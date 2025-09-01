Sześć seriali, które rozpalają Netfliksa. To teraz warto oglądać

Netflix nie zwalnia tempa – w ostatnich dniach w serwisie mocno wybiło się sześć seriali, które przyciągają widzów różnorodnością gatunków i wciągającymi historiami. Od mrocznych kryminałów i thrillerów, przez dramaty rodzinne z mafijnym tłem, aż po polityczne intrygi i opowieści o zemście – każdy znajdzie coś dla siebie. Oto produkcje, które obecnie trendują i podbijają serca widzów.

6 seriali, które teraz rządzą na Netfliksie

6. „Krucjata”

Klasyczny serial kryminalny, opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (ksywa Mandżaro) oraz jego koleżanek i kolegów z wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej. Każdy odcinek zawiera własną zagadkę kryminalną i cząstkowe rozwiązanie. Serial opowiada o serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet – wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, polityka-transwestyty, bankiera. Wkrótce okazuje się, że seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.

5. „Dzikość”

Thriller kryminalny o losach Kyle'a Turnera (w tej roli Eric Bana), agenta Służby Parków Narodowych, który stara się egzekwować prawo wśród bezkresu przyrody. Śledztwo w sprawie brutalnej śmierci sprawia, że musi stawić czoła mrocznym sekretom parku i swojej przeszłości.

4. „Krew z krwi”

Historia Carmen Roty-Majewskiej (Agata Kulesza), której mąż ginie w wyniku porachunków mafijnych. W obronie swojej rodziny Carmen musi szybko wejść w przestępczy świat Trójmiasta. Świat bez litości, gdzie zaciera się granica między dobrem a złem. Zaskakująca, pełna zwrotów akcji fabuła, niejednoznaczne postaci i doskonałe zdjęcia. Wszystko w reżyserii Xawerego Żuławskiego i z gwiazdorską obsadą.

3. „Rzeki przeznaczenia”

Młoda kobieta zostaje porwana przez handlarzy ludźmi, działającymi między Belém a Cayenne. Już wiadomo, że teraz nie czas na oddech i ulgę – nadchodzi czas zemsty.

2. „Wybór”

Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy – zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie – zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?

1. „Dwa groby”

Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.

