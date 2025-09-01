Ten serial będą oglądać wszyscy Polacy. 20+ nowości na HBO Max

Nowy miesiąc oznacza nowe premiery na wszystkich platformach streamingowych. Bardzo interesującą ofertę ma dla swoich subskrybentów we wrześniu HBO Max. Pojawi się nowiutki serial kryminalny z uwielbianym Markiem Ruffalo („Biedne istoty”, „To wiem na pewno”, „Avengers”), stworzony przez twórców uwielbianego „Mare z Easttown”. Obiecująco zapowiada się też 4-odcinkowy serial dokumentalny w reżyserii Samiego Kieksiego o fińskim hakerze Juliusie Kivimäkim. Oprócz tego obejrzymy dramat z Jamesem Franco, Jonah Hillem i Felicity Jones czy biografię Winstona Churchilla, w którego wcielił się tutaj Gary Oldman, i która zdobyła dwa Oscary. Obejrzycie także znaną dylogię filmową w reżyserii Quentina Tarantino i Roberta Rodriqueza. To nie koniec nowości – wszystkie znajdziecie w rozpisce poniżej.
Wrzesień na HBO Max. Ten serial przyciągnie Polaków
„Poszukiwany: Nastoletni hacker” – od 5 września
Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.
„Grupa zadaniowa” – od 8 września
Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.
„Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji” – od 10 września
Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.
„Cichy ryk” – od 1 września
Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.
„Drugie miejsce” – od 1 września
Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.
„Sól morza” – od 1 września
Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.
„Dzień sądu” – od 2 września
Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.
„Sztuka zrywania” – od 4 września
Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.
„American Psycho” – od 4 września
Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.
„Agent i pół” – od 6 września
Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego – dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.
„Dziewczyna z marzeniami” – od 6 września
Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.
„Życie mojej matki” – od 7 września
Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.
„Historia Souleymane'a” – od 8 września
Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.
„Blade Runner 2049” – od 11 września
Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.
„To skomplikowane” – od 11 września
Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.
„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa” – od 12 września
Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.
„Krótka historia rodziny” – od 12 września
Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.
„Czas mroku” – od 13 września
Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.
„Grindhouse: Death Proof” – od 13 września
Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.
„Grindhouse: Planet Terror” – od 13 września
Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.
„Wojownicze Żółwie Ninja” – od 13 września
Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.
„Żarty i papierosy” – od 13 września
Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos”. Czytaj też:
