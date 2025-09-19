Polacy pokochali ten film. Jest numerem jeden Netfliksa!

Ledwo trafił na Netfliksa, a już zawładnął platformą! Komedia romantyczna „Nie ten Paryż” zadebiutowała 12 września 2025 roku i w ekspresowym tempie wskoczyła na pierwsze miejsce listy najchętniej oglądanych tytułów. Widzowie zakochali się w tej lekkiej, pełnej humoru historii o marzeniach, niespodziewanej miłości i... wielkiej pomyłce.

„Nie ten Paryż”, nie ta miłość?

Dawn, w którą wciela się Miranda Cosgrove, marzy o wielkiej karierze artystycznej. Dziewczyna dostaje się do wymarzonej szkoły sztuk pięknych w Paryżu, ale szybko okazuje się, że nie stać jej na życie w stolicy Francji. Ratunkiem ma być udział w reality show „The Honeypot”, którego kolejny sezon ma się rozgrywać właśnie w Mieście Świateł.

Szybko wychodzi jednak na jaw, że producenci mają dla uczestniczek niespodziankę – zamiast w Paryżu nad Sekwaną, lądują w... Paryżu w Teksasie. Dla Dawn to prawdziwy koszmar, tym bardziej że planowała jak najszybciej odpaść z programu i zająć się swoim życiem. Wszystko komplikuje się jeszcze bardziej, gdy na jej drodze staje przystojny kowboj Trey (Pierson Fodé). Między dwojgiem kompletnie różnych pod wieloma względami ludzi zaczyna iskrzyć.

„Jestem wielkim miłośnikiem komedii romantycznych i jednym z powodów, dla których tak bardzo lubię ten gatunek, jest możliwość ucieczki od rzeczywistości” – powiedziała Cosgrove w rozmowie z Netfliksem. – „Mam nadzieję, że widzowie będą się dobrze bawić, oglądając zarówno szalony i absurdalny komediowy kryminał, jak i te bardziej poruszające momenty”.

Gdzie kręcono Paryż w Teksasie?

Oprócz Cosgrove i Piersona Fodé na ekranie pojawiają się także Yvonne Orji i Frances Fisher. Reżyserką filmu jest Janeen Damian, znana z produkcji „Irlandzkie życzenie” i „Niezapomniane święta” z Lindsay Lohan, a scenariusz napisała Nicole Henrich. Choć akcja toczy się w Teksasie, zdjęcia powstawały głównie w Kanadzie – w Vancouver i Agassiz, słynących z filmowych plenerów. Ekipa odwiedziła jednak również prawdziwy Paris w Teksasie, gdzie nakręcono sceny z lokalnymi zabytkami, m.in. charakterystyczną Wieżą Eiffla z kowbojskim kapeluszem na czubku. W filmie znalazły się także ujęcia z samego Paryża we Francji. Janeen Damian już na etapie kręcenia filmu chwaliła się zdjęciami spod prawdziwej, francuskiej Wieży Eiffla w mediach społecznościowych.

Nie zdradzając zbyt wiele… ważnym punktem fabuły jest bar w westernowym stylu. Rozgrywające się tu sceny kręcono w autentycznym Sossy’s Saloon w Agassiz. „Uwielbiam spędzać czas na ranczu, bo pochodzę z Los Angeles, a tu jest zupełnie inne tempo życia i klimat. Myślę, że kiedyś zamieszkam na ranczu” – przyznała Miranda Cosgrove.

Netflix ma nowy przebój

„Nie ten Paryż” to film, który łączy wszystkie składniki klasycznej komedii romantycznej – pomyłki, zabawne zwroty akcji, nieoczekiwane uczucia i bajkową chemię między głównymi bohaterami. Nic dziwnego, że już po kilku dniach od premiery polscy widzowie wywindowali tę produkcję na szczyt listy przebojów Netfliksa.

Jak mówi sama Cosgrove, która pełniła również rolę producentki wykonawczej: „Chciałam upewnić się, że film będzie naprawdę zabawny i że ludzie będą się dobrze bawić po jego obejrzeniu. Właśnie o to chodzi w tego typu filmach”. Chyba im wyszło.

