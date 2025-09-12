Thriller szpiegowski już na SkyShowtime. Wciągnie was na długie wieczory

Serial „Wewnętrzny wróg” („The Enemy Within”) przyciąga od pierwszych sekund i nie puszcza. Wsiąkniecie na długie wieczory.

Szpiegowska gra o najwyższą stawkę

„Wewnętrzny wróg” to amerykański dramat szpiegowski, który opowiada o byłej agentce CIA, Erici Shepherd, odsiadującej karę dożywocia za zdradę kraju. Kiedy pojawia się potrzeba schwytania niebezpiecznego terrorysty, który jest jej dobrze znany, agent FBI Will Keaton (Morris Chestnut) musi ją uwolnić i z nią współpracować, aby zrealizować cel. Serial został wyprodukowany przez NBC i od momentu premiery w 2019 roku od razu trafił na listy serialowych przebojów. Tu ciekawostka, bo w tej głównej roli pojawia się Jennifer Carpenter – aktorka, którą miliony fanów doskonale znają przede wszystkim z kultowego „Dextera”.

Gratka dla fanów „Homeland”

Relacja głównych bohaterów od początku naznaczona jest nieufnością i napięciem, ale razem muszą stawić czoła wyjątkowo groźnemu i nieuchwytnego szpiegowi. To mieszanka, która gwarantuje emocje i sprawia, że trudno oderwać się od ekranu.

W obsadzie obok Carpenter pojawiają się także Morris Chestnut („Rosewood”, „The Best Man”), Raza Jaffrey („Homeland”, „Code Black”) oraz Kelli Garner („Miłość Larsa”). To serial skrojony pod widzów, którzy kochają pełne napięcia thrillery polityczne, a także historie o szpiegach i tajnych operacjach. Jeśli podobał się wam „Homeland” to „Wewnętrzny wróg” będzie dla was idealną propozycją na długie, jesienne wieczory.

Czytaj też:

Kaczorowska stawia żądania TV Republika. Patyra mocno zareagowałCzytaj też:

Skandal w telewizji, który wstrząsnął światem. Dziś wieczorem w TV