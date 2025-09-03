Polacy szturmują HBO Max. Wszystko przez te 10 tytułów

Oto zestawienie 10 produkcji, które teraz królują na HBO Max. Dzięki listom najchętniej oglądanych seriali i filmów na platformie wiemy, co najbardziej przyciąga widzów w naszym kraju. Jeżeli szukasz czegoś „na topie” i nie chce ci się w nieskończoność scrollować platformę HBO Max, sprawdź naszą rozpiskę.

10 najpopularniejszych teraz tytułów na HBO Max

„Scheda” (serial)

Po śmierci Jana Mroza (Jacek Koman), lokalnego bohatera, emerytowanego marynarza i bezwzględnego patriarchy, trójka jego dorosłych dzieci musi zmierzyć się nie tylko z nowym porządkiem, ale i ze sobą nawzajem. Hanka (Magdalena Popławska), Paweł (Grzegorz Damięcki) i Maciej (Bartosz Gelner) zostają uwikłani w skomplikowaną grę, w której pieniądze i wpływy są tylko częścią stawki. Wszystko to w hermetycznej atmosferze małego nadmorskiego miasteczka, gdzie każdy zna każdego, wszyscy dużo wiedzą, ale nikt nie mówi wszystkiego.

„Outlander: Krew z krwi” (serial)

Po ośmiu sezonach epickiego romansu Jamiego i Claire Fraserów w serialu „Outlander”, ta ponadczasowa opowieść trwa nadal. A raczej rozpoczyna się w przeddzień rebelii jakobickiej. Prequel opowiada o rodzicach Jamiego i Claire – Fraserach i Beauchampach, którzy walczą o swoje uczucie w obliczu licznych politycznych, społecznych i czasowych przeszkód. Po nagłej śmierci dziedzica klanu MacKenzie, Red Jacob, jego córka Ellen MacKenzie i jej nowa miłość, Brian Fraser, walczą o to, by być razem. Rodzina Ellen knuje intrygi, by utrzymać władzę polityczną, a bliscy Briana zaciekle sprzeciwiają się ich związkowi. Brian chce podążać za głosem serca, ale jego przebiegły ojciec, lord Lovat, naciska na swojego nieślubnego syna, aby wykorzystał swoje powiązania z Ellen do wzmocnienia pozycji rodziny. Tymczasem podczas podróży do szkockich Highlands, Julia i Henry Beauchamp przechodzą przez stojące kamienie i zostają rozdzieleni. Ich podróże są pełne niebezpieczeństw i trudności. Zrobią wszystko by spotkać się ponownie i wrócić do XX wieku, do swojej pięcioletniej córki Claire.

„Na złej drodze” (film)

Obarczona długami Emily wikła się w oszustwo związane z kartami kredytowymi, które wciąga ją w kryminalny półświatek Los Angeles.

„Babygirl” (film)

Romy (Nicole Kidman) ma wszystko. Stoi na czele prężnie działającej innowacyjnej firmy, mieszka w luksusowym domu u boku kochającego męża (Antonio Banderas) i dwóch nastoletnich córek. Jej poukładane życie gwałtownie się zmienia, gdy poznaje młodego stażystę Samuela (Harris Dickinson). Mimo dzielącej ich różnicy wieku, rodzi się między nimi fascynacja, która szybko przeradza się w burzliwy romans. Romy rozpoczyna ekscytującą podróż w głąb siebie, która może kosztować ją utratę pozycji i rodziny. Czy zaryzykuje wszystko i da się ponieść swoim najskrytszym pragnieniom?

„Mission: Impossible. Dead Reckoning” (film)

W „Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One” Ethan Hunt (Tom Cruise) i jego zespół IMF rozpoczynają swoją najniebezpieczniejszą misję. Są na tropie nowej, przerażającej broni, która zagraża ludzkości. Muszą zdążyć zanim broń wpadnie w niepowołane ręce. Stawką jest kontrola nad przyszłością i losami świata. Kiedy mroczne siły z przeszłości Ethana zbliżają się, rozpoczyna się śmiertelny wyścig dookoła globu. W obliczu tajemniczego, wszechpotężnego wroga Ethan jest zmuszony uznać, że nic nie ma większego znaczenia niż jego misja – nawet życie tych, na których mu najbardziej zależy.

„Triumf” (film)

Tajna jednostka bułgarskiej armii pod wodzą medium rozpoczyna wykopaliska w poszukiwaniu tajemniczego artefaktu.

„Blackway”

Thriller, w którym Lillian (Julia Stiles) wraca do swojego rodzinnego miasta i staje się obiektem prześladowań ze strony byłego policjanta, teraz gangstera, Blackwaya (Ray Liotta). Zdesperowana, prosi o pomoc emerytowanego drwala Lestera (Anthony Hopkins) i jego pomocnika Nate'a (Alexander Ludwig), którzy jako jedyni są na tyle odważni, by przeciwstawić się oprawcy.

„Loteria!”

W niedalekiej przyszłości organizowana jest Wielka Loteria. Ma tylko jeden haczyk: aby przejąć olbrzymią nagrodę, wystarczy zabić zwycięzcę przed zachodem słońca. Gdy Katie Kim (Awkwafina) przypadkiem wygrywa loterię, niechętnie zgadza się na współpracę z amatorskim ochroniarzem Noelem Cassidym (John Cena), który za część nagrody zobowiązuje się chronić Katie do zmierzchu.

„Srebrna Gwiazda”

Billie, młoda Afroamerykanka po wyjściu z więzienia, porywa ciężarną nastolatkę podczas nieudanego napadu na bank.

„Day of Reckoning”

Szeryf łączy siły z marszałkiem Butchem Haydenem by razem ująć przebiegłą przestępczynię.

