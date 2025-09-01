Zatrzęsienie nowości w tym tygodniu na Netflix. 30+ kapitalnych tytułów

Zastanawiacie się, co warto w tym tygodniu obejrzeć na Netflix? Mamy dla was pełną rozpiskę premier, która pomoże wam niczego nie przegapić! W najbliższych dniach na platformie zadebiutuje w końcu druga część wyczekiwanej serii Tima Burtona, a także kilka innych produkcji oryginalnych, których wyczekiwali widzowie. Najwięcej jednak na Netflix pojawi się w tym tygodniu filmowych klasyków, które do tej pory ciężko było znaleźć na streamingach w Polsce. Sprawdźcie pełną rozpiskę i poszukajcie czegoś idealnego dla siebie.

Ponad 30 nowości w tym tygodniu na Netflix. Od klasyków po świeżynki

„Wednesday”, 2. sezon, 2. część



Wednesday Addams (Jenna Ortega) powraca, aby znowu przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają na nią nowi wrogowie i nowe problemy. W tym sezonie Wednesday ma na głowie rodzinę, przyjaciół i dawnych przeciwników, co oznacza kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Wednesday, uzbrojona w swój charakterystyczny, ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok, zostaje również wciągnięta w nową mrożącą krew w żyłach nadprzyrodzoną tajemnicę. Twórcy/showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar powracają z mrożącym krew w żyłach drugim sezonem serialu u boku producenta wykonawczego i reżysera Tima Burtona.

Premiera: 03/09/2025



„Odliczanie: Canelo vs. Crawford”



Poznaj bliżej Canelo Álvareza i Terence’a Crawforda oraz odwiedź ich obozy treningowe w czasie, gdy szykują się do bezprecedensowej walki w wadze superśredniej. Odliczaj z całym światem dni do niezwykłego starcia talentów i umiejętności, które 14 września będzie można zobaczyć na żywo tylko w Netflixie. Narratorem angielskiej wersji programu jest Josh Brolin, a wersji hiszpańskiej — Diego Luna.

Premiera: 04/09/2025



„Miłość, oszustwa i zemsta”



W tym prowokacyjnym serialu dokumentalnym Cecilie Fjellhøy, która padła ofiarą podstępnego i wyrafinowanego „Oszusta z Tindera”, łączy siły z prywatną detektyw Brianne Joseph. Wspólnie demaskują oszustów matrymonialnych i pomagają ich ofiarom odzyskać kontrolę nad życiem.

Premiera: 05/09/2025



„Inspektor Zende”



Gdy seryjny morderca Carl Bhojraj ucieka z więzienia i pojawia się w Mumbaju, rezolutny inspektor Zende robi wszystko, żeby znów złapać sprytnego zbiega.

Premiera: 05/09/2025



„Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą”



Akcja tej historii rozgrywa się w pewnym mieście, gdzie dwa owiane złą sławą licea nieustannie ze sobą rywalizują: Chidori High, męska szkoła, do której uczęszczają głównie uczniowie z trudną historią edukacyjną, oraz sąsiadująca z nią szkoła dla dziewcząt Kikyo High, do której chodzą uczennice pochodzące z bogatych i znaczących rodzin. Pewnego dnia Rintaro Tsumugi, drugoklasista z Chidori o groźnym wyglądzie, lecz łagodnym sercu, pomaga w rodzinnej cukierni, gdzie poznaje klientkę – Kaoruko Waguri. Rintaro bardzo ceni sobie wspólne rozmowy, ponieważ Kaoruko nie ocenia go po wyglądzie. Jednak ta spokojna relacja zostaje nagle zachwiana, gdy Rintaro odkrywa, że Kaoruko jest uczennicą Kikyo. To odkrycie staje się początkiem ich trudnej drogi. Muszą zmierzyć się z uprzedzeniami i podziałami narzucanymi przez szkoły oraz otoczenie i spróbować odnaleźć własną drogę.

Premiera: 07/09/2025



„Małe kobietki”



Jo March pracuje jako nauczycielka w Nowym Jorku. Kobieta wspomina przeszłość swoją i sióstr.

Premiera: 01/09/2025



„Ósma klasa”



Choć jest wyrzutkiem społecznym i obawia się nowego etapu życia w liceum, ósmoklasistka Kayla z uśmiechem na twarzy wkracza w ostatni tydzień nauki w gimnazjum.

Premiera: 01/09/2025



„Obłędny rycerz”



Podszywający się pod rycerza giermek William bierze udział w turnieju rycerskim.

Premiera: 01/09/2025



„Buntownik z wyboru”



Will, matematyczny geniusz gardzący formalnym wykształceniem, zostaje oskarżony o pobicie policjanta. Profesor MIT, świadomy talentu chłopaka, proponuje mu, aby w zamian za zwolnienie z aresztu podjął naukę i terapię psychologiczną.

Premiera: 01/09/2025



„Swobodny jeździec”



Dwóch hippisów z Kalifornii wybiera się na swoich motocyklach w podróż przez Stany.

Premiera: 01/09/2025



„Profesor Marston i Wonder Women”



William Moulton Marston (Luke Evans) jest profesorem psychologii na Uniwersytecie Harvarda. Swoje życie dzieli z dwiema niezwykłymi kobietami - pierwszą jest jego żona Elizabeth Marston (Rebecca Hall), a drugą ich wspólna kochanka Olive Byrne (Bella Heathcote). Dzięki nim jego badania i praca nad wykrywaczem kłamstw nabierają impetu. One też inspirują go do stworzenia pierwszej kobiecej postaci superbohatera - Wonder Woman. Silnej i bezkompromisowej bohaterki, która szybko staje się ofiarą cenzury.

