina”. Dobre polskie kryminały na streamingach

Doczekaliśmy się. Wszyscy fani „Gliny”, po 17 latach od premiery klasyka, od dziś mogą oglądać na SkyShowtime jej „Nowy rozdział”. Jeżeli jednak nie macie subskrypcji tej platformy lub pochłoniecie dwa dostępne na tę chwilę odcinki w zawrotnym tempie, nie musicie się martwić. Polska scena kryminalna w ostatnich latach rozwinęła się imponująco, a wiele znakomitych produkcji jest dostępnych na popularnych platformach streamingowych. Oto kilka propozycji, które warto sprawdzić.

Najlepsze polskie seriale kryminalne na Netflix, HBO Max i innych

„Kod genetyczny”



Historia zakazanej namiętności, która nigdy nie powinna była się wydarzyć. Ojciec i syn wplątani w walkę o jedną kobietę tracą kontrolę nad swoim życiem.

Dostępy na: Player



„Profilerka”



W spokojnych okolicach Augustowa zaczyna grasować seryjny morderca. Gdy lokalni śledczy stają przed niezwykle trudnym zadaniem rozwikłania zagadki morderstw, komisarz Karol Nadzieja zaprasza do współpracy doświadczoną profilerkę – Julię Wigier.

Dostępy na: TVP VOD



„Motyw”



Kiedy w Gdańskiej restauracji padają strzały, Luiza Porębska (Małgorzata Kożuchowska) oraz jej mąż Maks (Andrzej Konopka) zostają ranni. Podejrzenia niezwłocznie spadają na ich pracownicę Annę Czarnecką (Agnieszka Grochowska), która próbowała uciec z kraju. Aresztowana „Czarna” nie przyznaje się do winy. Sugeruje jednak, że w zdarzenie uwikłana jest jej szefowa. Sprawa zostaje przydzielona komisarzowi Pawłowi Szulcowi (Michał Czernecki), śledczemu z dużym doświadczeniem, ale też ogromnymi problemami w życiu prywatnym. Kobiety obwiniają się wzajemnie, a Szulc szybko orientuje się, że cała trójka to znajomi z czasów liceum. Kto więc kłamie i kto miał… motyw?

Dostępy na: Player



„Żywioły Saszy – Ogień”



Po latach spędzonych w Wielkiej Brytanii, gdzie przez siedem lat studiowała i doskonaliła się w zawodzie profilerki, Sasza Załuska wraca do Polski i niemal natychmiast otrzymuje swoje pierwsze zadanie.

Dostępy na: Player



„Instynkt”



Komisarz Anna Oster zaczyna pracę w warszawskim wydziale zabójstw. Jej nietypowe metody śledcze oraz tajemnicza przeszłość sprawiają, że współpracownicy są wobec niej nieufni.

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„Zasada przyjemności”



Plaża w Odessie, ciepłe popołudnie. Uwagę plażowiczów zwraca dryfująca samotnie łódka, wewnątrz której dwóch przerażonych pływaków odkrywa nagie, okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na Bulwarze Wiślanym w Warszawie wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje makabrycznego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. Czarną serię zdaje się potwierdzać kolejne dramatyczne znalezisko, odkryte przez aktorów w trakcie spektaklu na deskach praskiego teatru. Pozostawione przez morderców tropy zmuszają do współpracy trójkę śledczych z Polski, Ukrainy i Czech: Marię, Viktora i Serhija. Ruszają szlakiem ciemnych biznesów, nieuczciwych prawników, skorumpowanych polityków i zawodowych morderców... Kto wygra walkę z czasem?

Dostępy na: Canal+, Player



„Trzeci oficer”



Tomasz Kruszyński (Borys Szyc) dalej pracuje w Specjalnej Grupy Pościgowej Centralnego Biura Śledczego dowodzonej przez Marka Sznajdera (Cezary Pazura). Oprócz tego próbuje ułożyć sobie życie razem z Aldoną Ginko (Magdalena Różczka), pracującą obecnie w prokuraturze. Tymczasem generał Matejewski (Maciej Kozłowski) z wywiadu składa mu propozycję nie do odrzucenia. Chce, by Kruszon rozwiązał sprawę broni nuklearnej, która trzydzieści lat wcześniej znalazła się na terenie Polski. Obecnie za wszelką cenę próbują zdobyć ją terroryści powiązani z Al-Kaidą. Kruszon odmawia. Wkrótce dochodzi jednak do wydarzeń, które zmuszają go do zmiany zdania i ponownego ryzykowania życia. Córka Aldony zostaje uprowadzona, a Specjalna Grupa Pościgowa staje się celem wewnętrznych ataków. Na dodatek okazuje się że Grand (Paweł Małaszyński), śmiertelny wróg Kruszona, nadal żyje.

Dostępy na: TVP VOD



„Odwróceni. Ojcowie i córki”



Blacha i Sikora nie utrzymują już ze sobą kontaktu. "Pruszkowscy" gangsterzy są na wolności, odsiedzieli swoje wyroki i stali się legalni. Stary "Pruszków" nie istnieje. Ten, który go zlikwidował - komisarz Paweł Sikora - jest emerytowanym policjantem. Córka Sikory, Lidka (Joanna Balasz) poszła w ślady ojca i jest policjantką w Komendzie Stołecznej. Odwrócony przez Sikorę gangster Blacha został biznesmenem i świadkiem koronnym - celebrytą. Wydał kilkanaście książek o mafii i spija śmietankę ze swojej dawnej złej sławy. Jego córka Kasia (Eliza Rycembel) właśnie skończyła z wyróżnieniem prawo. Jednak nierozwiązane wydarzenia z przeszłości niespodziewanie wracają do bohaterów. Śledztwo w sprawie serii brutalnych morderstw, które mogą mieć związek z przeszłością Blachy i Sikory, prowadzi córka Sikory - Lidka - razem ze swoim partnerem w policji Latą (Tomasz Schuchardt). Komisarz - emeryt Paweł Sikora i gangster - literat Blacha muszą znów współpracować, żeby przeżyć. Obaj doświadczą najbardziej elementarnego uczucia człowieka - lęku o własne dzieci.

Dostępy na: HBO Max, Player



„Nieobecni”



Po długiej nieobecności Mila Gajda, ceniona i znana perfomerka oraz tancerka, przyjeżdża do rodzinnego Kasprowa na święta Bożego Narodzenia. To tutaj, w małym miasteczku mieszkają jej najbliżsi – Marcin, Dorota i Olek Gajdowie. Szanowana i lubiana przez wszystkich rodzina… Kiedy Mila dociera do domu, zastaje okruszki na talerzach, zimną herbatę w kubkach, karpia pływającego w wannie i rozpoczęte przygotowania do świąt. Brakuje jednak najważniejszego – rodziców i brata!Godziny mijają, a bliscy nie wracają i nie dają znaku życia. Kobieta rozpoczyna dramatyczne poszukiwania, nieustannie zadając sobie pytanie: „Gdzie oni są?!” Jak to możliwe, że w małej miejscowości, w której wszyscy wszystko o sobie wiedzą, nikt nic nie widział i nic nie słyszał? W tym trudnym momencie Mila poznaje Filipa Zacharę, bardzo osobliwego – mającego zespół Aspergera, a przy tym niezwykle bystrego – podkomisarza z Centrum Osób Zaginionych.

Dostępy na: Player, HBO Max



„Erynie”



Wyrzucony z policji kontrowersyjny komisarz Popielski, zaczyna prowadzić prywatne śledztwa, ale po kilku rozwiązanych sprawach udaje mu się wrócić do służby. Z powodu padaczki, aktywowanej przez światło słoneczne, funkcjonuje głównie nocą. działa poza prawem, którego jest oficjalnym stróżem.

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„Morderczynie”



Karolina to młoda i ambitna policjantka, która usiłuje odnaleźć zaginionego ojca. Podczas pozornie błahej interwencji Karolina trafia na ofiarę morderstwa. Wkrótce sprawa zaginięcia ojca przybiera nieoczekiwany obrót.

Dostępy na: Netflix



„Breslau”



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Dostępy na: Disney+



„Paradoks”



Historia zbudowana wokół postaci inspektora Komendy Głównej Policji, Marka Kaszowskiego (Bogusław Linda) oraz podkomisarz Joanny Majewskiej (Anna Grycewicz) - funkcjonariuszki Biura Służby Wewnętrznej. Majewska zostaje skierowana do zespołu Kaszowskiego, aby przy okazji badania wybranych spraw kryminalnych przeprowadzić śledztwo dotyczące samego inspektora. Każdy odcinek opisuje jedną, tajemniczą sprawę z niedalekiej przeszłości. Relacje dwójki głównych postaci ewoluują na przestrzeni serialu. Początkowo cechuje je wyraźna wzajemna niechęć, wynikająca zarówno z roli jaką pełni komisarz Majewska wobec Kaszowskiego, jaki i różnic charakterologicznych między nimi. Z czasem zaczynają nabierać do siebie wzajemnego szacunku, aby wreszcie obdarzyć się zaufaniem, a nawet szczerą, choć wciąż skrywaną sympatią.

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„Behawiorysta”



Gerard Edling to stateczny wykładowca, ekspert w dziedzinie kinezyki - nauki zajmującej się badaniem mowy ciała oraz były prokurator z ogromnym doświadczeniem, Horst Zeiger – nieśmiały, młody mężczyzna, outsider, maniak komputerowy i… totalnie nieprzewidywalny morderca. Gdy jeden z nich zamierza popełnić zbrodnię, drugi, znany z tego, że potrafi rozszyfrować każdego przestępcę i rozwiązać każdą sprawę, próbuje temu zapobiec. Niestety skutkiem ich pojedynku jest makabryczne widowisko, transmitowane online do tysięcy widzów… Czy w momencie, gdy granica między tym co realne, a wirtualne zacznie się zacierać, tytułowy behawiorysta będzie nadal w stanie "czytać" swego przeciwnika?

Dostępy na: HBO Max



„Pułapka”



Główna bohaterka, Olga Sawicka, zmaga się z demonami przeszłości – traumatycznymi przeżyciami, które nie pozwalają jej zaznać spokoju po śmierci męża i przystąpić do pracy nad kolejną powieścią. Szukając inspiracji, trafia na reportaż telewizyjny. Zaginęła Zuza, jedna z podopiecznych domu dziecka. Zaintrygowana tematem pisarka postanawia odwiedzić placówkę pod pretekstem spotkania autorskiego. Jej uwagę zwraca Ewa – wrażliwa, prześladowana przez rówieśniczki dziewczyna, która nie wie nic o własnej przeszłości. By dowiedzieć się czegoś więcej o intrygującej nastolatce, Olga postanawia poprosić o pomoc zaprzyjaźnioną policjantkę – Justynę. To uruchamia prawdziwą lawinę wypadków… Sawicka trafia w sam środek zagadki kryminalnej, która okazuje się równie skomplikowana jak te, które opisywała w swych książkach. Wkrótce pisarka przekona się, że dom dziecka skrywa wiele mrocznych tajemnic, a podopieczni i wychowawcy niechętnie ujawniają to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami placówki. Spotkanie z Ewą spowoduje, że Olga uwikła się w śmiertelnie niebezpieczne śledztwo, związane z tajemnicą sprzed lat.

Dostępy na: HBO Max, Player



„Ekstradycja”



Halski to typowy "glina" z problemami. Świetny w swoim fachu, lecz nieustannie podpadający przełożonym. Gorzkie doświadczenia życiowe nauczyły go cynizmu i częstego sięgania po butelkę. Ma powodzenie u kobiet, ale nie może pochwalić się udanym życiem rodzinnym. Żona go opuściła, małą córeczkę wychowuje zamożna siostra. Oprócz Kondrata interesujące kreacje stworzyli też Witold Dębicki jako zwierzchnik Halskiego, Krzysztof Kolberger w roli szefa UOP-u i Lew Rywin - znany producent filmowy jako boss rosyjskiej mafii.

Dostępy na: TVP VOD



„Krucjata”



Komisarz Jan Góra (pseudomin Mandżaro) usiłuje rozwikłać zagadkę serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet. Wkrótce okazuje się, że kolejne odsłony doskonale zaplanowanej akcji "terrorystów" coraz bardziej koncentrują się wokół samego Mandżaro, a "swoim" nie można już ufać.

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„Prokurator”



Prokurator Kazimierz Proch wraz z policjantem Witoldem Kielakiem postanawia rozgryźć zagadkę dotyczącą swojej rodziny.

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„Szadź”



Siedmioodcinkowy thriller z wątkiem kryminalnym w tle. W tej opowieści zagadki nie stanowi jednak tożsamość mordercy, a motywy jego działania. Co łączy sprawcę z komisarz prowadzącą śledztwo? Dlaczego wszystkie ofiary to głęboko wierzące młode dziewczyny? Wyścig z czasem trwa. Czy komisarz Polkowska trafi na ślad mordercy i zapobiegnie kolejnym zbrodniom? Każdy odcinek odkryje przed widzami część prawdy o tym, co łączy policjantkę z Piotrem Wolnickim (Maciej Stuhr) – religioznawcą, pozornie wzorowym mężem i ojcem, który w okrutny sposób pozbawia życia swoje ofiary!

Dostępy na: HBO Max



„Oficer”



Akcja serialu toczy się w Warszawie, gdzie młodzi bandyci, m.in. Grand (Paweł Małaszyński), Juby (Eryk Lubos) i Zidane (Rafał Cieszyński) próbują przejąć władzę w „mieście” z rąk od lat rządzącego przestępczym światkiem Topora (Krzysztof Globisz). Wyszkoleni w Legii Cudzoziemskiej, są brutalni i bezwzględni.

Dostępy na: TVP VOD



„Skazana”



Sędzia Alicja Mazur znana ze swojej surowości wobec przestępców zostaje oskarżona o zabójstwo, którego nie popełniła. Trafia do więzienia, gdzie musi przetrwać wśród kobiet, na które sama wydała wcześniej wyrok.

Dostępy na: Player, HBO Max



„Klangor”



W niewyjaśnionych okolicznościach ginie nastolatka, córka psychologa więziennego. Ojciec desperacko rozpoczyna poszukiwania na własną rękę. Dramatyczną sytuację, w której jest jego rodzina pogłębia kryzys ich wzajemnych relacji, niezrozumienia, emocjonalnego dystansu i braku więzi. Tymczasem wokół sprawy narasta zmowa milczenia.

Dostępy na: Canal+, Player



„Chyłka”



Prawnicy z kancelarii Żelazny & McVay podejmują się obrony Piotra Langera juniora (Jakub Gierszał), który zostaje oskarżony o brutalne morderstwo. Jego ojciec, bogaty i wpływowy biznesmen, żąda by sprawą zajęła się Joanna Chyłka (Magdalena Cielecka). U boku patronki stanie jej aplikant - Kordian Oryński (Filip Pławiak). Czy prawnikom uda się przekonać sędziów o niewinności klienta? Kto i dlaczego spróbuje przeszkodzić im w odkryciu prawdy?

Dostępy na: Player, HBO Max



„Krew z krwi”



To fascynująca opowieść o kobiecie uwikłanej w mafijne porachunki, która za wszelką cenę chce ratować rodzinę. Akcja serialu rozgrywa się w Gdyni. Carmen (Agata Kulesza), córka byłego bossa mafii, wiedzie spokojne życie wychowując trójkę dzieci, a jej mąż Marek (Zbigniew Stryj) oficjalnie prowadzi prywatną przystań jachtową. W rzeczywistości razem z bratem Carmen Wiktorem (Andrzej Andrzejewski) i jego przyjacielem Stefanem (Łukasz Simlat) zajmuje się przemytem papierosów. Gdy mąż Carmen ginie w wyniku gangsterskich porachunków, jej życie nagle się zmienia. Carmen staje na czele rodzinnego interesu, by chronić bliskich... Musi wcielić się w rolę twardej kobiety interesów i stanąć na czele rodzinnego biznesu. Walczy o przetrwanie w świecie pełnym brutalności i zbrodni. Nie wie, komu zaufać, bo widoczna granica między dobrem a złem zaczyna się zacierać...

Dostępy na: TVP VOD, Netflix



„W głębi lasu”



Serial obejmuje dwa wymiary czasowe: rok 1994 oraz 2019. Opowieść w zaskakujący sposób przedstawia losy warszawskiego prokuratora, Pawła Kopińskiego, który mimo upływu lat nie potrafi otrząsnąć się po stracie ukochanej siostry, zaginionej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas obozu letniego. Niespodziewane odnalezienie ciała, którego śmierć zdaje się być powiązana ze zniknięciem dziewczyny, może w końcu doprowadzić do przełomu w śledztwie. Policja podejrzewa, że ofiarą jest chłopiec, który zniknął bez śladu wraz z siostrą Pawła 25 lat temu. Nadzieję na rozwiązanie sprawy przyćmiewają jednak głęboko skrywane rodzinne tajemnice, których wyjście na jaw może sprawić, że wszystko, co Paweł przez lata budował, legnie w gruzach.

Dostępy na: Netflix



„Odwróceni”



Policjanci rozpracowujący gang pruszkowski próbują pozyskać informatora z wewnętrznego kręgu. Okazja nadarza się, gdy stojący wysoko w mafijnej hierarchii „Blacha” zostaje oskarżony o gwałt.

Dostępy na: HBO Max, Player



„Rojst”



Podczas powodzi stulecia w lesie na powierzchnię wypływa kolejne ciało, a wraz z nim korupcja, przekręty z lat 90. i długo skrywane tajemnice z czasów II wojny światowej.



„Belfer”



Do Dobrowic przyjeżdża Paweł Zawadzki, nauczyciel języka polskiego, który na własną rękę podejmuje śledztwo w sprawie śmierci uczennicy miejscowej szkoły średniej.

Dostępny na: Canal+, PlayerCzytaj też:

Widzieliśmy serial „Glina. Nowy rozdział”. Czy nowa odsłona dorównuje oryginałowi?Czytaj też:

Nowy serial kryminalny! „Mafia” przeniesie nas do Szwecji w latach 90.