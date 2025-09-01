Giga dawka nowości na Disney+! O tym polskim serialu będzie głośno

Wrzesień w Disney+ zapowiada się bardzo obiecująco. Jedną z najciekawszych premier miesiąca jest polski serial oryginalny produkowany przez platformę, czyli „Breslau” – dramat kryminalny, którego akcja rozgrywa się w 1936 roku we Wrocławiu i opowiada o komisarzu rozwiązującym serię brutalnych morderstw (więcej na ten temat na liście poniżej).

Fani tajemnic i komedii mogą cieszyć się powrotem „Zbrodni po sąsiedzku” w piątym sezonie serialu. Miłośników dokumentów zainteresuje z kolei seria „Wojny sneakersów: Adidas kontra Puma”, opowiadająca o rywalizacji między dwoma gigantami branży odzieży sportowej. Sport i komedia spotykają się w serialu „Chad Powers”, a ekipa „9-1-1” wraca w trzymającym w napięciu ósmym sezonie serii. Sprawdźcie pełną rozpiskę premier na Disney+ i nie przegapcie nowości.

Disney+ z polskim kryminałem. Serial wpada na dniach, a co jeszcze obejrzymy?

„Breslau” – polski serial kryminalny



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

Premiera: 12 września



„Zbrodnie po sąsiedzku” – 5. sezon serialu kryminalnego



Po śmierci ukochanego portiera Lestera, Charles, Oliver i Mabel rozpoczynają własne śledztwo. Tajemnicza zbrodnia w ich luksusowym apartamentowcu Arconia na Manhattanie wciąga ich w mroczny świat nowojorskich miliarderów, mafiosów i podejrzanych mieszkańców. Czy uda im się odkryć prawdę, zanim sami staną się ofiarami?

Premiera: 9 września



„Wojny Sneakersów: Adidas kontra Puma”



Historia zaciętej, wieloletniej rywalizacji dwóch światowych gigantów mody sportowej, zrodzonej z rodzinnego konfliktu. Bracia Adi i Rudi Dasslerowie, założyciele Adidasa i Pumy, przekształcili swoją osobistą wrogość w walkę o dominację w świecie sportu. Serial ujawnia początki rozłamu, ich innowacyjny wkład w kulturę sportu oraz wpływ tej rywalizacji na przemysł tenisówek. Dzięki wywiadom z ekspertami, sportowcami i osobami związanymi z obiema markami, serial ukazuje kluczowe momenty w historii Adidasa i Pumy, ich wpływ na globalną modę oraz dziedzictwo, które ukształtowało współczesny świat sportu. To opowieść o braciach, których konflikt na zawsze zmienił zasady gry.

Premiera: 24 września



„Chad Powers” – serial komediowy



Osiem lat po tym, jak niewybaczalny błąd przekreślił jego obiecującą karierę w futbolu uniwersyteckim, as rozgrywek Russ Holliday próbuje wskrzesić swoje marzenia. Przebiera się za Chada Powersa – ekscentrycznego, ale utalentowanego zawodnika, który dołącza do podupadającej drużyny South Georgia Catfish.

Premiera: 30 września



„Downton Abbey” - serial, dramat kostiumowy, sezony 1-6



Osadzony w Anglii, w latach poprzedzających I Wojnę Światową, serial opowiada historię pewnej specyficznej i skomplikowanej społeczności. Zamek, w którym rozgrywa się akcja od pokoleń należy do rodziny Crawleyów, oprócz arystokracji mieszka tam służba, która z zazdrością spogląda na swoich pracodawców. Niektórzy są lojalni i w pełni oddani pracy w Downton, inni zaś są tu tylko tymczasowo i poszukują miłości, przygody lub możliwości na poprawę swojego statusu. To, co różni obie grupy, to fakt, iż służba zna jedne z najbardziej skrywanych sekretów rodziny, natomiast Państwo Crawley nie znają praktycznie żadnych tajemnic swoich pracowników. Pomimo namiętności, które pulsują pod powierzchnią arystokratycznej powściągliwości, życie w Downton jest bezpieczne, spokojne i poukładane, wydaje się, że takie pozostanie na zawsze. Ani rodzina, ani służba nie zdaje sobie jednak sprawy, że zbierają się ciemne chmury, a konflikt, który całkowicie zmieni ich dotychczasowe życie, wisi w powietrzu.

Premiera: 1 września



„Supermarket” – serial komediowy, sezony 1-6



Serial skupia się na postaciach Amy, najdzielniejszego pracownika i zarazem spoiwa, które trzyma wszystko razem oraz nowozatrudnionego Jonah, marzyciela, który chce udowodnić, że praca nie musi być nudna.

Premiera: 1 września



Serial „9-1-1” , sezon 8.



Serial opowiada o codziennych doświadczeniach przedstawicieli służb ratowniczych, w tym policjantów, strażaków oraz dyspozytorów, którzy reagując na nagłe przypadki, mierzą się z najbardziej zaskakującymi i stresującymi sytuacjami z możliwych. A poza niesieniem pomocy wszystkim w pilnej potrzebie nie są też wolni od problemów w swoim życiu prywatnym.

Premiera: 3 września



„Zagubieni w dżungli” – film dokumentalny



Po katastrofie lotniczej w sercu kolumbijskiej dżungli czwórka rodzeństwa musi samotnie przetrwać 40 niewyobrażalnych dni. Po raz pierwszy dzieci opowiadają o swojej heroicznej walce o życie, podczas gdy wokół nich toczy się dramatyczna akcja ratunkowa, w której rdzenni tropiciele i wojsko ścigają się z czasem.

Premiera: 13 września



„Nie do pary” – film, biograficzny, dramat



Zainspirowany prowokującą, prawdziwą historią wizjonerskiej założycielki platformy randkowej Bumble, nowy film fabularny 20th Century Studios – „Nie do pary” – przedstawia Whitney Wolfe (w tej roli Lily James), świeżo upieczoną absolwentkę college'u, która dzięki niezwykłej determinacji i pomysłowości przebija się do zdominowanej przez mężczyzn branży technologicznej. Tworzy innowacyjną i docenioną na całym świecie aplikację randkową – a właściwie dwie – torując sobie drogę do zostania najmłodszą kobietą-miliarderką, która samodzielnie zbudowała swoje imperium.

Premiera: 19 wrześniaCzytaj też:

Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. 30+ kapitalnych tytułówCzytaj też:

Dobre kryminały do obejrzenia w weekend na Netflix