Premiera: 01/09/2025



„Escape Room: Najlepsi z najlepszych”



Sześć osób nieświadomie zostaje zamknięte escape roomie, gdzie łączą siły z dwiema osobami, którym udało się wyjść wcześniej.

Premiera: 01/09/2025



„Wykiwać klawisza”



Paul „Wrecking” Crewe, była gwiazda futbolu aresztowany za jazdę po pijanemu, zostaje wysłany do więzienia Allentville – jednego z najbardziej „nieprzyjemnych” w kraju. Gdy naczelnik poleca mu zorganizować drużynę futbolową, która ma rozegrać mecz ze strażnikami. Z pomocą Caretakera dobierają najbardziej niezwykłą grupę zawodników, jaka kiedykolwiek biegała po murawie.

Premiera: 01/09/2025



„Moneyball”



Manager Oakland Athletics, Billy Beane, postanawia zrezygnować z tradycyjnych metod prowadzenia drużyny i wykorzystać nowe analizy komputerowe.

Premiera: 01/09/2025



„Wichry namiętności”



Samuel, najmłodszy syn pułkownika William Ludlowa, wraca ze studiów wraz z piękną narzeczoną, która oczarowuje pozostałych braci. Wkrótce wybucha I wojna światowa.

Premiera: 01/09/2025



„American Hustle”



Agent FBI wciąga w swoją grę parę sprytnych oszustów, chcąc razem z nimi demaskować skorumpowanych polityków.

Premiera: 01/09/2025



„Mroczna wieża”



Adaptacja sagi Stephena Kinga. Roland przemierza powojenny świat zaludniony przez mutanty, demony i wampiry poszukując tajemniczej Mrocznej Wieży.

Premiera: 01/09/2025



„Dzielnica Lakeview”



Międzyrasowe małżeństwo wprowadza się do nowego domu. Zaczyna być nękane przez nietolerancyjnego sąsiada, który pracuje w policji.

Premiera: 01/09/2025



„Amsterdam”



Lata 30 XX wieku. Dwóch żołnierzy i sanitariuszka to trójka bliskich przyjaciół, która zostaje uwikłana w jedną z najbardziej szokujących i tajemniczych intryg w historii Stanów Zjednoczonych.

Premiera: 01/09/2025



„Dzikie łowy”



Ricky to wychowany na hip-hopie, miejski, zbuntowany, krnąbrny nastolatek, który otrzymuje szansę nowego startu, gdy trafia do nowej rodziny zastępczej – sympatycznej i czułej cioci Belli, zrzędliwego wuja Heca ich psa Tupaca. Po śmierci Belli Rickowi grozi odesłanie do innego domu, więc obaj z wujem uciekają i ukrywają się w buszu. W ślad za nimi ruszają szeroko zakrojone poszukiwania. Teraz, świeżo upieczeni banici muszą zdecydować – czy w blasku chwały ujawnić się, czy przezwyciężyć dzielące ich różnice i przetrwać jako rodzina.

Premiera: 01/09/2025



„Chwała”



Podczas wojny secesyjnej generałowie wojsk Unii postanawiają utworzyć oddział składający się z czarnoskórych żołnierzy. Ich dowódcą zostaje biały pułkownik, Robert Gould Shaw.

Premiera: 02/09/2025



„Powrót do siebie”



Fizycznie ranny i psychicznie posiniaczony żołnierz marines trafia do ośrodka w Montanie, gdzie zaproponowana zostaje mu niekonwencjonalna terapia.

Premiera: 02/09/2025



„Szybcy i wściekli: Tokio Drift”



Pasjonat nielegalnych wyścigów samochodowych ucieka przed więzieniem do Tokio. Ale tutaj też organizowane są niebezpieczne rajdy.

Premiera: 02/09/2025



„Szybcy i wściekli 5”



Grupa kierowców naraża się niebezpiecznemu gangsterowi, organizuje ryzykowny napad i musi wymknąć się ścigającemu ich nieustępliwemu agentowi.

Premiera: 02/09/2025



„Szybcy i wściekli 6”



Grupa świetnie wyszkolonych kierowców porywa transport wojskowej broni. W zamian za całkowitą abolicję Dom z przyjaciółmi zgadzają się pomóc agentowi Hobbsowi przy powstrzymaniu najemników.

Premiera: 02/09/2025



„Szybcy i wściekli 7”



Dominic Toretto i jego ekipa ponownie łączą siły, aby pokonać rządnego zemsty brata Owena - Deckarda oraz przechwycić szpiegowski program zwany Okiem Boga.

Premiera: 02/09/2025



„Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw”



Stróż prawa Luke Hobbs i wyrzutek Deckard Shaw łączą swoje siły przeciwko cybernetycznie zmodyfikowanemu przestępcy zagrażającemu całej ludzkości.

Premiera: 02/09/2025



„W sieci pająka”



Z prywatnej szkoły zostaje porwana córka kongresmena. Śledztwo prowadzi Alex Cross i agentka Secret Service.

Premiera: 04/09/2025



„Pogromcy duchów: Imperium lodu”



Gdy w środku upalnego lata Nowy Jork zamarza, pogromcy duchów próbują odkryć stojącą za tym mroczną siłę.

Premiera: 05/09/2025



„Cała ona”



Porzucony Zack zakłada się, że z dowolnie wskazanej dziewczyny uczyni królową balu maturalnego. Wybór pada na niezdarną Laney, która nie grzeszy popularnością.

Premiera: 06/09/2025Czytaj też:

30+ seriali, dla których warto zarwać noc. Najlepsze kryminały 2025 rokuCzytaj też:

10 niesamowitych miniseriali, w których nie było ani jednego złego odcinka