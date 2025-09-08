Najlepsze seriale – thrillery z Disney+. 12 perełek serwisu

Disney+ to nie tylko kraina familijnych animacji, klasycznych baśni i kinowych hitów Marvela. Platforma coraz mocniej inwestuje w ambitne, dopracowane produkcje dla dorosłych widzów, w tym w seriale, które potrafią przyprawić o dreszcze. Wśród nich znajdują się zarówno prawdziwe klasyki, które zdobyły już rzesze fanów na całym świecie, jak i nowości, które dopiero zaczynają budować swoją renomę.

Na stworzonej przez nas liście znalazło się 12 seriali, które łączy intensywne tempo, intrygujące fabuły i postacie balansujące na granicy dobra i zła. Są tu historie o tajemniczych zniknięciach, skomplikowanych spiskach, psychologicznych rozgrywkach czy mrocznych sekretach, które wychodzą na jaw w najmniej spodziewanym momencie. Część z tych produkcji to seriale, które już zdobyły status kultowych i doczekały się wiernych fanów. Inne to stosunkowo świeże propozycje, które szybko zyskały uznanie krytyków i widzów. Co ważne – nie wszystkie z nich trafiły do mainstreamu, a więc istnieje spora szansa, że w tej dwunastce znajdziesz coś, czego jeszcze nie widziałeś. To 12 produkcji, które potrafią zatrzymać na dłużej, a niekiedy nawet zostawić w głowie pytania i obrazy na długo po zakończeniu seansu.

Top 12 thrillerów na Disney+, które trzymają w napięciu do ostatniej minuty

„Na ostrzu skalpela”



Seok, pełna pasji, genialna neurochirurg, ponownie spotyka Deok-hee, profesora, który zrujnował jej życie. Bardzo bliscy sobie niegdyś chirurdzy darzą się teraz nienawiścią. Seok jest wściekła, że Deok-hee znów pojawił się w jej życiu, i zamierza się zemścić.



„Dziewięć puzzli”



Ena, jedyny świadek śmierci swojego wuja, zostaje profilerką, by odkryć prawdę o tej zbrodni. Detektyw Hansaem z Wydziału Kryminalnego podejrzewa właśnie ją. Dziesięć lat później pojawia się tajemniczy element układanki, a zabójca powraca. Czy Ena i Hansaem zdołają położyć kres zagadkowym morderstwom?



„W stronę światła”



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„Gaduła”



Prawnik z dziesięcioprocentowym wskaźnikiem skuteczności zostaje wplątany w sprawę zabójstwa i z dnia na dzień staje się osławionym i genialnym oszustem znanym jako Big Mouse. Aby przetrwać i chronić swoją rodzinę, stara się ujawnić prawdziwe oblicze uprzywilejowanych osób zamieszanych w ogromny spisek.



„Skradzione dziecko”



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„Sekta”



Zaginięcie miejscowej dziewczynki przywołuje u pewnej kobiety wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to przynależała do Klanu, jednej z nielicznych w historii sekt pod przewodnictwem kobiety. Fabułę tego oryginalnego serialu oparto na thrillerze kryminalnym autorstwa J. P. Pomare'a. Jest to studium najgorszych koszmarów życia w sekcie oraz historia kobiety, która wyrwała się z jej szponów i musi zmierzyć się z demonami przeszłości, aby powstrzymać porwania i przymusową indoktrynację niewinnych dzieci.



„Pacjent”



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Stary człowiek”



Dan Chase odszedł wiele lat temu z CIA i od tego czasu żył na uboczu. Kiedy pojawia się zabójca, który próbuje zamordować Chase'a, stary agent przekonuje się, że aby mieć przyszłość, musi uporządkować swoją przeszłość.



„Paradise”



Agent Secret Service Xavier Collins (Sterling K. Brown) jest szefem ochrony byłego prezydenta USA Cala Bradforda (James Marsden), czarującego polityka wywodzącego się z niezwykle zamożnej rodziny. Obaj mieszkają w zasiedlonym przez elity, spokojnym miasteczku Paradise, które przypomina utopijną wersję południowej Kalifornii. Wszyscy używają tu zaawansowanych technologicznie opasek na rękę jako portfeli i kluczy. Obowiązuje zakaz posiadania broni, obejmujący nawet stróżów prawa. Pewnego dnia Xavier znajduje ciało zamordowanego prezydenta na podłodze jego sypialni – odtąd jego celem staje się nie tylko wyjaśnienie, co się wydarzyło, ale i udowodnienie, że niesłusznie uznano go za głównego podejrzanego w śledztwie. Teraźniejszość mieszkańców Paradise przeplata się z wydarzeniami z czasów urzędowania Bradforda w Białym Domu, które rzucają światło na to, kim byli bohaterowie, zanim trafili do tej pozornej utopii. Rdzeniem opowieści okazuje się niejednoznaczna relacja Xaviera z prezydentem.



„Devs”



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Salem”



Akcja Salem rozgrywa się w niepewnym świecie XVII-wiecznego Massachusetts i bada, co tak naprawdę było przyczyną niesławnych procesów czarownic w tym mieście, oraz ośmiela się odkryć mroczną, nadprzyrodzoną prawdę kryjącą się za zasłoną tego niechlubnego okresu w historii Ameryki. W Salem czarownice są prawdziwe, ale nie są tym, czym się wydają. Serial, którego osią jest epicki romans osnuty wokół tego odkrycia, przedstawia nową, odważną wizję Salem – i jeszcze odważniejszą wizję czarownic.



„Homeland”



Po ośmiu latach niewoli w Iraku sierżant korpusu piechoty morskiej powraca do Stanów Zjednoczonych jako bohater. Agentka CIA podejrzewa, że może on planować zamach terrorystyczny.Czytaj też:

