Ten serial będą oglądać wszyscy Polacy. 20+ nowości na HBO Max
„Task”
„Task” Źródło: HBO / Max
Co nowego we wrześniu na HBO Max? Ponad 20 tytułów zadebiutuje w najbliższym czasie na platformie. Sprawdziliśmy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.

Nowy miesiąc oznacza nowe premiery na wszystkich platformach streamingowych. Bardzo interesującą ofertę ma dla swoich subskrybentów we wrześniu HBO Max. Pojawi się nowiutki serial kryminalny z uwielbianym Markiem Ruffalo („Biedne istoty”, „To wiem na pewno”, „Avengers”), stworzony przez twórców uwielbianego „Mare z Easttown”. Obiecująco zapowiada się też 4-odcinkowy serial dokumentalny w reżyserii Samiego Kieksiego o fińskim hakerze Juliusie Kivimäkim. Oprócz tego obejrzymy dramat z Jamesem Franco, Jonah Hillem i Felicity Jones czy biografię Winstona Churchilla, w którego wcielił się tutaj Gary Oldman, i która zdobyła dwa Oscary. Obejrzycie także znaną dylogię filmową w reżyserii Quentina Tarantino i Roberta Rodriqueza. To nie koniec nowości – wszystkie znajdziecie w rozpisce poniżej.

Wrzesień na HBO Max. Ten serial przyciągnie Polaków

„Poszukiwany: Nastoletni hacker” – od 5 września

Niewiarygodna, prawdziwa historia chłopaka, którego FBI uznało za jednego z najgroźniejszych hakerów na świecie.

„Grupa zadaniowa” – od 8 września

Agent FBI staje na czele specjalnej grupy zadaniowej, której celem jest powstrzymanie serii brutalnych napadów.

„Widziani i słyszani: Historia czarnej telewizji” – od 10 września

Historia telewizji opowiedziana oczami pionierów, którzy pisali, tworzyli i grali w przełomowych serialach.

„Cichy ryk” – od 1 września

Na odległej wyspie Lewis mieszkają Dondo i Sas, nastoletni chłopak i dziewczyna, którzy próbują zrozumieć swoje życie.

„Drugie miejsce” – od 1 września

Zespół rockowy lat 90. balansuje na granicy sukcesu i porażki, tworząc album, który odmienia hiszpańską scenę muzyczną.

„Sól morza” – od 1 września

Lato dobiega końca, a Nayla, libańska nastolatka, staje przed decyzjami, które mogą odmienić jej życie.

„Dzień sądu” – od 2 września

Małomiasteczkowy szeryf i skorumpowany komendant przetrzymują żonę banity jako zakładniczkę, by zwabić go do ostatecznej konfrontacji.

„Sztuka zrywania” – od 4 września

Brook i Gary, niegdyś szaleńczo w sobie zakochani, teraz postanawiają się rozstać. Problem jednak w tym, że żadne z nich nie zamierza wyprowadzić się ze wspólnego mieszkania.

„American Psycho” – od 4 września

Patrick Bateman to makler z Wall Street, którego perfekcyjny wizerunek skrywa mroczne tajemnice.

„Agent i pół” – od 6 września

Życie księgowego zmienia się w koszmar po spotkaniu dawnego szkolnego znajomego – dziś zabójczo skutecznego agenta CIA.

„Dziewczyna z marzeniami” – od 6 września

Outsiderka kochająca indie rock znajduje sposób na radzenie sobie z udręką życia w małym miasteczku Bodeen w Teksasie.

„Życie mojej matki” – od 7 września

Pierre, odnoszący sukcesy florysta, doświadcza życiowego wstrząsu, gdy niespodziewanie pojawia się jego matka Judith.

„Historia Souleymane'a” – od 8 września

Souleymane, kurier i uchodźca w Paryżu, ma 2 dni na przygotowanie historii do kluczowej rozmowy, która zdecyduje o jego legalnym pobycie.

„Blade Runner 2049” – od 11 września

Harrison Ford oraz Ryan Gosling w widowiskowym filmie akcji będącym kontynuacją Łowcy androidów Ridleya Scotta. Deszcz nagród – w tym dwa Oscary.

„To skomplikowane” – od 11 września

Meryl Streep jako rozwódka po pięćdziesiątce, która niespodziewanie wdaje się w romans z byłym mężem i jednocześnie flirtuje z szarmanckim architektem.

„Złodziej tożsamości. Historia prawdziwa” – od 12 września

Historia zhańbionego dziennikarza, który zostaje wciągnięty w grę w kotka i myszkę z oskarżonym o morderstwo mężczyzną.

„Krótka historia rodziny” – od 12 września

Po zakończeniu polityki jednego dziecka los chińskiej rodziny splata się z tajemniczym nowym przyjacielem ich jedynego syna.

„Czas mroku” – od 13 września

Film biograficzny przedstawiający jedną z najważniejszych postaci XX wieku, Winstona Churchilla, który zjednoczył swój naród przeciwko Hitlerowi.

„Grindhouse: Death Proof” – od 13 września

Tajemniczy kaskader przemierza drogi USA, a dwie grupy kobiet stają się celem jego niepokojącej obsesji.

„Grindhouse: Planet Terror” – od 13 września

Podczas nocnego dyżuru lekarze William i Dakota Block muszą zmierzyć się z falą pacjentów z tajemniczymi ranami i dziwnym zachowaniem.

„Wojownicze Żółwie Ninja” – od 13 września

Leonardo, Donatello, Raphael i Michelangelo oddalili się od siebie od czasu ostatniej przygody, ale muszą połączyć siły, by stawić czoła potworom.

„Żarty i papierosy” – od 13 września

Barcelona, lata 60. Eugenio zakochuje się w Conchicie i uczy się grać na gitarze, by występować z nią w duecie „Els dos".
