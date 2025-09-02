„Tea time” z Netfliksem: 45+ najlepszych brytyjskich seriali na platformie

Brytyjskie seriale od lat cieszą się renomą na całym świecie – słyną z inteligentnych scenariuszy, charakterystycznego humoru i świetnego aktorstwa. Na Netfliksie znajdziesz ich naprawdę sporo, a my przygotowaliśmy zestawienie tych najlepiej ocenianych, ponad 45 tytułów, które warto znać i obejrzeć. Od kultowych klasyków, przez kryminały i dramaty historyczne, aż po świeże produkcje – to lista, która pomoże ci odnaleźć najlepsze perełki wśród brytyjskich produkcji dostępnych teraz w serwisie.

48 powodów, by zakochać się w brytyjskich serialach na Netflix

„Wybór”



Gdy mąż brytyjskiej premier zostaje porwany, a prezydentka Francji otrzymuje pogróżki, obie stają przed trudnym wyborem. Czy - zmuszone do ostrej rywalizacji, w której stawką jest ich polityczna przyszłość i życie - zdołają połączyć siły, aby odkryć spisek, zagrażający im obu?



„Dope”



Serial przedstawia wojnę z narkotykami z perspektywy dilerów, osób zażywających oraz policji.



„Lampart”



Epicka opowieść oparta na jednej z najwspanialszych włoskich powieści wszech czasów, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jej centralną postacią jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie piękne i uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami. Ostatecznie Don Fabrizio staje przed niemożliwym wyborem. Ma władzę, aby doprowadzić do małżeństwa między bogatą i piękną Angelicą i jego siostrzeńcem Tancredim, które zabezpieczyłoby przyszłość jego rodziny, ale złamałoby to serce jego ukochanej córki Concetty.



„Najbardziej znienawidzony człowiek w Internecie”



Hunter Moore zyskał sławę jako założyciel serwisu internetowego IsAnyoneUp.com, który służył jako narzędzie tak zwanej „pornozemsty”. Serwis publikował kompromitujące zdjęcia kobiet i mężczyzn, często bez ich zgody i z opłakanym skutkiem. Wokół jego twórcy wyrósł kult wyznawców, którzy śledzili jego kolejne haniebne poczynania. W trzyczęściowym serialu znalazły się rozmowy z kobietami i mężczyznami, którzy walczyli o usunięcie z sieci swoich wizerunków, z przedstawicielami prawa, którzy zajmowali się tą sprawą, oraz z ludźmi, którzy poszli z Moorem na wojnę. Ostatecznie samozwańczy „król pornozemsty” poniósł zasłużoną karę z rąk kogoś, kto wzbudza większy postrach niż armia internetowych trolli — matki walczącej o dobre imię córki. Producentem wykonawczym serialu jest Alex Marengo („Sportowe przekręty”, „Zabójcza oglądalność”).



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd”



Detektyw z Tokio wyrusza do Londynu w poszukiwaniu zaginionego młodszego brata, rzekomo powiązanego z Yakuzą i oskarżonego o zamordowanie japońskiego biznesmena. Stawką w tej grze jest honor jego rodziny, a także delikatny rozejm pomiędzy tokijskimi gangami.



„Nic o mnie nie wiecie”



Choć wszystkie dowody wskazują na jego winę, oskarżony o morderstwo mężczyzna wykorzystuje ostatnią mowę sądową, aby zrelacjonować romans z tajemniczą kobietą.



„Wanderlust”



Opowieść o sekrecie szczęśliwego związku oraz o tym, czy można (i czy warto) być wiernym jednej osobie aż do grobowej deski. W serialu Toni Collette wciela się w rolę Joy Richards, terapeutki, która próbuje podtrzymać w swoim małżeństwie płomień namiętności po tym, jak wypadek rowerowy zmusza ją i jej męża do spojrzenia na łączącą ich więź z innej perspektywy. Widzowie, poznając kolejnych członków rodziny, przyjaciół, sąsiadów i pacjentów Toni, mają okazję zanurzyć się w świat niezwykłych, choć nie tak bardzo odległych od rzeczywistości, historii o pożądaniu, miłości i zakazanych pragnieniach.



„White gold”



Essex w latach 80. Pewny siebie sprzedawca, Vincent Swan, i jego pozbawiony skrupułów zespół zrobią wszystko, by pieniądze klientów trafiły właśnie do nich.



„Red Rose”



Grupa zadziornych nastolatków pobiera aplikację, która wydaje niebezpieczne polecenia ze śmiertelnymi konsekwencjami. Zaczyna się lato grozy.



