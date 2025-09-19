Zaskakujace wieści! Światowy hit serialowy wróci jako film

Prime Video ogłosiło, że światowy hit „Tego lata stałam się piękna” doczeka się finału w postaci pełnometrażowego filmu. Reżyserką i scenarzystką będzie autorka bestsellerowej trylogii Jenny Han, a wieść o ekranizacji spadła na fanów niczym grom z jasnego nieba podczas uroczystej premiery finału serialu w Paryżu.

Film zamiast kolejnego sezonu „Tego lata stałam się piękna”

„Na drodze Belly pozostał jeszcze jeden ważny kamień milowy i uznałam, że tylko film może oddać mu należną wagę. Jestem ogromnie wdzięczna Prime Video za to, że wciąż wspiera moją wizję tej historii i umożliwia mi podzielenie się finałowym rozdziałem z fanami” – wyznała Han.

Twórcy platformy nie kryją dumy z sukcesu produkcji. „Serial „Tego lata stałam się piękna” trafił do serc widzów na całym świecie, przynosząc chwile radości, budząc nostalgię i budując więź bliskości, które uczyniły go globalnym fenomenem” – podkreślili Courtenay Valenti z Amazon MGM Studios oraz Vernon Sanders z Prime Video.

Rekordy oglądalności i ogromna widownia

Trzeci sezon przyciągnął w ciągu pierwszego tygodnia aż 25 milionów widzów na całym świecie i znalazł się wśród pięciu najchętniej oglądanych powracających sezonów w historii Prime Video. Pierwsza odsłona serialu, która zadebiutowała latem 2022 roku, była najchętniej oglądanym tytułem na platformie w weekend premiery. Drugi sezon z 2023 roku zanotował ponad dwukrotnie większą widownię w ciągu zaledwie trzech dni od debiutu.

Jenny Han – mistrzyni opowieści o pierwszych miłościach

Serial, podobnie jak książki, opowiada o dojrzewaniu, pierwszej miłości, złamanych sercach i sile kobiecej przyjaźni. Fabuła skupia się na miłosnym trójkącie między Belly a dwoma braćmi oraz skomplikowanych relacjach rodzinnych. Za trzeci sezon odpowiadały showrunnerki Jenny Han i Sarah Kucserka, a projekt powstał we współpracy Amazon MGM Studios i firmy wiip.

Jenny Han to autorka numer jeden na liście bestsellerów „New York Timesa”, znana także z serii „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Jej książki zostały przetłumaczone na ponad 30 języków, a na podstawie powieści powstały dwie hitowe produkcje – „Tego lata stałam się piękna” (Prime Video) oraz „XO, Kitty” (Netflix).

