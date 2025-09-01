Ten serial będą oglądać wszyscy Polacy. 20+ nowości na HBO Max

Nowy miesiąc oznacza nowe premiery na wszystkich platformach streamingowych. Bardzo interesującą ofertę ma dla swoich subskrybentów we wrześniu HBO Max. Pojawi się nowiutki serial kryminalny z uwielbianym Markiem Ruffalo („Biedne istoty”, „To wiem na pewno”, „Avengers”), stworzony przez twórców uwielbianego „Mare z Easttown”. Obiecująco zapowiada się też 4-odcinkowy serial dokumentalny w reżyserii Samiego Kieksiego o fińskim hakerze Juliusie Kivimäkim. Oprócz tego obejrzymy dramat z Jamesem Franco, Jonah Hillem i Felicity Jones czy biografię Winstona Churchilla, w którego wcielił się tutaj Gary Oldman, i która zdobyła dwa Oscary. Obejrzycie także znaną dylogię filmową w reżyserii Quentina Tarantino i Roberta Rodriqueza. To nie koniec nowości – wszystkie znajdziecie w rozpisce poniżej.

Wrzesień na HBO Max. Ten serial przyciągnie Polaków

„Poszukiwany: Nastoletni hacker” – od 5 września



Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.



„Grupa zadaniowa” – od 8 września



Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.



„Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji” – od 10 września



Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.



„Cichy ryk” – od 1 września



Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.



„Drugie miejsce” – od 1 września



Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.



„Sól morza” – od 1 września



Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.



„Dzień sądu” – od 2 września



Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.



„Sztuka zrywania” – od 4 września



Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.



„American Psycho” – od 4 września



Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.



„Agent i pół” – od 6 września



Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego – dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.



„Dziewczyna z marzeniami” – od 6 września



Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.



„Życie mojej matki” – od 7 września



Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.



„Historia Souleymane'a” – od 8 września



Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.



„Blade Runner 2049” – od 11 września



Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.



„To skomplikowane” – od 11 września



Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.



„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa” – od 12 września



Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.



„Krótka historia rodziny” – od 12 września



Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.



„Czas mroku” – od 13 września



Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.



„Grindhouse: Death Proof” – od 13 września



Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.



„Grindhouse: Planet Terror” – od 13 września



Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.



„Wojownicze Żółwie Ninja” – od 13 września



Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.



„Żarty i papierosy” – od 13 września



Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”. Czytaj też:

