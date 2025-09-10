Thriller idealny na nasze czasy. Niebawem go usuną!

Świat wielkich pieniędzy, bezwzględnej rywalizacji i niebezpiecznych gier, w których lojalność znaczy mniej niż zysk. „Diabelska gra” to thriller, który rozgrywa się w zamkniętym kręgu globalnej finansjery, w oparach koronawirusa i pokazuje, jak kruche są fundamenty systemu, który miał być niezniszczalny. Wciąga od pierwszej minuty i nie daje widzowi odetchnąć ani na chwilę.

„Diabelska gra” – o czym jest serial

Akcja przenosi widza do Londynu w 2011 roku. Massimo Ruggero, włoski makler obdarzony charyzmą i zimną krwią, święci triumfy na parkiecie i marzy o awansie na najwyższe stanowisko w banku. Kiedy wydaje się, że świat stoi przed nim otworem, zostaje postawiony przed dramatycznym wyborem, który zmieni nie tylko jego życie, ale i układ sił w finansowej elicie. Już pilot serialu stawia przed nami trudne pytanie: czy widowiskowe samobójstwo bankiera było to faktycznie samobójstwem? Bo jeśli nie, to jakie siły stoją za tragedię, która dopiero splecie ze sobą niesamowite intrygi?

10-odcinkowy serial na podstawie książki „I Diavoli” („Diabły”) włoskiego autora Guida Marii Brery nie jest wyłącznie thrillerem rozgrywającym się w hermetycznym świecie wielkiej finansjery. To porażający obraz tego, jak we współczesnym świecie wszystko się przenika i ma na siebie wpływ. Pieniądze, władz, zbrodnia, miłość i zdrada. Autem jest także tło akcji, w tym m.in. kryzysy w Grecji i Argentynie, wojna w Libii, kryzys strefy euro czy rzeczywistość i codzienność w dobie pandemii koronawirusa. Coś, co wielu z widzów przeżyło na własnej skórze.

„Ale perełka, ciężko się oderwać”

W obsadzie znaleźli się Alessandro Borghi, Patrick Dempsey, Pia Mechler, Malachi Kirby, Tom McKay, Lars Mikkelsen, Paul Chowdhry, Laia Costa, Harry Michel. Reżyserią zajęli się Nick Hurran i Jan Michelini. Warto podkreślić, że w obsadzie znalazła się również nasza perełka, Kasia Smutniak, która wcieliła się bardzo znacząca postać.

Produkcja zebrała bardzo dobre opinie od widzów, którzy chwalą ją za atmosferę i trzymanie napięcia. Na Filmwebie „Diabelska gra” ma ocenę 7,2. „Ale perełka, ciężko się oderwać”, „To, co w serialach lubię najbardziej. Zaskakujące zwroty akcji i niejednoznaczni bohaterowie. Do tego w tle wydarzenia, które znamy. Kryzys finansowy i brexit”, „Taki mamy świat, prawdy dużo w tym filmie, ale tej smutnej” – piszą użytkownicy.

„Diabelska gra” to więcej niż serial o finansach – to opowieść o ambicjach, zdradach i decyzjach, które kosztują więcej niż pieniądze. Serial można jeszcze obejrzeć na platformie SkyShowtime Polska, ale uwaga: tylko do 10 października. Po tym terminie zaplanowano usunięcie tytułu z oferty.

