Cztery premiery na początek tygodnia. Netflix podgrzewa emocje

Jesień na Netflix zapowiada się naprawdę gorąco. Platforma pokazała zwiastuny aż czterech nowych produkcji, które zadebiutują już we wrześniu i październiku. Widzowie mogą szykować się na mieszankę emocji – od mrocznej historii o zabójcy, przez niemiecką komedię, po dokument o przerażającej naturze i koreańskie reality show z kryminalnym pazurem.

„Koszmary z natury”

30 września, widzowie dostaną serial dokumentalny „Koszmary z natury” (ang. „Nightmares of Nature”). To wstrząsające historie przetrwania, pokazane w dwóch sceneriach – leśnym domku w Nowej Anglii i opuszczonym obozie w kostarykańskiej dżungli. Groza, dramat i piękno natury w jednym.

„Twardzi goście”

2 października zadebiutuje niemiecka komedia „Twardzi goście” (ang. „Dudes”). To historia czterech kumpli po czterdziestce, którzy nagle tracą dawną pozycję i muszą odnaleźć się w epoce równości. W obsadzie m.in. Tom Beck i Marleen Lohse. Całość składa się z ośmiu odcinków.

„Néro”

8 października premierę będzie miał francuski serial „Néro” (ang. „Néro the Assassin”). Ośmioodcinkowa produkcja przeniesie widzów do roku 1504, gdzie bezwzględny zabójca niespodziewanie spotyka swoją porzuconą córkę. Razem uciekają przed mrocznymi siłami, a bohater staje przed dramatycznym wyborem – ratować siebie, córkę czy… cały świat. W obsadzie pojawią się m.in. Pio Marmaï, Olivier Gourmet, Alice Isaaz i Camille Razat.

„Wskaż mordercę”

Już 23 września z kolei rusza koreańskie reality „Wskaż mordercę” (ang. „Crime Scene Zero”). Uczestnicy wcielają się w role podejrzanych i detektywów, a każdy odcinek to gra psychologiczna pełna zwrotów akcji. Przez trzy tygodnie widzowie zobaczą 10 odcinków, a do obsady co tydzień dołączać będzie specjalny gość, który wprowadzi jeszcze więcej tajemnicy.

