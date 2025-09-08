To kolejna ukryta perełka Netfliksa. Duński hit ma tylko 6 odcinków

Thriller psychologiczny „Kasztanowy ludzik” powstawał w Kopenhadze w Danii, ma swoje korzenie w nordyckim gatunku noir i jest oparty na uznanej powieści Sørena Sveistrupa (znanego jako twórcy scenariusza do słynnego serialu „The Killing”/„Forbrydelsen”) o tym samym tytule, która została przetłumacczona na 28 języków i wydana w 50 krajach. W rolach głównych występują nagradzana aktorka Danica Curcic („Mgła”, „Most nad Sundem”), Mikkel Boe Følsgaard („The Rain”, „Scheda”), David Dencik („Czarnobyl”, „Nie czas umierać”), Iben Dorner („Borgen”) i Lars Ranthe („Na rauszu”).

Ten miniserial to ukryta perełka Netfliksa. Widzowie są nim zachwyceni

Akcja sześcioodcinkowego serialu „Kasztanowy Człowiek” rozgrywa się na cichych przedmieściach Kopenhagi, gdzie w wietrzny październikowy poranek policja dokonuje makabrycznego odkrycia. Młoda kobieta zostaje brutalnie zamordowana na placu zabaw, a jej ręka znika. Nad jej ciałem wisi mały człowieczek zrobiony z kasztanów.

Do sprawy zostaje przydzielona ambitna młoda detektyw Naia Thulin (Danica Curcic) wraz ze swoim nowym partnerem, Markiem Hessem (Mikkel Boe Følsgaard). Wkrótce odkrywają tajemniczy dowód w sprawie kasztanowego ludzika, łączący go z dziewczyną, która zaginęła rok wcześniej i została uznana za zmarłą – córką polityk (DK: Socialminister) Rosy Hartung (Iben Dorner).

Serial, który zadebiutował na Netflix w 2021 roku, został bardzo dobrze przyjęty przez widzów. „Jestem zachwycona, cały czas akcja. Trzyma w napięciu”; „Genialna książka i bardzo dobrze zrobiony serial”; „Budzi grozę. Przyznaję, że kilka razy się nieźle wystraszyłam”; „Wciąga i trzyma w napięciu” – pisali o serialu widzowie.

Jeżeli szukacie dobrego miniserialu na kilka wieczorów – spróbujcie wrócić do tej pozycji. Wszystkie sześć odcinków „Kasztanowego ludzika” obejrzycie na Netflix.

Czytaj też:

Netflix zasypuje nowościami! Aż 18 premier w tym tygodniuCzytaj też:

Ten brytyjski thriller to jedna z najlepszych ukrytych perełek Netfliksa. Tylko 4 odcinki