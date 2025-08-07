Netflix usuwa dwie perełki z oceną powyżej 8/10. Macie miesiąc, żeby je nadrobić

Co miesiąc Netflix oczyszcza swoją bibliotekę, a my na bieżąco informujemy, co znika i co warto nadrobić, nim będzie za późno. Tym razem straty będą jednak bardzo dotkliwe – platforma pozbywa się dwóch seriali, które przez lata były uznawane za topkę serwisu. Zresztą doceniane były nie tylko tam, ale znajdywały też swoje miejsca na wszelkich, tworzonych przez prestiżowe portale czy samych widzów, listach najlepszych produkcji ostatnich lat. Jeżeli zatem jeszcze nie oglądaliście tych perełek – mocno zachęcamy do ich nadrobienia, a jeżeli chcecie je sobie odświeżyć po latach, to już ostatni moment, żeby to zrobić, ponieważ wraz z końcem sierpnia nie zobaczycie już ich na Netflix.

Macie tylko miesiąc. Dwa świetne seriale znikają z Netfliksa – szkoda je przegapić

„Kalifat”

Bohaterkami, trzymającego w napięciu, serialu są kobiety, których losy splatają się wokół religijnego fanatyzmu. Pochodząca ze Szwecji Pervin mieszka w Syrii. Kobieta ma dość reżimu Państwa Islamskiego, do którego dołączył jej mąż i postanawia z dzieckiem wrócić do Europy. W Szwecji pomaga jej Fatima, funkcjonariuszka służb specjalnych. Ceną, którą Pervin ma zapłacić za nowe życie, jest ujawnienie terrorystycznych planów jej męża w Szwecji.

Tymczasem trzy zagubione nastolatki: Sulle, Lisha i Kerima, ulegają zgubnemu wpływowi Ibbe, asystentowi nauczyciela z ich szkoły, który sprawia, że dziewczyny zaczynają interesować się radykalną odmianą islamu. Muzułmańscy fundamentaliści są coraz bliżej przeprowadzenia zamachu w Szwecji.

„Upadek”

Realistyczny serial łączący w sobie elementy psychologicznego thrillera z wątkami kryminalnymi opowiadający historię ambitnej pani inspektor Stelli Gibson (Gillian Anderson), która jest gotowa poświecić wszystko, aby schwytać każdego złoczyńcę. Gdy pewnego dnia londyński wydział wysyła utalentowaną policjantkę do stolicy Irlandii Północnej, aby na miejscu schwytała okrutnego seryjnego mordercę Paula Spectora (Jamie Dornan), rozpoczyna się subtelna gra pomiędzy dwójką bohaterów stojących po przeciwległych stronach.