„Top Boy”



Dawny szef gangu, który został zmuszony do ucieczki ze swojego osiedla we Wschodnim Londynie, wraca, by odzyskać utraconą pozycję.



„Toksyczne miasto”



Serial opowiada o jednym z największych skandali środowiskowych w Wielkiej Brytanii z perspektywy mieszkańców miasta Corby. Serial śledzi historię matek, które przez lata toczyły nierówną walkę o sprawiedliwość, gdy na jaw wyszła straszliwa prawda.



„Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki”



Po rozwiązaniu sprawy Andie Bell w życiu Pip zaszły znaczące zmiany – niekoniecznie na lepsze. Dziewczyna zabiera się za uporządkowanie spraw i postanawia trzymać się z daleka od kolejnych śledztw. Gdy jednak tuż przed rozpoczęciem procesu Maxa Hastingsa kluczowy świadek Jamie Reynolds znika bez śladu, Pip musi jak najszybciej go odnaleźć. Podążając nowym, niespodziewanym tropem, Pip zaczyna wątpić w ideę sprawiedliwości i coraz mniej przypomina „grzeczną dziewczynkę”, którą kiedyś była.



„Crashing”



Skuszona niskim czynszem ekipa dwudziestoparolatków wprowadza się do opuszczonego szpitala.



„Derek”



Derek jest miłym i lojalnym pracownikiem domu spokojnej starości. Wraz z przyjaciółmi pomaga opiekować się rezydentami placówki.



„Collateral”



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„White Lines”



Gdy jej brat zostaje znaleziony martwy, kobieta z Manchesteru porzuca swoje spokojne życie i rusza na Ibizę, aby odkryć prawdę o jego losie.



„Ocet jabłkowy”



Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy Instagram dopiero zyskiwał popularność. Dwie młode kobiety postanawiają wyleczyć się ze śmiertelnych chorób, koncentrując się na zdrowiu i dobrostanie psychicznym. Ich działania odbijają się szerokim echem w globalnej społeczności obserwujących, stając się źródłem inspiracji i nadziei. Niestety, nic z tego nie jest prawdą.



„Dyplomatka”



Pośród międzynarodowego kryzysu amerykańska dyplomatka próbuje odnaleźć się w roli ambasadorki USA w Wielkiej Brytanii i burzliwym małżeństwie z gwiazdą polityki.



„Tęsknię za tobą”



Jedenaście lat temu Josh, narzeczony — i miłość życia — detektyw Kat Donovan, zniknął i od tamtej pory się do niej nie odezwał. Teraz, przeglądając profile w aplikacji randkowej, Kat nagle widzi jego twarz i jej świat znowu wywraca się do góry nogami. Pojawienie się Josha zmusi ją do ponownego zagłębienia się w tajemnicę związaną z morderstwem jej ojca i odkrycia dawno pogrzebanych sekretów z własnej przeszłości.



„Eric”



Ten nowy, wzruszający thriller stworzony przez Abi Morgan, osadzony w Nowym Jorku lat 80. opowiada historię ojca desperacko poszukującego swojego dziewięcioletniego syna, który zaginął w drodze do szkoły. Vincent, znany nowojorski lalkarz oraz twórca popularnego programu telewizyjnego dla dzieci „Good Day Sunshine”, nie może pogodzić się z utratą syna Edgara oraz stopniowo popada w coraz głębszą rozpacz. Przepełniony nienawiścią do siebie i poczuciem winy, postanawia ożywić w telewizji niebieską lalkę potwora o imieniu ERIC z rysunków syna, przekonany, że dzięki temu Edgar wróci do domu. Gdy destruktywne zachowanie Vincenta doprowadza do konfliktów z rodziną, współpracownikami i śledczymi próbującymi mu pomóc, to właśnie Eric, ułuda konieczności, staje się jego jedynym sprzymierzeńcem w dążeniu do odzyskania dziecka.



„Gypsy”



Terapeutka Jean Holloway nadmiernie angażuje się w życie swoich pacjentów, próbując poznać drugą stronę opowiadanych przez nich historii i kierujące nimi motywy.



„W zamknięciu”



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Marcella”



Trzydziestokilkuletnia Marcella wraca po 12 latach przerwy do wydziału zabójstw. Kiedyś zrezygnowała z obiecującej kariery detektywa, by poświęcić się rodzinie. Gdy miłość jej życia brutalnie zrywa z nią wszelkie więzi, a dzieci wyjeżdżają do szkoły z internatem, Marcella, której świat rozpadł się na kawałki, wraca do pracy. Od razu zostaje przypisana do swojej dawnej sprawy z 2003 roku. Ktoś zabija w ten sam sposób, co dziesięć lat temu. Czy morderca sprzed dekady powrócił, czy znalazł naśladowcę? Jak Marcella, której stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia, poradzi sobie z dochodzeniem? Czy dzięki rzuceniu się w wir pracy znajdzie odpowiedzi na swoje pytania, czy raczej wkroczy na niebezpieczne terytorium, którego powinna unikać za wszelką cenę?



„Anatomia skandalu”



Thriller psychologiczny i wciągający dramat sądowy o kulisach życia brytyjskich elit pełnego skandali towarzyskich i politycznych. W tym świecie prawda jest kompromisem między sprawiedliwością a przywilejami. James i Sophie Whitehouse żyją beztrosko w elitarnym środowisku. Wydaje się, że przed Jamesem, kochającym ojcem rodziny na stanowisku ministra, świat stoi otworem – aż do chwili, gdy na jaw wychodzą szokujące tajemnice. Prawniczka Kate Woodcroft prowadzi własną krucjatę, a jej śledztwo może zagrozić Westminsterowi, małżeństwu Whitehouse’ów i jej własnej opinii.



„Zostań przy mnie”



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial „Zostań przy mnie” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan (Jumbo) pracująca matka trójki dzieci, Ray (Armitage), niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome (Nesbitt) detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine (Parish), dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Ciała”



„Ciała” to nietypowy proceduralny kryminał nakręcony na podstawie zagmatwanej powieści graficznej, której autorem jest Si Spencer. Czwórka detektywów w czterech różnych epokach prowadzi śledztwo w sprawie — tego samego — ciała znalezionego na Longharvest Lane na londyńskim East Endzie w 1890, 1941, 2023 i 2053 roku. Detektywi szybko odkrywają, że ich dochodzenia na przestrzeni dekad są ze sobą powiązane, a wszystkie tropy prowadzą do enigmatycznego lidera politycznego — Eliasa Mannixa (Stephen Graham). Czy odegrał jakąś rolę w morderstwie? A może w grę wchodzi coś o wiele bardziej złowrogiego? Aby rozwiązać zagadkę, czwórka detektywów musi znaleźć sposób, aby ze sobą współpracować i odkryć spisek trwający 150 lat.



„Już mnie nie oszukasz”



Detektyw sierżant Sami Kierce (Adeel Akhtar) prowadzi śledztwo w sprawie zabójstwa Joego, zmagając się jednocześnie z własnymi sekretami. Siostrzenica i siostrzeniec Mayi — Abby i Daniel — próbują odkryć prawdę o morderstwie ich matki, do którego doszło kilka miesięcy wcześniej. Czy te dwie sprawy są ze sobą powiązane? „Fool Me Once” śledzi losy tych bohaterów i ich ekscytujące poszukiwania, które ujawnią szokujące tajemnice i zmienią ich życie na zawsze. W roli Judith Burkett, opiekuńczej matki Joe, Joanna Lumley.



„Wąż”



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc (Jenna Coleman) podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim „szlaku hipisów” i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg (Billy Howle), początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą (Ellie Bamber), policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach. W ośmioodcinkowym miniserialu główne role grają Tahar Rahim (jako Charles Sobhraj), Jenna Coleman (jako Marie-Andrée Leclerc), Billy Howle (jako Herman Knippenberg), Ellie Bamber (jako Angela Knippenberg), Amesh Edireweera (jako Ajay Chowdhury) i Tim McInnerny (jako Paul Siemons).



„Problem trzech ciał”



Brzemienna w skutkach decyzja podjęta w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.



„Upadek królestwa”



Jest rok 872, kiedy Wielka Brytania, podzielona na wiele samodzielnych królestw, zmagała się z najazdem Duńczyków. Coraz bardziej samotnym królestwem Wessex rządzi król Alfred (David Dawson). W tych trudnych czasach żyje Uhtred (Alexander Dreymon). Syn saksońskiego szlachcica, został porwany przez Duńczyków i wychowany na wojownika. Teraz musi wybierać między krajem narodzin i ludźmi, którzy go wychowali, na każdym kroku poddawany jest próbom lojalności. Kim jest? Sasem czy Duńczykiem. W duchu czuje się synem Brytanii, krocząc więc niebezpieczną ścieżką między skłóconymi nacjami, będzie miał swój udział w narodzinach nowego narodu, by ostatecznie odzyskać ziemie swoich przodków.



„Nieznajoma”



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„Safe”



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka. Partnerzy, dzieci, kochankowie, rodzice, przyjaciele — czy ktokolwiek z nas może powiedzieć, że w pełni zna osoby, które kocha? A na ile inni znają Toma? Gdy go poznajemy, ten chirurg dziecięcy i samotny ojciec jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojej ukochanej żony, Rachel. Trudno mu sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nim wychowanie dwóch nastoletnich córek, w sytuacji gdy sam nie otrząsnął się jeszcze po osobistej tragedii. Stopniowo odkrywamy, że Tom odczuwa wyrzuty sumienia w związku z wydarzeniami, do jakich doszło w noc śmierci Rachel. Tajemnica z tym związana ostatecznie wyjdzie na jaw. Poznamy prawdę o tym, jak zginęła Rachel. Dowiemy się też, dlaczego Tom czuje się winny. Okaże się też, że córka Toma i Rachel, Jenny, skrywa pewien sekret związany z tamtą nocą. Ten sekret odsłania mroczne tajemnice, które mogą doprowadzić do rozłamu w wielu rodzinach, a nawet w całej społeczności. Jednak winy będą mogły zostać odkupione.



„Sandman”



Sen — po pamiętnym spotkaniu z rodziną — musi podejmować jedną niewyobrażalnie trudną decyzję za drugą, próbując ocalić siebie, swoje królestwo i cały świat przed konsekwencjami swoich uczynków. Aby naprawić popełnione błędy, Sen musi skonfrontować się z odwiecznymi wrogami i przyjaciółmi, bogami, potworami i śmiertelnikami. Droga do przebaczenia pełna jest jednak przeszkód i podstępnych zakrętów, a za pełnię rozgrzeszenia może mu przyjść zapłacić najwyższą cenę. Drugi sezon serialu „Sandman”, opartego na serii wielokrotnie nagrodzonych komiksów DC, domknie historię Snu i zaprezentuje jej emocjonujące zakończenie.



„Co kryją jej oczy”



Simona Brown wciela się w rolę Louise, samotnej matki, która ma romans ze swoim szefem psychiatrą (Tom Bateman). Gdy później zaprzyjaźnia się z jego żoną, Adele (Eve Hewson), życie Louise przybiera dziwny obrót. Zostaje wciągnięta w sieć sekretów i kłamstw, w której wszystko jest pozorem. W serialu występuje również Robert Aramayo.



„Dżentelmeni”



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Bodyguard”



Fikcyjny serial osadzony w korytarzach władzy. Jego bohaterem jest David Budd (Richard Madden), odważny i nieprzewidywalny weteran wojenny pracujący jako funkcjonariusz Ochrony Osób Publicznych londyńskiej policji. Kiedy Budd dostaje zadanie ochraniania ambitnej i wpływowej minister Julii Montague (Keeley Hawes), która była gorącą orędowniczką wojny, musi wybierać między służbą a własnymi przekonaniami. Czy osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo polityk może stać się jej największym zagrożeniem?



„Upadek”



Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.



„Reniferek”



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, a jednocześnie mrocznej i zabawnej historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.



„Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„The Crown”



Książę William próbuje wrócić do życia w Eaton po śmierci matki, a rodzina królewska musi zmierzyć się z reakcją opinii publicznej. Zbliżający się Złoty Jubileusz skłania królową do refleksji nad przyszłością monarchii w związku ze ślubem Karola i Camilli oraz związkiem Williama i Kate, który zapowiada się niczym opowieść z bajki.



„The End of the F***ing World”



Nastolatek mający zadatki na psychopatę i spragniona przygód buntowniczka wyruszają na pechową wyprawę.



„Sex Education”



Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…



„Peaky Blinders”



Tommy Shelby dowodzi gangiem działającym w Birmingham w 1919 roku. Szef grupy przestępczej zapłaci każdą cenę, aby wspiąć się po szczeblach kariery na sam szczyt. Premiera sezonu 6 już 10 czerwca 2022 roku.



„Kompania braci”



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Black Mirror”



Niesamowita antologia pokręconych historii, która ujawnia najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i wiele więcej.



„Skazany na śmierć”



Młodszy brat skazanego na śmierć więźnia z Fox River postanawia go uratować. Pozoruje napad na bank, by trafić do tego samego zakładu karnego.



„Sherlock”



John Watson jest lekarzem wojskowym, który niedawno wrócił z wojny. Gdy poznaje genialnego detektywa Sherlocka Holmesa, zaczyna pomagać mu w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

